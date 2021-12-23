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Простые и веселые конкурсы на Новый год 2022 - для детей, взрослых и всей семьи

23 декабря 2021, 03:41

Можно просто сидеть за столом и ждать, пока пробьют куранты, поедая салаты, а можно сделать новогоднюю ночь 2022 по-настоящему незабываемой.

новый год
Как весело встретить Новый год 2022 - идеи конкурсов / ua.depositphotos.com

До Нового года 2022 остались считанные дни. Вы уже задумывались, как весело встретить год Черного Водяного Тигра? Конечно, всегда можно пойти на вечеринку или заказать столик в ресторане. В этом случае развлечения для гостей - уже не ваша проблема. А если гостей собираете вы у себя дома? Можно просто сидеть за столом и смотреть новогодние программы по телевизору, а можно устроить веселые конкурсы на Новый год 2022 - так и время до двенадцати пройдет быстрее, и салатов с майонезом вы съедите меньше.

Простой конкурс на Новый год 2022

Если вы не хотите слишком много времени тратить на подготовку конкурсов, то можно устроить самую простую новогоднюю игру. Вам ничего не нужно делать - просто запаситесь воздушными шариками и в каждый из них положите записки с пожеланиями.

Во время празднования гостю можно дать ножницы и предложить срезать понравившийся шарик, а затем вслух прочесть всем гостям. Этот простой конкурс на Новый год 2022 поможет компании развеселиться и сплотиться.

Примеры пожеланий и поздравлений на Новый год 2022 читаете тут.

Старый добрый конкурс "Кто я?"

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Этот "бородатый" конкурс развеселит компанию на любом празднике. Участники пишут на листочках имена известных людей или выдуманных персонажей, героев новогодней сказки или животных.

С помощью жеребьевки нужно выбрать одного человека, который участвует в конкурсе. Он, не глядя, выбирает бумажку, показывает ее остальным участникам. Потом он должен угадать загаданного персонажа с помощью вопросов, на которые можно ответить лишь "да" или "нет".

Конкурсы на Новый год 2022 за столом

Гостям раздают карточки с различной аббревиатурой - COVID, ЖКХ, МВД, ВВС. Задача конкурсанта подготовить краткий тост, слова которого будут начинаться с этих букв. Тот, кто говорит тост, пьет до дна, остальные — в поддержку лучшего тоста.

Письмо Деду Морозу

Каждый гость должен написать на бумаге свои пожелания на Новый год 2022 и рассказать, как он провел прошлый год. Письма нужно зачитать вслух, а компания должна угадать, кто же его написал. Если автора послания не угадают, значит он победил.

Игра "Верь или не верь"

Это новогодний конкурс подойдет для любого возраста. Участникам предлагается сочинить о себе две истории: одну правдивую, а другую - нет. Игрок рассказывает обе истории, а остальная компания должна отгадать, где правда, а где - выдумка. Кто определил правильно, тот - следующий выдумщик.

Конкурс на Новый год 2022 для взрослых

Игра Пьяные шашки

Вам понадобится настоящая доска для шашек, а вместо шашек — стопки. С одной стороны в стопки наливается красное вино, а с другой стороны — белое. Далее - все так же, как в обычных шашках. Срубил вражескую стопку — выпил ее. Для особо крепких гостей можно наливать в стопки коньяк.

Читайте такжеКак правильно загадать желание на Новый год 2022, чтобы оно непременно сбылось

Конкурсы на Новый год 2022 для детей

Игра "холодно-горячо"

Самый простой способ развлечь и порадовать малышей - это сыграть в "холодно-горячо". Суть конкурса в том, чтобы спрятать новогодний подарок в комнате. Затем туда входит ребенок, который должен его отыскать. Если он подходит близко к подарку, то говорят "тепло", если совсем близко – "горячо", а если далеко – "холодно".

Игра "Найди свою родню"

Если вы встречаете Новый год 2022 семьями, то можно провести такой конкурс: игрок должен отыскать своих родных. Чтобы усложнить задание, игроку нужно завязать глаза, а на руки надеть варежки. Искать родных он будет, ощупывая каждого.

Ведущий по одному подводит к игроку разных людей, в том числе и родственников, а тот ощупывает и вычисляет своих. Будет очень смешно, но выполнить задачу в варежках практически невозможно.

И самое главное в любом конкурсе - это призы. Ранее Главред писал:

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