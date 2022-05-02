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Что посадить в тени под забором, возле зданий и под плодовыми деревьями - список культур

2 мая 2022, 14:07

Некоторые растения не могут без солнца, а есть и такие, которые отлично переносят тень и полутень. Они отлично впишутся на вашем дачном участке.

Что посадить в тени - сад, огород
Что посадить в тени под забором, возле зданий и под плодовыми деревьями - советы / Коллаж pixabay.com

Если у вас маленький дачный участок, то использовать его хочется с максимальной пользой. Таким образом, возникает вопрос, что посадить в тени забора, зданий или деревьев. Главред разобрался, какие декоративные растения и цветы можно посадить в тени, а также что посадить в тени из овощей.

Во-первых, следует разобраться, что такое "тень" и степень затенённости участка. В частности, уровень затененности зависит от высоты деревьев, плотности их кроны, размера листвы и соседства хозяйственных построек. Поэтому степень затененности подразделяется на: полную, густую и рассеянную.

Также термин "тень" по-разному понимают жители различных областей. К примеру, в южных регионах под кронами деревьев можно выращивать такие овощи, как огурцы и помидоры, а в западных – только зелень.

Выбирая растения, которые вы собираетесь высаживать в тени, необходимо учитывать переносимость ими отсутствия солнечного света. Они бывают тенелюбивыми (хоста, кизил, черника и т.д.) и теневыносливыми (многолетние цветы, некоторые виды овощей и плодовых кустарников).

Что посадить в тени забора и в тени под деревьями

Как правило, тень создают высокие деревья. Поскольку их корни уходят глубоко в почву, то под ними можно высаживать любые растения. Большинство фруктовых деревьев положительно относится к внесению органических и минеральных удобрений, а также орошению.

В тени под забором и зданиями лучше высаживать растения, которым не нужен обильный полив, ведь постоянная влага вблизи фундамента может нанести ему существенный вред. На таких участках можно смело высаживать культуры с особыми требованиями к выращиванию:

  • облепиха не любит рыхлений почвы в околоствольной зоне;
  • черника требует внесения в грунт древесной золы для повышения ее кислотности;
  • кизил не выносит палящих солнечных лучей.

Какие цветы растут в тени

Луковичные: пролесок, крокус, подснежник, белоцветник, нарцисс, галантус, сцилла, мускари.

Многолетники: бадан, лилейник, хоста, аконит, ландыш, астильба, дицентра, бруннера, синюха, люпин, душистая фиалка, купальница, барвинок, тиарка, аризема, страусник, величавый чистоус, примула, наперстянка, анютины глазки, папоротник, пионы. А также георгины, лесной гиацинт, гортензии, аконит, волжанка двудомная, ползучая живучка, камнеломка, лабазник, медуница, примула, купена, тиарелла, колеус, цветущая бегония, анемона, аквилегия, лилейник, аконит, флокс.

Однолетники: бальзамин, душистый табак, бальзамин и лекарственные травы.

Какие декоративные кустарники посадить в тени

К теневыносливым цветущим кустарникам относятся:

  • жасмин (приспосабливается к любым условиям);
  • рододедрон (не требует тщательного ухода);
  • гортензия (можно высаживать там, где солнце появляется во второй половине дня);
  • спирея (используется для создания живых изгородей и красиво цветет и в тени деревьев, и на северных склонах, и под стенами дома).

Также тенек понравится клематису, девичьему винограду, плющу, пихте, клену, декоративной сосне.

Что из овощей растет в тени

Эти овощи смогут расти даже на постоянно затененных участках:

Свекла. В тени у нее активно растет ботва, которую можно использовать для приготовления супа, а корнеплоды вырастают небольших размеров, но при этом имеют очень нежный вкус.

Щавель, салат, шпинат гораздо лучше себя чувствуют в тени деревьев. Листья у них вырастают крупнее, мягче и сочнее чем на солнечных участках.

Хрен тоже любит тень, его листья бурно разрастаются и долго остаются нежными.

Практически все сорта капусты (включая брокколи и кольраби) не нуждаются в ярком и постоянном освещении и любят высокую влажность. Лучше всего их посадить там, откуда солнце уходит во второй половине дня.

Картофель также может хорошо расти на затененных участках, главное для него – это постоянный полив.

Также отлично растут при дефиците ультрафиолета чеснок, лук, капуста, листовая горчица, руккола, редис, морковь, репа.

Какие фруктовые деревья растут в тени

Эти плодовые деревья можно посадить между домом и забором:

Вишня может расти в самых укромных уголках, а на урожае ее месторасположение не скажется.

Яблоня — может расти как на солнце, так и в тени. Главное - не садить яблони в низинах, ведь там заморозки могут погубить урожай во время цветения дерев.

Если сливу и алычу посадить в тени, то через 6-8 лет они наберут высоту и начнут плодоносить.

Какие плодовые кустарники растут в тени

Малина хорошо растет между стеной дома и забором, потому, что любит безветренные места.

Ежевика любит полутень и дает хороший урожай при условии постоянного увлажнения почвы.

Кизил может расти как на солнце, так и в тени и на северных склонах. Главное для него - хороший дренаж почвы.

Для смородины губителен солнцепек. Чтобы получить хороший урожай, кусты нужно садить в затененных и защищенных от ветра местах вблизи построек.

Думаете, что посадить в тени плодовых деревьев? Остановите свой выбор на крыжовнике - для него это идеальное место.

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