Чем заменить майонез в салатах Оливье и Селедка под шубой и стоит ли это делать - ответ диетолога

Салат Селедка под шубой лучше готовить с небольшим количеством жирного майонеза / ua.depositphotos.com

Во многих семьях ни один праздник не обходится без традиционных салатов - Оливье и Селедка под шубой. И Новый год 2022 - не исключение. Врач-диетолог, специалист медицины антистарения, основатель Dr. Skytalinska Academy Оксана Скиталинская рассказала, чем заменить майонез в этих салатах и стоит ли это делать.

Стоит ли покупать нежирный майонез

Скиталинская отметила в комментарии Главреду, что если уж использовать майонез для приготовления салатов, то лучше брать жирный.

"В жирном майонезе больше масла, он калорийный. Но если вы возьмете нежирный майонез, он не будет более полезным, так как его плотность обеспечивается присутствием углеводов. Поэтому лучше взять небольшое количество жирного майонеза и добавить к нему немного кислоты, например лимонного сока или яблочного уксуса", - сказала диетолог.

Еще один вариант - можно приготовить майонез самим. Скиталинская поделилась рецептом.

Как приготовить домашний майонез

яйца тщательно вымыть под водой с мылом, можно даже их ошпарить;

отделить желтки от белков;

желтки взбить и постепенно добавить оливковое масло – должна получиться густая масса;

добавить горчицу, лимонный сок и немного соли.

"Так у вас получится настоящий густой и вкуснейший майонез. Если к нему вы добавите больше лимонного сока, он будет менее калорийным", - отметила специалист.

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Как сообщал Главред, ранее нутрициолог Екатерина Муравская рассказала, что некоторые популярные на новогоднем столе продукты очень вредны для организма, а также объяснила, чем их лучше всего заменить.

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