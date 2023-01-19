Приносят удачу и достаток: какие деревья посадить в саду

Некоторые деревья способны принести в жизнь хозяев участка удачу, счастье и богатство. Их обязательно стоит посадить во дворе.

Какие деревья лучше сажать во дворе дома - приметы / Фото pixabay.com

У каждого, кто владеет дачным участком, возникает вопрос, какие деревья лучше сажать во дворе дома. Некоторые из них не только порадуют урожаем, но и могут принести в дом счастье, удачу и благополучие.

Какое дерево посадить возле дома для благополучия в семье

Вишня. Это плодовое дерево безусловно украсит любой дачный участок. Весной вишня цветет нежными белыми цветами с великолепным ароматом, а в конце лета радует вкусными плодами.

Согласно поверьям, вишня - это дерево удачи. Она приносит в дом достаток. Если рядом с цветущей вишней на костре жарить, например, шашлык, огонь увеличит богатство.

Березу называют деревом жизни и ассоциируют с плодородием. Это дерево может защитить от нечисти, дать заряд энергии больным людям, поможет справиться с депрессией и избавит от кошмаров. Но помогать береза станет только тем людям, которые ей понравятся.

Стоит учесть, что березовая пыльца — сильный аллерген, поэтому это дерево не стоит садить людям, которые склонны к аллергическим заболеваниям.

Яблоня. Это дерево дарит красоту, счастье в семейной жизни, вечную молодость и долголетие. В народе говорят, что яблоню лучше всего садить возле окон спальни молодой девушки.

Чем старше яблоня, тем больше у нее магической силы.

Ива. Гибкая, но при этом крепкая ива поможет своему хозяину приспособиться к любым обстоятельствам.

Каштан. Задаетесь вопросом, какие деревья нужно сажать в паре? Это каштаны. Если рядом с домом посадить два каштана, они приманят в жилье деньги.

Клен. Народные приметы говорят, что клен способен "гасить" негативную энергетику, а также приманивает удачу и счастье. Чем старше клен, тем больше денег в семью он привлечет.

Лиственница. Это дерево стоит посадить тем семьям, у которых дома вечно бушуют страсти. Лиственница помогает найти идеальный выход из любого положения, сглаживает эмоции и дает отдохнуть нервам.

Рябина. Это дерево влияет на плодовитость и приносит позитивную энергию. Его стоит посадить, если вы хотите большую и крепкую семью.

Ранее Главред писал, что посадить в тени под забором, возле зданий и под плодовыми деревьями, а также какие деревья нельзя садить возле дома.

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