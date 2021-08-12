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Что нельзя делать в Успенский пост 2021: правила питания

12 августа 2021, 19:59

В ближайшие две недели Успенского поста стоит обходиться без негативных проявлений поведения.

Правила питания на Успенский пост / pixabay

Ежегодно 14 августа начинается Успенский пост. А за день до начала поста начинается Заговенье на Успенский пост.

Заговенье на пост - это когда православным еще разрешается употребление продуктов животного происхождения – молочных, мясных и рыбных. В то же время, 13 августа начинается подготовка к Успенскому посту.

Перед Успенским постом, 13 августа, люди старались заняться планированием своих дел тек, чтобы в предстоящие две недели больше времени оставалось на молитвы, чтение Святого Писания и посещение богослужений.

В Успенский пост 2021 и в течении двух недель можно есть пищу растительного происхождения. На мясное и молочное накладывается запрет. Не допускается даже постное масло, а растительное можно добавлять в еду только по субботам и воскресеньям.

Что можно есть в Успенский пост 2021

  • грибы;
  • зелень;
  • картофель;
  • крупы;
  • мед;
  • овощи;
  • орехи;
  • растительное масло;
  • семечки;
  • сухофрукты;
  • фрукты;
  • хлеб;
  • ягоды.

Что нельзя делать в Успенский пост 2021

Во время Успенского поста нужно воздержаться от употребления спиртных напитков.

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Нельзя веселиться, устраивать вечеринки.

В ближайшие две недели Успенского поста стоит обходиться без негативных проявлений поведения.

Недопустимы ссоры, ругань, нецензурная брань, гнев, зависть, ложь, клевета, сплетни.

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Обязательно нужно избегать лени и не разрешать себе предаваться унынию.

Венчание в постные дни церковью не благословляется, поэтому лучше не планировать свадебное торжество.

Читайте также меню и питание на Успенский пост 2021 по дням.

праздник здоровье приметы Успение Пресвятой Богородицы Успенский пост
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