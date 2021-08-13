Приметы на Маковея 14 августа: что нельзя делать в Медовый Спас

Приметы на Маковея 2021 / goodfon.ru

14 августа православные отмечают первый Спас - Медовый, а еще ежегодно 14 августа начинается один из самых строгих постов - двухнедельный Успенский пост.

Успенский пост 2021 продлится до 27 августа, поскольку установлен в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы, отмечающийся 28 августа.

В этот день, 14 августа главным блюдом на столе всех православных является мед. Хозяйки пекут блины, делают коврижки, пряники и медовуху. В этот день стараются помогать по хозяйству вдовам, немощным и пожилым людям.

Еще в народе 14 августа назвали праздник - Маковей. Собранный в этот день мак обладает целебными свойствами, поэтому с ним надо выпекать пироги и булочки.

Что святить в церкви на Маковея 2021

Православные верят, что освященные продукты помогут избавить организм от всего нехорошего.

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В храме нужно освещать не только мед, но и воду. Также с собой взять букет - маковейчик, который будет оберегать ваш дом от бед весь год.

Что нельзя делать 14 августа на Медовый Спас

Нельзя ссориться, ругаться, сквернословить и пребывать в плохом настроении. лучше провести этот день в светлом уме.

14 августа не разрешается купаться, в противном случае можно утонуть или заболеть.

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На следующий день после Медового Спаса надо в доме провести генеральную уборку, таким образом смывая всю негативную энергию.

Приметы на Маковея 14 августа

Освященный в этот день в церкви мед обладает целительной силой.

Олень на Спаса в воду вошел – больше нельзя купаться.

Лошадь храпит – примета к ухудшению погоды.

Отцвели розы – будут холодные росы.

Кто поможет в этот праздник любой вдове – тот обретет счастье, и никогда не будет нуждаться в пище.

Если съесть ложку освященного меда и при этом загадать желание, то оно сбудется.

На Медовый Спас отлетают ласточки и стрижи, появляются стаи грачей, скворцов и журавлей.

Много крупных ягод малины в лесу – благоприятное время для посева озимых.

Если маком, собранным перед праздником, посыпать порог, то беды уйдут.

Если этот день выдался дождливым, то работать в поле нельзя.

Если на Медовый Спас стоит хорошая погода, то будет хороший урожай.

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