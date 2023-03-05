Простой психологический тест: как по стилю одежды узнать о характере человека

Одежда может рассказать о вашем характере. Именно по стилю можно определить, какой вы человек, как относитесь к жизни и что ставите на первое место.

Как определить характер человека по стилю одежды / Коллаж фото Instagram

Каждый человек особенный и это проявляется не только во внешнем виде, но и в предпочтениях, характере, целях, убеждениях. Все мы по-разному смотрим на мир и расставляем приоритеты.

Наше отношение к жизни полностью отражается на нашем характере. Однако ни для кого не секрет, что очень мало людей показывают свои истинную оболочку на первом знакомстве. Большинство людей хочет произвести хорошее впечатление и показать себя с лучшей стороны.

Но как же узнать настоящий характер человека и его взгляды на жизнь даже на первой встрече. Оказывается, что на это может указать стиль одежды человека. Дальше мы разберемся, какие же есть стили одежды и что они расскажут о человеке.

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Спортивный стиль

Как определить характер человека по стилю одежды / фото Instagram

Женщины и мужчины, которые любят носить худи, свитшоты, кроссовки, кеды, спортивные штаны, ценят комфорт и удобство. Такие их образы в большинстве случаев даже не имеют отношения к работе. У них невероятно простой характер и они ищут людей, похожих на себя. Тогда в общении не будет чувства напряжения.

Люди, которые любят спортивный стиль, достаточно прямолинейны. Они не скрывают свои чувства и эмоции, сразу говорят то, что думают. Несмотря на то, что с ними очень легко дружить и общаться, сами они редко проявляют инициативу.

Кэжуал

Как определить характер человека по стилю одежды / фото Instagram

Любители такого стиля балансируют между удобством и трендами. Они удачно миксуют в своих образах максимально простые вещи с невероятно модными. Чаще всего в образах классические пиджаки совмещаются с топами, футболками, джинсами и кедами.

Такие люди открыты и легки в общении. Они отлично работают и очень весело отдыхают. Чаще всего у женщин есть много поклонников, ведь от нее веет легкостью. Но им нравится, чтобы их постоянно завоевывали и доказывали свою любовь.

Что касается мужчин, то они являются душой компании. У них всегда найдется время для любимого хобби или друзей. При этом ветреными их не назовешь, они серьезно относятся к решению семейных вопросам.

Классический стиль

Элементами классического гардероба являются рубашки, туфли, костюмы, для девушек юбки-карандаш, туфли-лодочки, жакеты.

Как определить характер человека по стилю одежды / фото Instagram

Если речь идет о мужчине, то они невероятно ценят порядок и точность во всем - на работе и дома. Они целеустремленные, трудолюбивы и легко достигают высот в карьере. Друзей у них не так уж и много. Чаще всего это коллеги. Для таких мужчин работа всегда на первом месте.

Как определить характер человека по стилю одежды / фото Instagram

Что касается женщин, то они карьеристки, знающие себе цену. Такие представительницы прекрасного пола все держат под своим контролем. Они, как и мужчины, хотят быть успешными в своей сфере деятельности, достигают высот в карьере и даже открывают свой бизнес. На этапе своего карьерного роста они будут фокусироваться на работе, а любовные отношения будут отходить на второй план. Лишь потом такой женщине может захотеться прекратить контролировать все вокруг и уделить время себе и любви.

Последний писк моды

Тут речь идет о мужчинах и женщинах, которые следят за модными трендами. Они любят покупать вещи знаменитых дизайнеров и точно не пойдут на шоппинг в масс-маркет или на рынок.

Таким людям важно выглядеть лучше всех. Они хотят выделяться и могут славиться даже эпатажными нарядами. Они будут искать для себя таких же людей. Такие модники требуют индивидуального подхода.

Романтический стиль

Как определить характер человека по стилю одежды / фото Instagram

Девушки, любящие такой стиль, выглядят очень женственно. Они обычно не принимают самостоятельно серьезные решения, ведь хотят быть за мужским плечом. Порой они могут даже создать впечатление наивного человека.

Рокерский стиль

Как определить характер человека по стилю одежды / фото ua.depositphotos.com

Такие мужчины и женщины чаще всего носят кожанные куртки-косухи, брюки с шипами или заклепками, массивные ботинки. Они любители веселья и вечеринок. Такие люди не могут сидеть на одном месте и точно не хотят погрязнуть в быту. Они хотят экстрима, временами даже опасности. Вместо автомобиля они будут ездить на мотоциклах.

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