Лучше снять и не надевать: куда деть обручальное кольцо после развода

Носить обручально кольцо после развода не рекомендуется. Это украшение является символом предыдущих отношений и будет мешать построениям новых.

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Куда деть обручальное кольцо после развода / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Обручальное кольцо - символ вечности и бесконечной верности. Это украшение с давних времен считали драгоценностью с сакральным смыслом. Жених и невеста обмениваются кольцами, давая клятвы о вечной любви и верности.

Считается, что супруги все время должны носить кольца после свадьбы. Ни в коем случае нельзя продавать их, давать кому-то мерить - это плохой знак.

Однако что же делать тем, кто решил развестись со своей второй половинкой. Ведь многие продолжают носить обручальное кольцо после развода, но это неправильно.

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Можно ли носить обручально кольцо после развода

После развода лучше снять обручальные кольца. Всё дело в том, что они обладают невероятно сильной энергетикой.

Если вы решили расстаться со своей второй половинкой, но продолжаете носить кольцо, которое связывало вас узами брака и свадебных клятв, то оно может помешать вашим новым отношениям.

Такие кольца могут притягивать неприятности из прошлого. Эзотерики считают, что для создания нового успешного брака человеку нужны новые чистые символы любви.

Бывшим супругам не стоит давать мерять кольца другим людям. Кроме того, такие украшения не рекомендуется хранить дома, их можно отнести в церковь.

Если же так произошло, что один из супругов умер, то другой может носить кольцо, но его нужно переодеть на левую руку. Также оба кольца можно носить на одной цепочке как кулон. При повторном браке лучше вовсе снять такое кольцо.

Что делать с обручальным кольцом после развода

Если не обращать внимания на разные предрассудки, то есть несколько вариантов, что можно сделать с обручальным кольцом после развода.

Многие люди не могут сразу расстаться со своим положением женатого или замужнего человека. Им сложно решиться на снятие кольца со своего пальца. В таком случае отличным станет вариант, если вы наденете кольцо на другую руку или палец. Со временем такое кольцо все же рекомендуется снять, однако это должно произойти лишь в случае вашего желания и готовности к такому шагу.

Вы также можете надеть кольцо на цепочку и носить его в качестве подвески. Этот вариант подойдет тем, кому просто нравится это ювелирное изделие и он не хочет с ним прощаться. Таким образом вы будете придавать кольцу совсем иной смысл.

Считается, что одним из самых правильных вариантов является передача кольца в церковь. Однако если вы не хотите просто так отдавать ваше украшение, то его можно просто положить в шкатулку или другое место. Но лучше хранить кольцо отдельно от других ювелирных изделий, чтобы обручальное кольцо не делилось с ними негативной энергетикой.

Также такие кольца можно просто выбросить. Особенно такой ритуал станет отличным способом освобождения, если у вас остался негативный осадок после супружеской жизни. Вы можете написать на бумаге все ваши обиды, сжечь этот лист, а кольцо вместе с пеплом выбросить в реку.

Если вы не суеверный человек, то кольцо также можно переплавить на другое ювелирное изделие, обменять в магазине или сдать в ломбард. Но стоит отметить, что эзотерики советуют не сдавать в ломбард такие кольца из-за их энергетики.

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