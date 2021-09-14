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Сколько можно хранить свежую рыбу в холодильнике: что говорят эксперты по здоровью

14 сентября 2021, 22:32

У целой рыбы не должно быть слизи, а жабры должны быть ярко-красного цвета.

Рыба
Рыба должна иметь мягкий свежий запах. Глаза свежей рыбы должны быть ясными и немного выпуклыми. / pixabay

Рыба, полученная из пресной или соленой воды, является полезным дополнением к вашему рациону, обеспечивая как белок, так и важные питательные вещества. Однако рыба быстро портится при неправильном хранении - размороженная рыба не имеет длительного срока хранения.

Охлаждение важно для сохранения рыбы свежей, и знание того, как долго рыба может оставаться в холодильнике, пока она не будет использована, может помочь предотвратить потенциальную болезнь, пишет Livestrong.com.

Холодильное оборудование дома

В рекомендациях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США по хранению морепродуктов рекомендуется использовать все морепродукты, включая рыбу, в течение двух дней с момента покупки.

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Ее можно хранить в холодильнике, но если вы не собираетесь использовать рыбу в течение этого времени, плотно заверните ее в морозильную бумагу, фольгу или полиэтиленовую пленку и храните в морозильной камере.

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Американская кардиологическая ассоциация рекомендует устанавливать температуру холодильника на 5 градусов или ниже, чтобы рыба оставалась свежей. Продукты питания, особенно морепродукты, хранящиеся при температуре выше 5 градусов более двух часов, не следует употреблять из-за риска бактерий, которые могут привести к пищевому отравлению.

Магазинное и рыночное хранение

Если вы рыболов и планируете есть то, что вы поймали, поместите рыбу в пластиковый холодильник со льдом. Оставьте сливное отверстие охладителя открытым, чтобы вода могла вытекать из охладителя по мере таяния льда. Закройте сливное отверстие только при транспортировке улова.

При достаточном количестве льда должным образом охлажденная рыба будет храниться в холодильнике, пока вы не доберетесь до дома. Поместите в кулер столько воды и льда, чтобы рыба погрузилась в него легким толчком, как рекомендовано Департаментом рыбы и дичи Аляски.

Покупая морепродукты, ищите рыбу, которая должным образом охлаждена на рыбном рынке или в продуктовом магазине. Обычно это означает, что рынок хранит рыбу либо непосредственно в холодильном агрегате, либо на льду в витрине. Кроме того, спросите себя, применяет ли это заведение безопасные методы обработки пищевых продуктов, выглядит ли оно и пахнет чистым.

Хорошая и плохая рыба

Рыба должна иметь мягкий свежий запах. Глаза свежей рыбы должны быть ясными и немного выпуклыми. Ищите твердую и блестящую мякоть, которая отскакивает при нажатии. У целой рыбы не должно быть слизи, а жабры должны быть ярко-красного цвета.

Если ваша рыба пахнет кислым, рыбным или аммиачным запахом, или если цвет мякоти тусклый, рыба может быть старой и ее следует выбросить.

Замороженная рыба, размороженная в холодильнике

Избегайте размораживания рыбы при комнатной температуре. Это может привести к пищевому отравлению. Чтобы правильно разморозить замороженную рыбу, поместите ее на ночь в холодильник. Это позволит рыбе постепенно оттаивать и не даст ей испортиться. В качестве альтернативного метода размораживания рыбы поместите ее в герметичный пластиковый пакет и погрузите в холодную воду, пока она не растает.

Не рекомендуется размораживать рыбу в горячей воде - это может привести к тому, что поверхностное мясо начнет готовиться, а внутренняя часть еще заморожена. Когда она полностью разморозится, держите рыбу в холодильнике не более двух дней, прежде чем есть.

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