Пройдут через полосу трудностей: 3 знака зодиака для которых зима станет сложным периодом

Гороскоп на ноябрь 2022 - кого из знаков ждет непростая зима / ua.depositphotos.com/

Для трех представителей зодиакального круга зимний период станет не самым легким временем. Трудности могут подстерегать их на каждом шагу.

О том, кто станет "хозяином" следующего года и как его задобрить, чтобы привлечь в дом благополучие, читайте в материале: 2023 – год какого животного по восточному календарю: в чем встречать и что готовить.

Астрологи назвали знаки гороскопа, для которых наступающая зима может стать тяжелым временем.

Серьезные конфликты

Для представителей огненного знака наступает время, когда придется закатать рукава и тяжело поработать. Не исключено, что Овнам предстоит сменить место работы и поменять род деятельности. Трудности могут коснуться и отношений с дорогими людьми, и главной темой разногласий станет вопросы материального характера. В этот сложный период стоит избегать конфликтных ситуаций. Любая ссора может иметь неприятные последствия.

Затруднительные условия

Непростые времена предстоит пережить и Ракам. Особенно это будет касаться новых жизненных условий. Вам предстоит переезд или по воле случая вы будете вынуждены находиться в не самых лучших для вас условиях. Это может отразиться на вашем эмоциональном состоянии, будет сложнее сдерживать негативные мысли. Стоит помнить, что в конце туннеля всегда маячит свет. В конце зимы Рак все силы кинут на реализацию творческого потенциала.

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Личные испытания

Испытания настигнут Рыб в личной жизни. Вам с партнером придется пройти испытание на прочность. Вы можете оказаться на грани развода или расставания, если не сумеете решить бытовые проблемы. Уделите больше времени друг другу и поговорите по душам. Готовность идти на компромисс и не отмахиваться от важных вопросов поможет сохранить отношения.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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