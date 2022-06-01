Привлечете много везения и денег: эти запреты не нарушали никогда в Вознесение Господне

Приметы на Вознесение Господне / pixabay

2 июня в 2022 году отмечается великий праздник - Вознесение Господне. Считается, что в этот день - сороковой после Воскресения, Иисус вознесся на небо.

Вознесение Господне всегда выпадает в четверг. Уже через 10 дней православные будут праздновать Троицу.

Хозяйки обязательно пекли печенье лесенки, "чтобы было по чему Иисусу вылезти на небо".

Также на Вознесение Господне пекли блины из пшенной муки. В некоторых регионах Украины пекли куличи и красили пасхальные яйца на поминки.

В народе эта дата была больше связана с переходом весны в лето и началом настоящего тепла.

Что нельзя делать на Вознесение Господне

Нельзя думать о плохом в Вознесение. Удача отвернется от вас стороной.

Нельзя мусорить и особенно плевать на землю. Урожай будет скудный и нищета прийдет в дом.

Нельзя убирать, стирать и сеять в Вознесение.

Нельзя на Вознесение шить, вязать и рукодельничать.

Главным запретов в Вознесение Господне было венчание и сватовство. Тот, кто решил гулять свадьбу, тому не ждать счастливой семейной жизни.

Что готовят на Вознесение

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