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Принесет в дом прибыль и гармонию: как заставить декабрист цвести

23 октября 2022, 14:12

Если рождественник отказывается цвести, то растение можно заставить выпустить бутоны. Этот же простой способ поспособствует повторному цветению растения.

Рождественник, декабрист
Как заставить декабрист цвести - хитрость опытных цветоводов / Фото ua.depositphotos.com

Цветение рождественника приходится на ноябрь-январь. Этот роскошный цветок холодными зимними вечерами создает летнюю атмосферу. Растение очень неприхотливо в уходе, но неопытный цветовод может годами не видеть ярких бутонов. Если декабрист не цветет, значит вы что-то делаете не так. А если рождественник все же зацветет, значит в доме воцарится гармоничная атмосфера и будет прибыль.

Ранее Главред писал, чем подкормить рождественник в домашних условиях, чтобы он зацвел, а сегодня разберемся, в каком уходе нуждается декабрист.

Что делать, если не цветёт декабрист

Прежде всего нужно позаботиться о поливе. Декабрист нельзя заливать водой, иначе растение начнет сбрасывать листья. В этом случае декабрист точно не зацветет.

Если вы уже случайно переувлажнили почву, то поменяйте грунт, удалите плохие корешки и пересадите цветок. Рождественник поливают только тогда, когда верхний слой почвы в горшке – сухой. Вполне достаточно поливать декабрист раз в четыре дня.

Очень важно подобрать правильный размер вазона. Декабристы любят тесноту. Вазон для рождественника должен быть в 3 раза мельче, чем длина стебля. Если посадить декабрист в горшок большого объема, то у него начнет активно развиваться корневая система, а растение не будет цвести.

Рождественник должен отдыхать. Период покоя растения длится с середины октября и примерно до конца ноября. В этот период температура воздуха должна быть снижена до 15 градусов, а минимальный полив производится раз в две недели. Если температура выше, то поливать растение стоит раз в неделю. Продолжительность светового дня не должна превышать 8 часов. Процедуру так называемого отдыха стоит производить за 50 дней до того, когда вы хотите, чтоб ваш цветок зацвел.

Рождественник необходимо регулярно опрыскивать для увеличения влажности воздуха.

Прямой солнечный свет декабрист не любит, а при рассеянном свете он будет хорошо расти и обильно цвести. Чтобы растение зацвело зимой, летом на окна желательно повесить рассеивающую ткань или бумагу.

Нельзя менять фитонаправленность цветка. Рождественник можно переставить с окна на стол или наоборот, но нельзя поворачивать цветок вокруг своей оси, иначе все бутоны могут осыпаться.

Как ускорить цветение декабриста

Для того, чтобы декабрист пышно цвел, его нужно прищипывать. Делать это нужно примерно через месяц после предыдущего цветения, либо в первый месяц весны или летом.

Опытные цветоводы говорят, что если прищипывать рождественник через месяц после зимнего цветения, то весной (в марте-апреле) цветок снова выпустит бутоны.

Не стоит бояться прищипывать декабрист, ведь после этой процедуры цветение растения будет более пышным и обильным. Кроме того, таким образом вы омолаживаете куст, и растение сможет радовать вас десятки лет.

Как правильно прищипывать декабрист

Рождественник прищипывают выкручивающими движениями. Нужно выбрать веточку, которую вы хотите прищипнуть, и, держа за последний сегмент, начать вращать ее по часовой стрелке. Отрезать ножницами ни в коем случае нельзя.

Таким образом укоротить можно стебли, которые не ветвятся и направлены к центру горшка, искривившиеся или слишком длинные побеги. Не стоит бояться укоротить стебли слишком сильно - зимой куст станет еще пышнее.

Как правильно прищипывать декабрист
Как правильно прищипывать декабрист / скриншот

Кстати, отщипнутые стебли можно укоренить. Для этого один день их нужно подержать на открытом воздухе, а потом посадить в увлажненную землю.

Ранее Главред писал, как приготовить проверенное удобрение для комнатных цветов из касторового масла и воды.

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