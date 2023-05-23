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Китайский гороскоп на июнь 2023: Быкам - трудности, Кролику - страдание

Елизавета Бельмас
23 мая 2023, 13:29 обновлено 23 мая, 13:48
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Китайский гороскоп на июнь прогнозирует довольно непростой месяц для практически всех представителей гороскопа.
Китайский гороскоп на июнь 2023
Китайский гороскоп на июнь 2023 / коллаж: Главред, фото: pexels

Июнь будет разным для каждого знака Китайского гороскопа. Кому-то необходимо развиваться, кому-то быть внимательным к здоровью, а кому-то пытаться наладить конфликт с партнером.

Год Крысы (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) – гороскоп на июнь

В этом месяце Крысы будут очень хороши на работе, но им следует позаботиться о том, чтобы не попасть в ловушку судебных споров. В частности, в важных документах следует перепроверить каждую деталь, чтобы не навлечь на себя беду. При вождении в этом месяце они должны строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать штрафа.

Год Быка (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) – гороскоп на июнь

Бык в этом месяце столкнется с массой трудностей на рабочем месте, а вокруг него появится много негодяев, что вызовет у них эмоциональную тревогу. При этом им следует быть осторожными в том, что они говорят, и никогда не обижать окружающих коллег, тем более не сплетничать на людях.

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Год Тигра (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) – гороскоп на июнь

В этом месяце у Тигра будет очень плохо со здоровьем. Таким образом, им не следует заниматься опасными видами спорта, такими как скалолазание и альпинизм, иначе они будут подвержены несчастным случаям с растяжением связок. Если в этом месяце им нужно поехать по делам, они должны попытаться найти способ отказаться и в этом месяце нужно сохранять позитивный и оптимистичный настрой.　　

Год Кролика (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) - гороскоп на июнь

Кролики будут иметь посредственное состояние в этом месяце. У них может быть больше идей, но реализовать их будет невозможно. Во-вторых, они могут страдать депрессией или плохим аппетитом. Общее чувство счастья не будет очень низким, или у них может быть шанс путешествовать.

Год Дракона (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) – гороскоп на июнь

Драконы будут очень заняты работой в этом месяце. У них будет много рабочих задач и много тривиальных вещей, которыми они должны заниматься лично. У Драконов не будет собственного времени для отдыха. Они могут взять себе день или два от работы, чтобы хорошенько отдохнуть, а могут спать или заниматься йогой и другими упражнениями, чтобы снять стресс.

Год Змеи (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) – гороскоп на июнь

В этом месяце Змеи будут крайне раздражительны и эмоционально подавлены. Они не смогут жить в гармонии с окружающими и будут часто ссориться с окружающими по пустякам. Между тем, состояние их здоровья будет не очень хорошим, и они будут склонны к рецидивам хронических заболеваний. У них также могут быть боли в спине, боли в суставах и другие симптомы.

Год Лошади (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) – гороскоп на июнь

В этом месяце у Лошадей будет много общественных мероприятий. Социальные обязательства могут быть для работы или частных вечеринок среди друзей. Им рекомендуется свести к минимуму такие социальные обязательства, чтобы не оказывать неблагоприятного воздействия на их здоровье. Им следует быть осторожными в своих словах и поступках, чтобы не обидеть других.

Год Козы (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) – гороскоп на июнь

В этом месяце Козы очень популярны среди знати. Независимо от того, что они делают, они могут получить помощь от экспертов, поэтому они должны твердо ухватиться за эту возможность. Однако семейное состояние не очень хорошее. Молодым людям следует обратить внимание на проблемы со зрением. Если они плохо себя чувствуют, они должны вовремя обратиться в больницу для лечения.

Год Обезьяны (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004) – гороскоп на июнь

В этом месяце Обезьяны освежатся и станут энергичными как в жизни, так и в карьере. Они должны твердо ухватиться за возможности научиться выходить из зоны комфорта, осмелиться прорваться и внедрять инновации. Однако следует отметить, что они будут склонны к судебным спорам. Так что, имея дело с контрактами, они должны быть более осторожными и предусмотрительными.

Год Петуха (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005) – гороскоп на июнь

В этом месяце у Петухов будет много социальных мероприятий, которые утомят их как физически, так и морально. У них не будет возможности получить достаточно времени для отдыха и сна. Петухи должны позаботиться о соблюдении баланса между работой и отдыхом. Они также должны быть осторожны с набором веса и желудочно-кишечными заболеваниями, придерживаться легкой диеты.

Год Собаки (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) – гороскоп на июнь

В этом месяце у них не будет возможности совершить большой прорыв во всех аспектах. Даже если Собаки вложат много сил и времени, результат их очень огорчит. Женатые люди могут быть очень обеспокоены проблемами своих детей, и между супругами могут вспыхнуть жаркие ссоры.

Год Свиньи (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) – гороскоп на июнь

В этом месяце Свиньи могут страдать от травм рук и ног, и им следует соблюдать осторожность при занятиях спортом на открытом воздухе. Они также могут столкнуться с несчастными случаями. Пожилые люди под знаком свиньи могут часто выходить на улицу и гулять в этом месяце, что поможет увеличить их удачу.

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Смотрит видео, в котором астролог Влад Росс рассказал о знаках зодиака, которые обладают суперинтуицией.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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