Привлечете много везения и денег: эти запреты не нарушали никогда в Вознесение Господне

На Вознесение Господне пекли блины из пшенной муки.
2 июня в 2022 году отмечается великий праздник - Вознесение Господне. Считается, что в этот день - сороковой после Воскресения, Иисус вознесся на небо.
Вознесение Господне всегда выпадает в четверг. Уже через 10 дней православные будут праздновать Троицу.
Хозяйки обязательно пекли печенье лесенки, "чтобы было по чему Иисусу вылезти на небо".
Также на Вознесение Господне пекли блины из пшенной муки. В некоторых регионах Украины пекли куличи и красили пасхальные яйца на поминки.
В народе эта дата была больше связана с переходом весны в лето и началом настоящего тепла.
Что нельзя делать на Вознесение Господне
Нельзя думать о плохом в Вознесение. Удача отвернется от вас стороной.
Нельзя мусорить и особенно плевать на землю. Урожай будет скудный и нищета прийдет в дом.
Нельзя убирать, стирать и сеять в Вознесение.
Нельзя на Вознесение шить, вязать и рукодельничать.
Главным запретов в Вознесение Господне было венчание и сватовство. Тот, кто решил гулять свадьбу, тому не ждать счастливой семейной жизни.
Что готовят на Вознесение
- Печенье из теста Лесенки
- Пирог с луком
- Картофельное пюре со свежей зеленью
- Рулет запеченный из индейки
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