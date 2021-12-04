Проще некуда: как очистить чугунную, керамическую и сковородку с антипригарным покрытием

Ваша любимая сковородка снова будет как новая!
В жизни даже самой ответственной хозяйки наступает момент, когда необходимо очистить сковородку от нагара и других неприятных вещей.
Главред собрал действенные методы, которые вернут вашей любимой сковородке былой вид.
Как очистить чугунную сковороду
Хоть этот материал и неприхотлив в уходе и служит десятилетиями, но, как говорится, ничто не вечно.
Моем. При необходимости пользуемся скребком (хотя это нежелательно). Чтобы убрать прилипшее или пригоревшее, прокипятите в ней воду 3-5 минут. Протираем. Для этого используйте мелкопористый текстиль или полотенце из целлюлозы
Как очистить керамическую сковородку
- Бумагой удалить остатки. Затем налить раствор в соотношении 1:4, где первое из них — уксусная кислота, второе — вода.
- Довести до 100 градусов, оставить на пару минут, выключить огонь.
- Дать постоять до остывания, слить жидкость, промыть под проточной водой и промокнуть полотенцем.
Как очистить антипригарное покрытие
- Заполнить дно сковороды обычной содой, чтобы покрыть пригоревший слой.
- Влить пару капель жидкости для очищения посуды и не смешивать.
- Налить воду в сковородку и поставить вариться на небольшой огонь. Подождать до образования пузырьков.
- Убавить огонь до минимума, чтобы содержимое томно кипело 20 минут.
- Выключить огонь, снять сковороду с плиты и слить воду. Остудить посудину под струей воды комнатной температуры.
- Снова посыпать дно сковороды пищевой содой и протереть мягкой губкой. Промыть.
- Вытереть сковородку насухо чистым полотенцем.
Ранее мы рассказывали как почистить микроволновку в домашних условиях – простые и действенные способы.
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Автор: Сергей Кущ