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Проблемы, как из рога изобилия: для кого из знаков год Тигра станет трудным

14 января 2022, 18:07

Расставание, проблемы с деньгами и трудные времена - топ-3 неудачника 2022 года.

гороскоп 2022
Гороскоп на 2022 год з- топ-3 неудачника / depositphotos.com

В Новый год 2022 многие входят с надеждой на лучшее и на то,что все беды и неурядицы останутся в прошлом. Однако трем представителям зодиакального круга нужно подготовиться – их ждут непростые времена, и придется приложить немало усилий, чтобы занять свое место под солнцем.

Славянский гороскоп на 2022 год расскажет, что приготовил Златорогий Тур и кому из знаков улыбнется невероятная удача, а кому придется пережить не самые лучшие времена.

Астрологи назвали три знака, которым в 2022 году нечасто доведется лицезреть улыбку фортуны. Трудности будут подстерегать на каждом шагу.

Лев

Огненным Львам в год Тигра 2022 будет непросто. Представители знака могут столкнуться с кардинальными переменами и жизненными потрясениями. Не исключено, что сильно пострадает сфера личных отношений. На ее укрепление должны быть направлены все ваши силы. В отношениях нужно искать компромиссы и решения, которое будет устраивать всех, в противном случае это может обернуться расставанием и расторжением брака.

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Весы

Весы будут "на линии огня" уже с самого начала года. Неурядицы и проблемы могут проявится в профессиональной и личной сферах. Любой вспыхнувший конфликт может закончиться большим скандалом. Также 2022 год может "расшатать" и ваше финансовое благополучие. Режим экономии и финансовая подушка – в таком распорядке можете провести целый год, если не проявите осторожность при обращении с деньгами. Не принимайте поспешных решений и смотрите в оба во время подписания важных документов и заключения договоров. Так можно уменьшить риски стать жертвой обмана.

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Водолей

Представителям стихии воздуха в 2022 году не придется рассчитывать на удачу. Проблемы могут валиться на вашу голову как и в сфере личных отношений, так и на работе. Полагаться нужно только на собственные силы и реально оценивать возможности. Преодолевая трудности нужно помнить, что все это временно. Этот непростой период закалит вас, заставит взглянуть на многие вещи по-другому и сделает вас сильнее.

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