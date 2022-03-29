Продолжительная война будет за пределами Украины: астролог рассказала, когда войска РФ выйдут из страны

Когда закончится война - дата / ua.depositphotos.com, Reuters

Астролог Анна Карпеева назвала дату выхода российских войск из Украины и озвучила самые опасные даты в войне.

По ее словам в эфире телеканала Украина 24, в мае начнутся боевые действия вне государства. Но сложности Украины будут продолжаться до января 2023 года.

"В мае что-то произойдет и Украина уже не будет центром военных действий в мире. Ведь боевые действия начнут происходить в других точках мира. Но трудный период для Украины еще будет долгим - сложности Украины продлятся до января 2023 года", - сказала эксперт.

Также она отметила, что украинский народ характеризуется с Луной и Водолеем. Но сейчас время правления Сатурна - сложной планеты, которая означается трудности для людей.

Сатурн будет главным для января 2023 года.

"В этот период людям придется сложно и тяжело", - подчеркнула Карпеева.

Астролог добавила, что это - мировая война, а Украина находится в пике. В мае во время затмения что-то произойдет на мировой арене. Июнь будет более простым и легким.

"В первом месяце лета женщины увидят свои мужей", - отметила астролог.

Но при этом, она советует не расслабляться, так как ожидается еще два сложных периода - события могут быть резкими и неадекватными. Карпеева призывает не верить России и быть готовыми к самому худшему сценария развития боевого конфликта.

Астролог не исключает вспышки боев в Чечне.

Также, по ее словам, осенью будет ретроградный Марс - в это время вспыхивают давние военные конфликты.

"Сейчас только начало - будут локальные конфликты в других точках мира. Мы будем не в центре", - утверждает эксперт.

По ее словам, Украина победит и отвоюет все свои территории, вплоть до Крыма и Донбасса, но очень сложный период еще впереди.

"И конец июля-август, и октябрь-ноябрь - сложно! Военные действия будут непостоянными, но очень стихийными" - подчеркнула Карпеева.

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