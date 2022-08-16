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Лунный календарь покупок: когда и что лучше всего покупать, чтобы не потратить деньги зря

16 августа 2022, 13:04

Есть дни, в которые лучше ничего не покупать, иначе вещь быстро сломается, потеряется или вы просто будете недовольны тем, как потратили деньги.

Лунный календарь покупок
Покупки по лунным дням - когда и что лучше всего покупать / Фото ua.depositphotos.com, pexels.com

Не секрет, что Луна оказывает влияние на нашу повседневную жизнь. В зависимости от характера энергии Луны дни могут быть как благоприятными, так и наоборот, не очень хорошими. Причем энергетика ночного светила может влиять не только на наше самочувствие и настроение, но даже и на покупки, которые мы совершаем.

Астрологи говорят, что есть дни, в которые лучше ничего не покупать, иначе вещь быстро сломается, потеряется или вы просто будете недовольны тем, как потратили деньги. А чтобы приобретение порадовало и прослужило как можно дольше, покупки стоит делать по лунным дням.

Лунный календарь покупок

В первый лунный день хорошо приобретать предметы, которые излучают свет. Например, свечи, лампы, телевизоры, мониторы и т.д.

Во второй лунный день можно делать любые покупки, а также брать в долг, тратить деньги на развлечения. Можно торговаться, чтобы приобрести товар по самой выгодной для вас цене, и отстаивать свои потребительские права.

Третий лунный день подходит для планирования и изучения рынка.

В четвертый лунный день можно отправиться в ресторан или приготовить дома особенный ужин с деликатесами.

В пятый лунный день можно покупать подарки. Причем тратить разрешается любую сумму денег. Также это хороший день для благотворительности. В будущем такой хороший поступок обернется для вас удачей.

Шестой лунный день подходит для приобретения инструментов, орудий труда, станков и механизмов.

В седьмой лунный день лучше всего покупать авиабилеты и туристические путевки.

В десятый лунный день хорошо приобретать стройматериалы и семена растений, в двенадцатый — иконы, свечи, предметы для духовных практик, йоги и медитации.

Тринадцатый лунный день хорош для того, чтобы покупать все круглое — от апельсинов до теннисных шариков.

Четырнадцатый лунный день подходит для покупки книг, учебников, пособий и т.д.

В семнадцатый лунный день можно покупать алкоголь, особенно вино. Оно будет вкусным и качественным.

В восемнадцатый лунный день можно покупать любые вещи и товары. Единственное, что важно учитывать: решение о покупке принимаете вы сами, следовать чьим-то советам не стоит.

В двадцатый лунный день хорошо покупать домашних животных, любимцев, а также крупный рогатый скот, а в двадцать первый — разное снаряжение, как для работы, так и для спорта.

Двадцать второй лунный день подходит для покупок товаров для здоровья и укрепления духа.

В двадцать третий лунный день можно потратить деньги на товары для личного пользования (косметика, нижнее белье, предметы личной гигиены).

В двадцать четвертый лунный день лучше покупать только те товары, которые вам хорошо знакомы. Не лучшее время экспериментировать с новинками и с товарами, которыми вы не умеете пользоваться.

В двадцать седьмой лунный день хорошо приобретать любые жидкости, кроме алкогольных напитков.

Двадцать восьмой лунный день - день безумного и бездумного шопинга. Можно покупать, что угодно и быть уверенным - покупка точно порадует и прослужит долго.

В тридцатый лунный день хорошо покупать ювелирные украшения, изделия из металла, предметы искусства.

Можно ли делать покупки на полную Луну

В пятнадцатые и шестнадцатые лунные сутки — полнолуние. В этот период нельзя делать покупки, причем не только крупные или для долговременного пользования.

Не стоит приобретать любые вещи, которые вы будете носить на себе, — от одежды и нижнего белья до обуви, украшений и часов.

Неблагоприятные дни для покупок по лунному календарю

Восьмой, одиннадцатый, девятнадцатый, двадцать пятый, двадцать шестой и двадцать девятый лунные дни не подходят для покупок. В эти дни лучше по магазинам не ходить и деньги не тратить.

Девятый лунный день - не самый удачный для финансовых операций. Кроме того, не стоит брать кредит или давать деньги в долг.

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