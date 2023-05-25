Привлекут благополучие и счастье: 3 знака зодиака, которым подходит золото

Некоторые вещи в нашей жизни могут принести нам счастье и благополучие, если просто использовать их по назначению.

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Каким знакам зодиака подходит золото / коллаж: Главред, фото: instagram altyn.zoloto.gold.almaty

Эксперты по звездам рассказали, каким знака зодиака нужно носить золото, чтобы удачи и благополучия было больше.

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Каким знакам зодиака подходит золото - изысканность и элегантность

Элегантные и изысканные Козероги любят показывать миру, кто в доме хозяин, надевая вещи, которые заставляют их чувствовать себя сильными. Вы склонны избегать ярких дизайнов и экспериментальных стилей в пользу более вневременных вещей. А когда дело доходит до покупки украшений, вы готовы потратить большие деньги. Вот почему пара украшений из чистого золота (маленькие кольца, которые плотно прилегают к уху) будут отличным выбором.

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Какому знаку подходит золото - эстетика и внешний вид

Весы питаются эстетикой, поэтому внешний вид очень важен для них. Обладающие магнетическим очарованием Венеры, планеты красоты, вы относитесь к тому типу стильных людей, которые могут создать любой образ. Однако ваша сильная сторона, как правило, находится где-то между тенденцией и традицией. Пара сережек-колец из цельного золота будет хорошим выбором.

Золото или серебро по знаку зодиака - однозначный ответ

Лев обладает смелой магнетической энергией, которую трудно игнорировать. Независимо от того, что вы носите, ваша магнитная энергия будет привлекать внимание. А поскольку вы любите внимание, вы склонны быть драматичными в выборе стиля. Так почему бы не дать людям что-то, на что они действительно смогут посмотреть с восторгом? Покажите миру, какой смелой вы можете быть с парой величественных огромных золотых серег-люстр.

Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс рассказал о финансовом состоянии каждого знака:

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