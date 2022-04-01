Профессор мировой истории раскрыл ничтожную стратегию Путина по Украине

Владимир Путин / Reuters

Профессор мировой истории Оксфордского университета и политолог Питер Франкопан раскритиковал стратегию главы РФ Владимира Путина по применению смертоносной военной силы против мирных жителей Украины, садясь за стол переговоров.

Он заявил, что тактика российского президента "не завоюет умы и сердца", пишет Express.

"Я думаю, что есть способы договориться обо всем этом, не бомбя родильные дома. Без обстрелов школ и детей и взрывов театров, заполненных мирными жителями. Итак, я думаю, что есть множество способов вести рациональные, разумные переговоры. Но выполнение их в конце тяжелой артиллерии не обязательно является способом получить решение, которое завоюет чьи-либо сердца и умы", - сказал Франкопан.

Также политолог отметил, что признание Путиным Донецка и Луганска было лишь одним из аспектов его подготовки к российскому вторжению. Кремлевский лидер также пытался создать предлог для войны, заявляя, что Россия проводит "демилитаризацию и денацификацию" Украины.

Читайте такжеПоток гробов не поднимет Россию против Путина: правозащитник сказал, что может свалить диктатора РФ"Путин давно клеветал на украинское правительство, называя его полным неонацистов, и в своей речи перед войной утверждал, что НАТО поддержит именно их, если Украина будет принята в ядерный военный альянс. В своем выступлении он назвал конфликт необходимым, чтобы остановить то, что он называет вторжением Запада на восток в сторону России", - добавил эксперт.

Также, по словам Франкопана, наряду с предполагаемыми опасениями России перед НАТО и ложными заявлениями Путина о том, что Украиной правят нацисты, он также сомнительно утверждал, что эти две нации являются "одним народом", тогда как фактическое происхождение обеих наций более сложное.

Профессор Франкопан считает маловероятным, что Путин сможет завоевать расположение украинцев своими претензиями или своей кровавой войной.

"Вопрос будет в том, какой будет Украина через 20 или 30 лет? Для поколения, которое видело, как семьи разлетались на глазах, когда им говорили: "Мы все братья, и все мы - часть одного и того же славянского братства"... Я думаю, что ту травму, которая была нанесена Украине, почти невозможно понять, просто глядя на это в новостях по телевизору", - подчеркнул Франкопан.

Также он считает, что Путин пытается выяснить, как Украина восстанавливается после его очередного нападения.

Напомним, мировые эксперты считают, что агрессивные и беспорядочные действия российского президента Владимира Путина в отношении Украины могут быть вызваны серьезной болезнью. К таким выводам они пришли из-за "лунообразного лица" диктатора и любви к длинным столам для совещаний.

Также ранее эксперт по химическому оружию и бывший армейский офицер Хэмиш де Бреттон-Гордон охарактеризовал главу РФ Владимира Путина как "потерявшего обе ноги раненого льва".

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