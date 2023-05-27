Что делать, если потерял обручальное кольцо: о чем говорят народные поверья

Обручальное кольцо является самым настоящим символом любви и брака. Считается, что оно наделено сакральным смыслом и способно помочь сохранить отношения в паре.
Однако существует множество примет, согласно которым кольца могут стать причиной разлада в семье еще до свадьбы или венчания.
Почему нельзя покупать кольца по отдельности
Раньше покупка колец была обязанностью мужчины. Однако сейчас практически всегда женщина принимает участие в их выборе. Ведь далеко не каждый мужчина может угодить даме да и еще угадать с размером.
Главное заключается в том, что кольца всегда нужно покупать одновременно. Считается, что в таком случае семейная жизнь будет крепкой и безоблачной. Эти кольца уже на этапе покупки будут энергетически связаны между собой.
Кстати считается, что после покупки кольца нужно поместить в пакет, залить водой и заморозить. Таким образом брак будет крепче.
Что нельзя делать после покупки колец
Существует несколько главных "НЕ", которых ни в коем случае нельзя допускать с обручальными кольцами.
Не терять
Считается, что потеря обручального кольца может притянуть в семью беду. Это сулит разлад в семье, который может привести даже к разводу.
Если кто-то из пары потерял кольцо, то другому человеку лучше также избавиться от него - можно сдать в церковь на благотворительность. Главное не ходить в обручальном кольце, у которого нет пары.
В таком случае мужу нужно купить новые кольца и сделать своей супруге предложение снова.
Если кольцо потерял кто-то из супругов, которые долгое время жили в ссорах, то это может считаться хорошим знаком, ведь у них начнется новый этап в отношениях. Потерять кольцо в море - сулит лучшее будущее. Однако если один из партнеров намеренно выбросил кольцо или сдал его в ломбард, это может полностью разорвать связь между супругами.
Не ронять
Во время церемонии бракосочетания у многих молодожёнов трусятся руки, ведь это достаточно напряженный день, хоть и счастливый. В такой момент главное не уронить кольца.
Падение обручального кольца может значить скорый разрыв отношений. Если такое произошло, то лучше сразу продеть через украшение красную нить и сжечь её. Обряд должен провести тот, кто уронил кольцо.
Не использовать старые кольца
Есть люди, которые считают достаточно милым и трогательным момент обмениваем кольцами, которые ранее принадлежали родителям или даже бабушке и дедушке. Однако это одно из самых худших действий, которые вы можете сделать с символом вашей любви.
Ни в коем случае нельзя надевать на себя чужие обручальные кольца, ведь тогда вы можете повторить чужую судьбу. Стоит понимать, что в любых отношениях есть свои проблемы, о которых никто даже не подозревает.
Если же вы хотите использовать именно такие кольца, то лучше делать это в том случае, если ваши близкие родственники отметили 50 лет брака.
Не трогать пустую коробку для колец
Если вы уже заключили брак со своим любимым человеком и обменялись кольцами, то лучше совсем не трогать пустую коробочку, подушку или тарелочку, в которой хранились ваши кольца. Подобное действие может ускорить развод.
Другие приметы с обручальными кольцами
- Если муж потерял обручальное кольцо - к разводу, жена потеряла - к ссоре.
- Крутить обручальное кольцо - к разводу.
- Более дорогое кольцо приведет к богатой семейной жизни.
- Найти обручальное кольцо - к скорой свадьбе.
- Потерять кольцо дома и найти его - к удаче.
- Сломалось или лопнуло кольцо - ждать беды.
- Обручальное кольцо почернело - дурной знак.
- Показывать обручальные кольца до свадьбы - могут сглазить.
Поменять или переплавить обручально кольцо
Многие считают, что менять обручальные кольца, ремонтировать их, переплавлять или что-то подобное, может привести к разладу в семье. Ведь такие украшения обладают сильной энергетикой, что в руках у другого человека может стать слабее.
Однако если у вас сломалось кольцо, нужно подогнать размер или сделать гравировку на кольце, то это не приведет к разрыву ваших отношений. Ведь согласитесь, лучше увеличить размер и носить кольцо дальше, чем положить его в коробку и не надевать из-за маленького размера.
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