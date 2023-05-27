Что делать, если потерял обручальное кольцо: о чем говорят народные поверья

Перед бракосочетанием пары выбирают обручальные кольца, однако уже на этом этапе они могут навлечь беду на будущий брак.

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Самые распространенные приметы с обручальными кольцами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Обручальное кольцо является самым настоящим символом любви и брака. Считается, что оно наделено сакральным смыслом и способно помочь сохранить отношения в паре.

Однако существует множество примет, согласно которым кольца могут стать причиной разлада в семье еще до свадьбы или венчания.

Почему нельзя покупать кольца по отдельности

Раньше покупка колец была обязанностью мужчины. Однако сейчас практически всегда женщина принимает участие в их выборе. Ведь далеко не каждый мужчина может угодить даме да и еще угадать с размером.

Главное заключается в том, что кольца всегда нужно покупать одновременно. Считается, что в таком случае семейная жизнь будет крепкой и безоблачной. Эти кольца уже на этапе покупки будут энергетически связаны между собой.

Кстати считается, что после покупки кольца нужно поместить в пакет, залить водой и заморозить. Таким образом брак будет крепче.

Что нельзя делать после покупки колец

Существует несколько главных "НЕ", которых ни в коем случае нельзя допускать с обручальными кольцами.

Не терять

Считается, что потеря обручального кольца может притянуть в семью беду. Это сулит разлад в семье, который может привести даже к разводу.

Если кто-то из пары потерял кольцо, то другому человеку лучше также избавиться от него - можно сдать в церковь на благотворительность. Главное не ходить в обручальном кольце, у которого нет пары.

В таком случае мужу нужно купить новые кольца и сделать своей супруге предложение снова.

Если кольцо потерял кто-то из супругов, которые долгое время жили в ссорах, то это может считаться хорошим знаком, ведь у них начнется новый этап в отношениях. Потерять кольцо в море - сулит лучшее будущее. Однако если один из партнеров намеренно выбросил кольцо или сдал его в ломбард, это может полностью разорвать связь между супругами.

Не ронять

Во время церемонии бракосочетания у многих молодожёнов трусятся руки, ведь это достаточно напряженный день, хоть и счастливый. В такой момент главное не уронить кольца.

Падение обручального кольца может значить скорый разрыв отношений. Если такое произошло, то лучше сразу продеть через украшение красную нить и сжечь её. Обряд должен провести тот, кто уронил кольцо.

Не использовать старые кольца

Есть люди, которые считают достаточно милым и трогательным момент обмениваем кольцами, которые ранее принадлежали родителям или даже бабушке и дедушке. Однако это одно из самых худших действий, которые вы можете сделать с символом вашей любви.

Ни в коем случае нельзя надевать на себя чужие обручальные кольца, ведь тогда вы можете повторить чужую судьбу. Стоит понимать, что в любых отношениях есть свои проблемы, о которых никто даже не подозревает.

Если же вы хотите использовать именно такие кольца, то лучше делать это в том случае, если ваши близкие родственники отметили 50 лет брака.

Не трогать пустую коробку для колец

Если вы уже заключили брак со своим любимым человеком и обменялись кольцами, то лучше совсем не трогать пустую коробочку, подушку или тарелочку, в которой хранились ваши кольца. Подобное действие может ускорить развод.

Другие приметы с обручальными кольцами

Если муж потерял обручальное кольцо - к разводу, жена потеряла - к ссоре. Крутить обручальное кольцо - к разводу. Более дорогое кольцо приведет к богатой семейной жизни. Найти обручальное кольцо - к скорой свадьбе. Потерять кольцо дома и найти его - к удаче. Сломалось или лопнуло кольцо - ждать беды. Обручальное кольцо почернело - дурной знак. Показывать обручальные кольца до свадьбы - могут сглазить.

Саме распространенные приметы с обручальными кольцами / фото: ua.depositphotos.com/

Поменять или переплавить обручально кольцо

Многие считают, что менять обручальные кольца, ремонтировать их, переплавлять или что-то подобное, может привести к разладу в семье. Ведь такие украшения обладают сильной энергетикой, что в руках у другого человека может стать слабее.

Однако если у вас сломалось кольцо, нужно подогнать размер или сделать гравировку на кольце, то это не приведет к разрыву ваших отношений. Ведь согласитесь, лучше увеличить размер и носить кольцо дальше, чем положить его в коробку и не надевать из-за маленького размера.

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Ранее Главред рассказывал о том, почему после развода нельзя носить обручальные кольца и что с ними нужно сделать.

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