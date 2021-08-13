Приметы на Маковея 14 августа: что нельзя делать в Медовый Спас

Считается, что первая ложка мёда 14 августа обладает особой силой, поэтому нужно загадывать желание и оно исполнится уже в скором времени.
14 августа православные отмечают первый Спас - Медовый, а еще ежегодно 14 августа начинается один из самых строгих постов - двухнедельный Успенский пост.
Успенский пост 2021 продлится до 27 августа, поскольку установлен в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы, отмечающийся 28 августа.
В этот день, 14 августа главным блюдом на столе всех православных является мед. Хозяйки пекут блины, делают коврижки, пряники и медовуху. В этот день стараются помогать по хозяйству вдовам, немощным и пожилым людям.
Еще в народе 14 августа назвали праздник - Маковей. Собранный в этот день мак обладает целебными свойствами, поэтому с ним надо выпекать пироги и булочки.
Что святить в церкви на Маковея 2021
Православные верят, что освященные продукты помогут избавить организм от всего нехорошего.
В храме нужно освещать не только мед, но и воду. Также с собой взять букет - маковейчик, который будет оберегать ваш дом от бед весь год.
Что нельзя делать 14 августа на Медовый Спас
Нельзя ссориться, ругаться, сквернословить и пребывать в плохом настроении. лучше провести этот день в светлом уме.
14 августа не разрешается купаться, в противном случае можно утонуть или заболеть.
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На следующий день после Медового Спаса надо в доме провести генеральную уборку, таким образом смывая всю негативную энергию.
Приметы на Маковея 14 августа
- Освященный в этот день в церкви мед обладает целительной силой.
- Олень на Спаса в воду вошел – больше нельзя купаться.
- Лошадь храпит – примета к ухудшению погоды.
- Отцвели розы – будут холодные росы.
- Кто поможет в этот праздник любой вдове – тот обретет счастье, и никогда не будет нуждаться в пище.
- Если съесть ложку освященного меда и при этом загадать желание, то оно сбудется.
- На Медовый Спас отлетают ласточки и стрижи, появляются стаи грачей, скворцов и журавлей.
- Много крупных ягод малины в лесу – благоприятное время для посева озимых.
- Если маком, собранным перед праздником, посыпать порог, то беды уйдут.
- Если этот день выдался дождливым, то работать в поле нельзя.
- Если на Медовый Спас стоит хорошая погода, то будет хороший урожай.
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