Принесет много свиданий и новую любовь: когда лучше покупать телефон по лунному календарю в сентябре

Лунный календарь покупок на сентябрь 2022 / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Если вам нужно купить новый телефон, то лучше делать это в соотвествии с лунным календарем. Астрологи говорят, что если выбрать неудачный день, то есть риск того, что телефон может сломаться, потеряться или в целом вас разочарует. Главред разобрался, когда лучше покупать телефон по лунному календарю.

Благоприятные дни для покупки телефона в августе 2022

В августе новый гаджет (телефон или компьютер) стоит покупать, если вы будете использовать его в делах, где важна наблюдательность, сосредоточенность и логическое мышление, а также если необходимо выполнять сложные задачи и громоздкие вычисления.

Удачные дни для покупки телефона или компьютера в конце месяца - это 28 и 29 августа.

Астрологи советуют очень аккуратно обращаться с новым гаджетом и запастись средствами для ухода за монитором и корпусом, а также антивирусными программами.

Благоприятные дни для покупки телефона в сентябре 2022

В сентябре новый гаджет смело можно покупать женщинам, так как это месяц, когда стоит выбирать красивые модели и стильные аксессуары. Новый телефон, купленный в первый месяц осени, принесет в жизнь больше красоты и гармонии, в том числе в отношениях и личной жизни.

Знакомства и любовные свидания, назначенные с помощью этого средства связи, не разочаруют, а связь с возлюбленным будет только укрепляться.

Кроме того, в сентябре на новом устройстве у вас будут получаться самые красивые и харизматичные фотографии.

Удачные дни для покупки: 4, 5, 6, с 14 до 17 сентября.

Ранее Главред писал, когда и что лучше всего покупать по лунному календарю, чтобы не потратить деньги зря.

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