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Приметы на 2 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

31 мая 2022, 20:10

Как привлечь удачу 2 июня и что делать не стоит в начале лета.

лето, приметы
Что нельзя делать 2 июня / pixabay

2 июня церковь почитает память мучеников Фалалея, Александра и Астерия. В этот день, по народной примете, нужно было сажать огурцы.

Высаживать огурцы нужно втайне от любопытных глаз. Скрывали этот процесс не только от соседей, но даже от домочадцев, которые не принимали участие в садово-огородных работах.

Раньше было принято, что первый появившийся огурец не употребляли в пищу, а закапывали на огороде, чтобы урожай был хорошим.

Считали, что если кто-то недоброжелательным взглядом подсмотрит на посадку огурцов, то будет много желтых и высохших раньше времени стеблей.

Что нельзя делать 2 июня

Нельзя 2 июня ссориться с кем-либо. Конфликты не приведут ни к чему, кроме негатива и испорченных отношений.

Нельзя 2 июня завидовать и говорить плохое о людях.

Нельзя рассказывать сон, увиденный накануне. Может принести неприятности.

Приметы на 2 июня

Если лягушки активно квакают в этот день, то будет много огурцов.

Если 2 июня дождь, то 3 декабря будет снег с крупой.

Если 2 июня льет дождь, то июнь будет засушливый.

Если вечером много росы, то на следующий день будет солнечно.

Если утки целый день плещутся в воде и ныряют, то ждать дождливой погоды.

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