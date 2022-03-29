УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Продолжительная война будет за пределами Украины: астролог рассказала, когда войска РФ выйдут из страны

29 марта 2022, 23:41

Украина победит и отвоюет все свои территории, вплоть до Крыма и Донбасса, но очень сложный период еще впереди.

гороскоп, война
Когда закончится война - дата / ua.depositphotos.com, Reuters

Астролог Анна Карпеева назвала дату выхода российских войск из Украины и озвучила самые опасные даты в войне.

По ее словам в эфире телеканала Украина 24, в мае начнутся боевые действия вне государства. Но сложности Украины будут продолжаться до января 2023 года.

"В мае что-то произойдет и Украина уже не будет центром военных действий в мире. Ведь боевые действия начнут происходить в других точках мира. Но трудный период для Украины еще будет долгим - сложности Украины продлятся до января 2023 года", - сказала эксперт.

Также она отметила, что украинский народ характеризуется с Луной и Водолеем. Но сейчас время правления Сатурна - сложной планеты, которая означается трудности для людей.

Сатурн будет главным для января 2023 года.

"В этот период людям придется сложно и тяжело", - подчеркнула Карпеева.

Астролог добавила, что это - мировая война, а Украина находится в пике. В мае во время затмения что-то произойдет на мировой арене. Июнь будет более простым и легким.

"В первом месяце лета женщины увидят свои мужей", - отметила астролог.

Но при этом, она советует не расслабляться, так как ожидается еще два сложных периода - события могут быть резкими и неадекватными. Карпеева призывает не верить России и быть готовыми к самому худшему сценария развития боевого конфликта.

Астролог не исключает вспышки боев в Чечне.

Также, по ее словам, осенью будет ретроградный Марс - в это время вспыхивают давние военные конфликты.

"Сейчас только начало - будут локальные конфликты в других точках мира. Мы будем не в центре", - утверждает эксперт.

По ее словам, Украина победит и отвоюет все свои территории, вплоть до Крыма и Донбасса, но очень сложный период еще впереди.

"И конец июля-август, и октябрь-ноябрь - сложно! Военные действия будут непостоянными, но очень стихийными" - подчеркнула Карпеева.

Читайте такжеАстролог составила гороскоп для Харькова: когда город покинут оккупантыНапомним, ранее астропсихолог Валерия Мамичева рассказала, когда закончится война и назвала дату возвращения домой беженцев. Это случится, когда основная масса планет покинет знак зодиака Рыбы и поток беженцев прекратится.

Читайте также:

viber
война в Украине астролог гороскоп
Реклама
Популярное
Гороскоп Таро на неделю 28 марта – 3 апреля: Скорпионам – удача, Стрельцам – знак ВселеннойГороскоп Таро на неделю 28 марта – 3 апреля: Скорпионам – удача, Стрельцам – знак Вселенной Перевод часов на летнее время 2022 – когда переходим в УкраинеПеревод часов на летнее время 2022 – когда переходим в Украине Гороскоп на сегодня, 27 марта 2022: Ракам – важный выбор, Девам – покровительство судьбыГороскоп на сегодня, 27 марта 2022: Ракам – важный выбор, Девам – покровительство судьбы Оккупанты обстреляли Львов ракетами, город в дымуОккупанты обстреляли Львов ракетами, город в дыму Алла Пугачева с семьей тайно вернулась в Россию после слухов про иммиграцию в ИзраильАлла Пугачева с семьей тайно вернулась в Россию после слухов про иммиграцию в Израиль

Последние новости

23:49

Самый вкусный весенний салат за 5 минут всего из двух ингредиентов: готовить очень просто

23:46

РФ отвела войска от Киева для передислокации: Пентагон призывает не верить стране-агрессору

23:45

Переговоры с Россией: Зеленский высказался о возможности снятия санкций

23:41

Продолжительная война будет за пределами Украины: астролог рассказала, когда войска РФ выйдут из страны

23:25

В Украине ударит жара +26: синоптики рассказали об аномалииВидео

Реклама
23:19

"Покрошили" врага в воздухе: под Изюмом сбили истребитель-бомбардировщик и дрон РФ

23:17

Словения призвала Евросоюз и НАТО вернуть послов в Киев

23:01

Зеленский и Путин могут скоро встретиться - уже готовы документы - Подоляк

22:54

Хочет, но не может: в России попытались оправдать предательство Ани Лорак

22:33

Байден оценил переговоры Украины и России в Стамбуле

22:30

Демилитаризация России Точкой-У: в РФ взорвался склад боеприпасов, есть раненыеВидео

22:27

Решится ли Путина на ядерную войну: Арестович оценил главную угрозу РФВидео

22:05

Кубраков: Мы способны обеспечить бизнес всем необходимым для старта весенней посевной кампании

21:59

Начало конца: как подписание мирного соглашения с Украиной может убить режим Путинамнение

21:59

Арестович рассказал о планах России убить Зеленского

21:57

Под обломками разрушенного здания Николаевской ОГА нашли уже 12 погибших

21:46

Планы Кремля потерпели крах, РФ боится привлекать к войне Беларусь - Арестович

21:46

Приметы на 31 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

21:17

Как Россия может стать гарантом безопасности Украины: разъяснение дипломата

21:10

Генерал США оценил силу разведки, и ответил, смогут ли ВСУ оттолкнуть российские силы на Востоке

Реклама
21:05

Ядерная гарантия для Украины и Крым на повестке дня: ОП о прорыве на переговорах с РФВидео

20:38

Армия РФ перегруппировалась для наступления - ВСУ

20:33

Отступать или сложить оружие: Путин назвал условие "решения тяжелой ситуации" в МариуполеВидео

20:29

Провал блицкрига РФ: генерал США назвал ключевое условие победы УкраиныВидео

19:54

В Мариуполе тяжело ранили соратника Кадырова, подозреваемого в убийстве НемцоваВидео

19:49

Задолженность по зарплате: в Госспецсвязи предупреждают об опасных письмах

19:45

"Мы понимаем, как надо двигаться к компромиссу": РФ анонсировала встречные инициативы Украине

19:38

Арестович поведал, способны ли российские войска на штурм Киева

19:11

Удар по поставкам: США готовят новый пакет санкций против РФ

19:01

РФ проиграла на 6 из 8 направлениях войны в Украине: Арестович рассказал, как Кремль "поджал хвост"Видео

18:51

Это еще не конец: в РФ заявили, что прекращения огня не будет

18:34

На Пасху все станет ясно: маг и экстрасенс дали окончательный прогноз по завершению войны в УкраинеВидео

18:34

"Сначала Украина, а потом все остальное": Дмитрий Комаров рассказал, когда начнет новые проектыВидео

18:31

Наживка для Путина: чем закончились переговоры в Стамбулемнение

18:24

Блестящая работа: ВСУ уничтожили "гордость российского ОПК"

18:12

Политическая порнография Кремля: на какую победу над Украиной рассчитывает Путинмнение

18:07

РФ перебрасывает "Искандеры" в Беларусь

18:07

Войска РФ отступают от Киева: в США объяснили, какие риски могут скрываться за этим маневромВидео

18:07

Когда Украина победит: нумеролог назвал дату ключевого события

17:48

Пограничник, пославший военный корабль агрессоров, благополучно вернулся в Украину

Реклама
17:32

Все случится совсем скоро: Арестович дал новый прогноз по завершению войны в УкраинеВидео

17:27

"Россия должна полностью изменить курс": Джонсон заверил, что отмены санкций против РФ не будет

17:15

Украинские бойцы уничтожили российскую колонну, которая шла на Николаев

17:06

В ОП рассказали о следующем раунде переговоров с Россией

16:52

Референдум по поводу изменений в Конституцию и условий мира с агрессорами из РФ: Арахамия назвал условия

16:42

Приметы на 30 марта: что нельзя делать в день Теплого Алексея и как не попасть в бедуВидео

16:32

Оккупанты массово отказываются воевать, у РФ проблемы с ротацией батальонов, - ГенштабВидео

16:32

Украина едет на Евровидение-2022: под каким номером выступит Kalush Orchestra и когда смотретьВидео

16:25

"Мы уничтожим ваших всех детей!": в России полковник устроил жуткий дебош в ресторанеВидео

16:25

Коллективная травма, или Почему россияне до сих пор не штурмуют дворец Путинамнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять