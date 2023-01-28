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Не убей свой смартфон: чем опасна быстрая зарядка и как правильно оживить гаджет

28 января 2023, 23:11
Расскажем можно ли заряжать быстрой зарядкой "неродной" телефон и почему это вредно.
В чем разница между быстрой зарядкой и обычной
В чем разница между быстрой зарядкой и обычной / pixabay.com

Мобильный телефон стал неотъемлемой частью жизни. В нем сконцентрированы все важные аспекты жизни – от документов до фото. Чтобы аккумулятор не разрядился, многие покупают и носят с собой зарядное устройство. Здесь могут крыться неприятности из-за технологии зарядки телефона. Поэтому стоит знать, в чем разница между быстрой зарядкой и обычной, чтобы не "убить" батарею раньше времени.

Быстрая и обычная зарядка: в чем разница

Производители смартфонов начали использовать новую технологию, позволяющую за короткий промежуток времени на 100% зарядить аккумулятор. Это достигается за счет повышенной силы тока, поступающей в батарею телефона через кабель и блок питания.

Классическая медленная технология восполнения заряда смартфона действует аналогичным способом, доставляя электрический ток к батарее. Разница между быстрой зарядкой и обычной заключается в силе этого тока. В быстрой зарядке сила тока составляет 20 В и 5 А, тогда как в классической – до 2-2,5 А, то есть в два раза меньше.

Смартфоны последнего поколения и их зарядные устройства обмениваются информацией по специальному протоколу. Это позволяет вовремя отключить заряд, а также выполняют ряд других функций. Протокол позволяет зарядному устройству определить степень разряженности телефона и оптимальную мощность тока для восполнения заряда.

Быстрая и обычная зарядка: вред и польза

Среди пользователей бытует мнение, что быстрая зарядка "убивает" батарею. Чтобы разобраться так это или нет, нужно знать, как происходит этот процесс. Быстрая зарядка осуществляется в несколько этапов:

  • контроллер питания связывается с блоком питания;
  • вместе они с помощью специального протокола определяют оптимальную мощность тока для заряда в соответствии с уровнем заряда аккумулятора;
  • после достижения уровня заряда батареи 50-70% процесс замедляется и переключается на режим дозарядки.

Такая система позволяет сохранить аккумулятор в рабочем состоянии на длительное время, так как действует зависимость – чем быстрее заряжается аккумулятор, тем быстрее он изнашивается. Также это помогает избежать перегрева батареи. Поэтому вопрос, чем опасна быстрая зарядка, теряет свою актуальность, но только при условии, что используется "родная" система, а не стороння, а телефон поддерживает быструю зарядку.

Можно ли заряжать смартфон быстрой зарядкой

Производители смартфонов предлагают различные стандарты быстрой зарядки аккумуляторов, которые плохо совместимы. Также каждый производитель старается создать свой собственный стандарт данной технологии, что усугубляет ситуацию. То есть, нет гарантии, что очередной стандарт будет совместим со смартфоном. Вот тут можно вернуться к вопросу о том, чем опасна быстрая зарядка.

Что будет если заряжать телефон более мощной зарядкой? Сторонний стандарт способен "убить" батарею из-за отсутствия протокола или его плохой работы. В худшем случае заряд телефона осуществиться медленной зарядкой. В худшем случае аккумулятор может перегреться и быстро выйти из строя. Чтобы избежать этих рисков нужно пользоваться оригинальными комплектующими.

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