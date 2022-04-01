УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Профессор мировой истории раскрыл ничтожную стратегию Путина по Украине

1 апреля 2022, 22:42

Признание Путиным Донецка и Луганска было лишь одним из аспектов его подготовки к российскому вторжению.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

Профессор мировой истории Оксфордского университета и политолог Питер Франкопан раскритиковал стратегию главы РФ Владимира Путина по применению смертоносной военной силы против мирных жителей Украины, садясь за стол переговоров.

Он заявил, что тактика российского президента "не завоюет умы и сердца", пишет Express.

"Я думаю, что есть способы договориться обо всем этом, не бомбя родильные дома. Без обстрелов школ и детей и взрывов театров, заполненных мирными жителями. Итак, я думаю, что есть множество способов вести рациональные, разумные переговоры. Но выполнение их в конце тяжелой артиллерии не обязательно является способом получить решение, которое завоюет чьи-либо сердца и умы", - сказал Франкопан.

Также политолог отметил, что признание Путиным Донецка и Луганска было лишь одним из аспектов его подготовки к российскому вторжению. Кремлевский лидер также пытался создать предлог для войны, заявляя, что Россия проводит "демилитаризацию и денацификацию" Украины.

Читайте такжеПоток гробов не поднимет Россию против Путина: правозащитник сказал, что может свалить диктатора РФ"Путин давно клеветал на украинское правительство, называя его полным неонацистов, и в своей речи перед войной утверждал, что НАТО поддержит именно их, если Украина будет принята в ядерный военный альянс. В своем выступлении он назвал конфликт необходимым, чтобы остановить то, что он называет вторжением Запада на восток в сторону России", - добавил эксперт.

Также, по словам Франкопана, наряду с предполагаемыми опасениями России перед НАТО и ложными заявлениями Путина о том, что Украиной правят нацисты, он также сомнительно утверждал, что эти две нации являются "одним народом", тогда как фактическое происхождение обеих наций более сложное.

Профессор Франкопан считает маловероятным, что Путин сможет завоевать расположение украинцев своими претензиями или своей кровавой войной.

"Вопрос будет в том, какой будет Украина через 20 или 30 лет? Для поколения, которое видело, как семьи разлетались на глазах, когда им говорили: "Мы все братья, и все мы - часть одного и того же славянского братства"... Я думаю, что ту травму, которая была нанесена Украине, почти невозможно понять, просто глядя на это в новостях по телевизору", - подчеркнул Франкопан.

Также он считает, что Путин пытается выяснить, как Украина восстанавливается после его очередного нападения.

Напомним, мировые эксперты считают, что агрессивные и беспорядочные действия российского президента Владимира Путина в отношении Украины могут быть вызваны серьезной болезнью. К таким выводам они пришли из-за "лунообразного лица" диктатора и любви к длинным столам для совещаний.

Также ранее эксперт по химическому оружию и бывший армейский офицер Хэмиш де Бреттон-Гордон охарактеризовал главу РФ Владимира Путина как "потерявшего обе ноги раненого льва".

Читайте также:

viber
война в Украине Владимир Путин
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2022: Львам – интриги, Весам – деньги, Козерогам – важное известиеГороскоп на сегодня, 1 апреля 2022: Львам – интриги, Весам – деньги, Козерогам – важное известие Благовещение 2022: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатияБлаговещение 2022: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатия Приметы на 31 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 31 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду В Буче появился свой "призрак": на счету 70-летнего охотника уже больше 50 ликвидированных орковВ Буче появился свой "призрак": на счету 70-летнего охотника уже больше 50 ликвидированных орков Невероятное везение и удача во всем: названы счастливчики апреля по гороскопуНевероятное везение и удача во всем: названы счастливчики апреля по гороскопу

Последние новости

22:55

США введут санкции против 120 компаний России и Беларуси

22:54

"Новая Чернобаевка": в ОП рассказали о наступлении ВСУ в Херсонской областиВидео

22:42

Профессор мировой истории раскрыл ничтожную стратегию Путина по УкраинеВидео

22:40

В Донецкой области оккупанты открыли огонь по людям, есть погибшие

22:26

"Каждый день, как последний. Идем на верную гибель": оккупант поделился откровениями с близкимиВидео

Реклама
22:07

ЕС признает Украину кандидатом на членство и обещает помощь в восстановлении

22:02

Шкарлет рассказал, какие предметы войдут в состав ВНО-2022

21:55

РФ нанесла авиаудар по Одесской области: есть пострадавшиеВидео

21:52

Аркадий Бабченко. Ядерного апокалипсиса не будетВидеоблоги

21:36

Расследователи обнародовали главную тайну Кремля и ПутинаВидео

21:32

Под Киевом Нацгвардия зачистила оккупантов: уничтожила орков вместе с бронетехникойФотоВидео

21:18

Войска РФ начинают оккупировать центральную часть Сумской области

20:57

В руках Путина прекращение войны в Украине - МИД Германии

20:49

Выйдет победителем и получит репарации: астролог назвала самое благоприятное время для УкраиныВидео

20:38

"Это может быть на всей территории РФ": Данилов о взрывах в БелгородеВидео

20:17

Путин жаждет уничтожить Украину до 9 мая - Данилов

19:58

Почему банки списывают задолженности по кредитам - разъяснение

19:46

В Энергодаре оккупанты допрашивают местных с применением физического давления - ГенштабВидео

19:42

Около 134 тысяч срочников и 100 тысяч резервов: эксперт оценил ситуацию с наступлением РФ на Донбасс

19:36

Пескова прямо спросили, болен ли Путин раком

Реклама
19:34

Буча свободна от оккупантов: ВСУ продолжают гнать нечисть подальше от КиеваВидео

19:34

Патриотизм гопников: почему России никогда не выиграть войну в Украинемнение

19:29

Освобождены 86 украинских героев, из них - 15 женщин: в Запорожской области состоялся обмен пленнымиВидео

19:26

Эрдоган заявил Путину, что переговоры "вселили надежду на мир"

19:12

Лукашенко с бредом о "превентивном ударе" попал на Україна має талант - Решетник и Притула едва сдержали слезыВидео

19:08

Путин болен: мировые СМИ обсуждают новые диагнозы российского диктатораВидео

18:39

Невероятное везение и удача во всем: названы счастливчики апреля по гороскопу

18:30

Приятный сюрприз во время войны: во Львовской области открыли новое газовое месторождениеВидео

18:27

Украина тотально национализирует имущество России и лиц, которые поддерживают в войне Москву

18:26

"Это никакая не уступка": военный эксперт объяснил сговорчивость России на переговорах в Турции

18:11

"Ракетные удары будут еще долго": эксперт объяснил, на сколько РФ хватит ракет для обстрелов

18:08

Быстрая карма: почему россияне заслужили войну на своей территориимнение

18:01

Сколько будет продолжаться война в Украине: военный эксперт назвал цели КремляВидео

18:00

Рада предварительно признала РФ государством-террористом и запретила ее военную символикуВидео

17:47

Посадили детей в грузовики: разведка рассказала о случаях использования орками детских живых щитов

17:36

Россияне активно присылают ценные данные украинской разведке - офицер ГУРВидео

17:32

Оккупанты хотели 9 мая проводить в Украине "парад победы", но резко передумалиВидео

17:14

Приметы на 3 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:06

Крах ждет Россию уже через пару месяцев: Путину показали, что будет с экономикой из-за санкций – СМИВидео

17:05

Поток гробов не поднимет Россию против Путина: правозащитник сказал, что может свалить диктатора РФВидео

Реклама
16:55

Бледанс приходится самой мыть унитазы из-за войны в Украине

16:55

Россия будет атаковать до тех пор, пока сможет наступать - военный эксперт Агиль Рустамзаде

16:43

"Нам все в спину будут плевать": оккупанты признали провал в Украине и боятся возвращаться в РФВидео

16:43

Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника

16:38

Страшное антиславянское оружие, или Почему Путин отправил кадыровцев и бурятов в рыжий лесмнение

16:28

В МВД назвали главную санкцию, которая могла бы развалить путинизмВидео

16:26

"Просто все испортили": жена Усика показала разрушенный дом после визита оккупантовВидео

16:14

Пожар на нефтебазе в Белгороде: Кулеба не подтверждает, но и не опровергает "роль Украины"

16:03

"Отъехали всего 700 метров от дома": оккупанты расстреляли мать с ребенком под КиевомВидео

15:59

Серьезные испытания и новые столкновения: астролог рассказала, что ждет Украину в 2022 годуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять