Проращиваем семена огурцов правильно: 3 простых и эффективных способа получить рассаду

Расскажем, как подготовить семена огурцов к проращиванию и получить богатый урожай.

Как правильно замачивать семена огурцов в воде / pixabay.com

Февраль – месяц, когда нужно подумать о семенах и здоровой рассаде, ведь не за горами весна и первые урожаи свежих овощей. Одним из наиболее популярных овощей являются огурцы. Поэтому многие садоводы уже ищут ответ на вопрос, как правильно замочить семена огурцов на рассаду, чтобы она дала здоровые и крепкие всходы. Обо всем этом пойдет речь далее.

Подготовка к проращиванию семян огурцов: важные этапы

Можно купить весной готовые кусты рассады и пересадить их в землю в наиболее подходящий для этого момент. Однако, куда приятнее вырастить рассаду своими руками и пройти все этапы подготовки семян. В связи с этим садоводов интересует, что делать с семенами огурцов перед посадкой, чтобы они дали всходы.

Проращивание семян – необходимый этап выращивания овоща. Практика показывает, что пророщенные дома зерна огурцов дают обильный урожай и овощи завязываются раньше, чем у растений, которые были посажены без проращивания. Благодаря такой работе садовод узнает процент всхожести растений, а также получит одинаковую рассаду со здоровыми растениями.

Перед тем, как замачивать семена огурцов перед посадкой, нужно правильно подготовить зерна. Работа заключается в следующих действиях:

Отбор – отделяются мелкие, сухие и поврежденные. Для этого нужно залить чуть теплой подсоленной водой. Всплывшие зерна нужно убрать и выбросить. Прогревание семян. Этот процесс позволяет улучшить всхожесть будущей рассады. Как прогреть семена огурцов перед посадкой – в духовке при температуре 60 градусов в течение 3 часов. Обеззараживание. Данная процедура нужна там, где нет уверенности в здоровье зерен. Для этого нужно поместить зерна в воду с температурой 60 градусов, а затем в раствор марганцовки и просушить. Закаливание. Семена заворачивают в ткань и кладут в холодильник на 2 суток. Непосредственно процесс проращивания.

Как правильно проращивать семена огурцов

Опытны садоводы знают множество способов, как сделать так, чтобы зерна овоща дали здоровые всходы. Мы расскажем о наиболее известных и эффективных. Как правильно замочить семена огурцов на рассаду:

После прогревания и закаливания семена укладываются в неглубокую чистую посуду и сбрызгивают водой. Это необходимо для создания питательной среды для зерен. Благодаря этому первые ростки появятся уже через 2-3 дня. Сразу после этого их нужно посеять. В воде долго семена не должны находиться. Как правильно замачивать семена огурцов в воде с использованием ткани и бумаги. Материалы также укладывают на дно емкости и смачивают чистой водой на них выкладывают зерна. Для ускорения процесса можно накрыть их сверху 1 слоем ткани регулярно сбрызгивать водой, чтобы ткань не пересохла. Как только появятся ростки, их нужно сразу переместить в грунт. Еще одним способом, как лучше сажать огурцы на рассаду, является процедура с применением туалетной бумаги. Как и в предыдущем методе бумага укладывается на дно емкости, смачивается водой и на нее помещаются зерна. Для этого понадобиться 4-5 слоев туалетной бумаги. Равными частями или слоями ее укладывают в емкость. В данном случае для прорастания семян понадобится 4 дня.

Используя эти и другие способы проращивания нужно знать, сколько по времени прорастают семена огурцов. Этот процесс занимает 3-5 дней. После этого появляются первые ростки. Такие зерна уже можно высаживать в грунт, а можно подождать, когда они окрепнут. Если часть семян не проклюнулась, их можно выбросить.

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