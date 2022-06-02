Продолжение войны и пожары: астролог назвал самые опасные моменты июня 2022

Гороскоп на июнь 2022 / depositphotos.com/

Конец ретроградности Меркурия и его вхождение в знак Близнецов – одни из самых позитивных моментов первого месяца лета. Но ретроградность Сатурна и положение Марса в Овне обусловит продолжение войны.

Астролог Влад Росс составил прогноз на июнь 2022 года и отметил, что с окончанием ретроградного Меркурия многие дела пойдут лучше и легче. До 5-6 июня лучше не подписывать никаких документов, договоров, не заключать важных сделок. В первые дни июня многие дела будут тормозиться и откладываться. Это нужно учитывать, выстраивая свои планы на месяц, особенно организовывая поездки – дорога в эти дни будет складываться не очень легко. Дальше, когда движение планеты будет прямым, поездки будут складываться куда благоприятнее.

Меркурий в Близнецах

С 13 июня Меркурий входит в созвездие Близнецов – свою "обитель" и пробудет там до 5 июля.

С 13 июня сложится прекрасное время для путешествий. Кроме того, повысится интеллектуальная активность, а мыслительные процессы будут протекать быстрее. Люди в это время будут больше общаться, знакомиться, обмениваться новостями. В период, когда Меркурий в Близнецах, лучше будут удаваться встречи, поездки, а новости будут распространяться гораздо быстрее. В это время можно даже начинать вести переговоры. При Меркурии в Близнецах складывается самое лучшее время для сдачи экзаменов.

Но следует помнить, что при Меркурии в Близнецах информация будет не только быстро схватываться, но и быстро выветриваться. Поэтому после 13 июля глубины человеческого понимания может не хватать.

Кроме того, любую информацию, которая будет приходить в это время, лучше проверять. Поскольку Близнецы – это не очень серьезный знак зодиака, потому легко будет принять желаемое за действительное либо пропустить важные детали, особенно если услышите информацию не из первых рук.

Новолуние 30 мая

Новолуние предварило начало июня – оно произошло 30 мая в Близнецах. Потому последние два дня мая и первые дни июня – время, благоприятное для построения новых планов, продумывания новых проектов, поездок с целью обучения, посещения тренингов и семинаров. 1-2 июня благоприятно составлять новые программы обучения, особенно если вы давно что-то наметили и хотите вернуться, чтобы переработать старый материал – на ретроградности Меркурия прекрасно начинать повторное обучение.

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Ретроградность Сатурна

В начале месяца 5 июня начнет свое ретроградное движение Сатурн. Это может сказаться на продуктивности работы: начнут тормозиться все дела, движение к цели замедлится. Но, помимо прочего, замедлятся и войны, тем более, торможение Сатурна произойдет в знаке Водолея, что точно указывает на снижение интенсивности военных действий. Причем это произойдет, несмотря на то, что Марс в Овне. Зато положение Марса, планеты огня и войны, обусловит продолжение войны. Иными словами, никакая война в июне не завершится, ситуация будет и дальше нагнетаться.

Помимо этого, будет множество пожароопасных ситуаций. Плюс июнь обещает быть весьма жарким месяцем. Может быть много пожаров, взрывоопасных ситуаций, много огня. И все это может даже не касаться войны.

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