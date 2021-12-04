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Проще некуда: как очистить чугунную, керамическую и сковородку с антипригарным покрытием

4 декабря 2021, 04:52
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Ваша любимая сковородка снова будет как новая!

Как очистить сковородку / коллаж Главред

В жизни даже самой ответственной хозяйки наступает момент, когда необходимо очистить сковородку от нагара и других неприятных вещей.

Главред собрал действенные методы, которые вернут вашей любимой сковородке былой вид.

Как очистить чугунную сковороду

Хоть этот материал и неприхотлив в уходе и служит десятилетиями, но, как говорится, ничто не вечно.

Моем. При необходимости пользуемся скребком (хотя это нежелательно). Чтобы убрать прилипшее или пригоревшее, прокипятите в ней воду 3-5 минут. Протираем. Для этого используйте мелкопористый текстиль или полотенце из целлюлозы

Как очистить керамическую сковородку

  • Бумагой удалить остатки. Затем налить раствор в соотношении 1:4, где первое из них — уксусная кислота, второе — вода.
  • Довести до 100 градусов, оставить на пару минут, выключить огонь.
  • Дать постоять до остывания, слить жидкость, промыть под проточной водой и промокнуть полотенцем.

Как очистить антипригарное покрытие

  1. Заполнить дно сковороды обычной содой, чтобы покрыть пригоревший слой.
  2. Влить пару капель жидкости для очищения посуды и не смешивать.
  3. Налить воду в сковородку и поставить вариться на небольшой огонь. Подождать до образования пузырьков.
  4. Убавить огонь до минимума, чтобы содержимое томно кипело 20 минут.
  5. Выключить огонь, снять сковороду с плиты и слить воду. Остудить посудину под струей воды комнатной температуры.
  6. Снова посыпать дно сковороды пищевой содой и протереть мягкой губкой. Промыть.
  7. Вытереть сковородку насухо чистым полотенцем.

Ранее мы рассказывали как почистить микроволновку в домашних условиях – простые и действенные способы.

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Автор: Сергей Кущ
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