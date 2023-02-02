Продляем жизнь смартфону: важные правила хранения гаджета, о которых вы не знали

Как хранить телефон, которым не пользуешься без ущерба для аккумулятора.

Как хранить телефон которым не пользуешься / ua.depositphotos.com

Современный смартфон стал неотъемлемой частью жизни человека. Его используют повсеместно, и любая поломка становится событием подобным концу света, так как теряется доступ к информации. Многие пользователи покупают сразу два телефона, один из которых просто лежит в ящике стола и ждет, когда первый сломается. Однако это не так хорошо, как кажется, так как даже в выключенном состоянии техника портится. Поэтому актуальным является вопрос, можно ли хранить телефон в выключенном состоянии, какие неприятности это повлечет.

Что будет если не пользоваться телефоном год: последствия

Если есть запасной телефон, а основной работает, то один из них обязательно будет забыт. В этом и кроется вся опасность. Главным вопросом является, что будет если не пользоваться телефоном год. Основным последствием такого обращения с гаджетом является его полная разрядка. Аккумулятор уходит в глубокую разрядку и его уже невозможно будет вернуть к жизни без специальных устройств.

Глубокий разряд вреден для литий-ионной батареи, а именно этот тип устанавливается в современные гаджеты. Такая ситуация действительно может быть опасной, поэтому нужно осторожно подключать его к зарядному кабелю. Перед этим нужно осмотреть гаджет и лучше отложить его в сторону, если область аккумулятора изменила форму.

В этом случае лучше узнать, сколько может храниться аккумулятор для телефона. Но известно, что хранить телефон без батареи или с полностью разряженным аккумулятором – плохая идея. Даже в выключенном состоянии гаджет нуждается в энергии, которая используется для поддержания внутренних часов. Также важно поддерживать заряд для жизнеспособности самого аккумулятора.

Как хранить аккумулятор: основные правила

Производители смартфонов в инструкциях дают рекомендации, как хранить аккумулятор телефона заряженным или разряженным. Они советуют сохранять заряд на уровне 70%. Ниже уровень заряда опускаться не должен, но лучше всего поддерживать 100%. В таком состоянии можно телефон хранить более 1 года.

Также можно периодически включать смартфон, чтобы сохранить работоспособность экрана и других компонентов. Чтобы убедиться в работоспособности гаджета его нужно включать 1-2 раза в год. Хранить смартфон нужно в оригинальной упаковке, а также соблюдать требования по влажности воздуха. Телефон может пострадать из-за излишней влаги в воздухе. Также важна температура хранения смартфона. Он не должен находиться при слишком высоких или низких температурах. Это приведет к быстрому износу батареи.

Таким образом, у пользователей не должен возникать вопрос, как хранить телефон, которым не пользуешься и сохранить его работоспособность. Главное поддерживать его заряд и периодически включать. Телефон можно оставить включенным на несколько минут.

Кроме того, стоит знать, почему нельзя хранить старые телефоны. В каждом гаджете есть пластик, резина, металлы и химические вещества в батареях. Все это рано или поздно начнет разлагаться и распадаться, протекшие аккумуляторы очень опасны из-за их содержимого. При контакте с воздухом они способны нанести вред здоровью человека.