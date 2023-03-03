Простой психологический тест: любимый цвет расскажет все ваши тайны

Время от времени наши предпочтения в цветовой палитре могут меняться, а объяснение этому простое - в вашей жизни что-то произошло, что изменило ваше настроение.

Психологический тест по цветам / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Каждый человек рано или поздно сталкивается с разными трудностями, которые закаляют наш характер или ломают его. В разные моменты мы можем переживать радость и счастье, а в другие моменты - печаль, грусть и душевную боль.

Все это является неотъемлемой частью нас и может оставлять шрамы на нашей душе. Оказывается, что узнать то, что скрывает душа человека, можно лишь по цветам, которые нам нравятся.

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Как пройти психологический тест по цветам

Перед вами представлено 9 цветов. Из них необходимо выбрать цвет, который вам пришелся по душе больше всего. Также стоит выбрать один тот, который совсем вам не нравится.

Главное не стоит долго рассматривать картинку, ведь решение необходимо принимать максимально быстро. Этот тест сможет рассказать о том, какое у вас настроение в данный момент.

Психологический тест по цветам / Главред

Ответы

1. Красный

Если вам больше всего нравится красный цвет, то это значит, что вы невероятно напористый человек, возможно, даже слегка агрессивный в некоторых моментах. Вы будете идти напролом к поставленной цели и другие вас не смогут подчинить. Порой вы бываете слишком эмоциональны и можете идти на поводу у своих желаний. Также у вас повышена сексуальная энергетика.

2. Черный

У вас боевое настроение. Вы тот человек, который уверен в себе и своих силах. Вы активны и всегда стремитесь к успеху. Однако для вас нет человека, который может быть авторитетом. Вы практически никогда не прислушиваетесь к советам других, потому что вам кажется, что вы всегда знаете лучше, чем они.

3. Желтый

Такой цвет указывает на то, что у вас радостное настроение. Именно он может сказать о том, что вы оптимист. Вы любите перемены, но именно ваше видение мира через "розовые очки" подвергает вас опасности. Вы не всегда можете вовремя заметить ловушку или понять, что возле вас коварные люди. Наверняка вы уже были не раз обмануты, но вы продолжаете верить лишь в доброту внутри людей.

4. Синий.

Вы достаточно спокойный человек, любите чувствовать себя комфортно, умиротворенно. Принимая решения, вы глубоко размышляете. Вы тот человек, который не обманет, не подведет и на вас точно можно положиться. Такие люди всегда придут на помощь и дадут дельный совет, но точно не будут лезть в душу, если этого не хочет собеседник.

5. Белый

Этот человек имеет творческую натуру. Он ощущает, что был рожден творить и создавать что-то новое. Он тот еще генератор потрясных идей. Несмотря на то, что существует выражение "творческий беспорядок", оно точно не имеет никакого отношения к любителям белого цвета. Наоборот, вы тот, кого смело можно ассоциировать с чистотой. И это касается не только уборки и внешнего вида, но и души.

6. Зеленый

Если вам нравится зеленый цвет, то вы достаточно легкий по своей натуре человек. Вы любите живое общение, узнавать что-то новое. Вы тот, кто всегда хочет находиться в центре внимания и поражать окружающих своим обаянием. Вас смело можно назвать душой компании.

7. Розовый

Как вы уже сами догадались, розовый - цвет влюбленности. Наверняка у вас сейчас приподнятое настроение и ощущение, будто вы витаете в облаках. Такие люди не всегда могут заметить то, что происходит в действительности. Однако они обладают очень глубокими чувствами, страстным темпераментом, а также невероятной заботой.

8. Серый

Не стоит недооценивать людей, которые любят серый цвет. Это совсем не значит, что они ни на что не годятся. Они действительно любят, когда их хвалят. Так они ощущают, что что-то значат в этом мире. Однако даже без похвалы они четко знают, на что заслуживают. Такие люди верны, надежные и готовы в любую минуту прийти на помощь.

9. Бирюзовый

У этих людей загадочное настроение. У них хорошо развита интуиция. Они невероятно хорошо чувствуют себя даже наедине с собой. Такие люди могут погрузить в нирвану и просто расслабиться. Их внутренний стержень хорошо устойчив благодаря тому, что они не забывают о своем душевном здоровье и не распыляют свои силы на ненужные скандалы и обиды.

Стоит отметить, что проходить этот тест можно не один раз, а столько, сколько вам понадобиться. Когда вы ощущаете, что с вашим настроением что-то не то, но не можете понять, что именно с вами происходит, обратитесь к тесту и выберите цвет, который вам по душе именно в этот момент.

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