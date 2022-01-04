Протесты в Казахстане: в Алматы накаляется ситуация, страна сидит без интернета

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением. Он призвал жителей страны проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.
Сегодня вечером в Казахстане на фоне протестов, которые вспыхнули из-за резкого подорожания сжиженного газа, начались перебои с мобильным интернетом, сообщает Радио Свобода.
При этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил в новым видеообращением к гражданам страны.
Новое обращение президента Казахстана к народу
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением. Он призвал жителей страны проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.
Токаев также подчеркнул, что "власть не падет", однако Казахстану нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог. Президент также пообещал учесть все законные требования протестующих.
Ситуация в Алматы накаляется
В Алматы на проспекте Республики протестующие начали громить полицейские автомобили. При этом правоохранители распылили слезоточивый газ. Над площадью стоит густой дым.
Также в район проспекта стянуты водометы.
В Алматы силовики пустили в ход слезоточивый газ, чтобы оттеснить протестующих.
Перебои в работе мобильного интернета
Перебои со связью наблюдаются в Алматы и других регионах Казахстана. Операторы мобильной связи Beeline и Kcell объяснили, что перебои связаны с обеспечением антитеррористической и общественной безопасности.
"Согласно пункту 1-2 статьи 41-1 закона РК "О связи" сейчас компетентными органами Республики Казахстан ведутся мероприятия по приостановлению работы сетей и оказанию услуг связи в интересах обеспечения антитеррористической и общественной безопасности", - сообщает Kcell в Twitter.
При этом Beeline заявил, что перебои в сети происходят по независящим от компании причинам.
"В настоящее время у нас наблюдаются ограничения с предоставлением услуги мобильного интернета по независящим от компаний причинам", - сообщает Beeline Казахстан в Twitter.
Задержание журналиста Радио Свобода
На фоне массовых протестов против повышения тарифов на газ в Казахстане сотрудники местной полиции задержали и. о. руководителя Алматинского бюро Радио Свобода Азаттыка Касыма Аманжола, сообщили в самой редакции.
Задержание произошло, когда журналист вел съемку акции протеста, несмотря на то, что он предъявил правоохранителям удостоверение представителя СМИ и объяснил, что выполняет свои профессиональные обязанности.
Что требуют протестующие
Сначала митингующие призвали снизить цену на газ, однако за три дня количество требований значительно возросло. Теперь они требуют, в частности, чтобы действующее правительство ушло в отставку, чтобы в государстве проводилась борьба с коррупцией и кумовством, а также чтобы строились новые фабрики и заводы и уменьшался уровень безработицы.
Также они хотят, чтобы бывший президент Нурсултан Назарбаев отошел от политики.
В городах Жанаозен и Актау на западе Казахстана ночь на вторник, 4 января, сотни протестующих провели на площадях. В Актау митингующие установили палатки и юрту.
Протесты продолжаются и 4 января. В Жанаозене на митинг вышли 4 тысячи человек. В Актау протестующие установили на площади 3 палатки и 2 юрты.
Напомним, ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил позицию Нур-Султана по захвату Крыма Россией в 2014 году. По его словам, Казахстан не стал признавать Крым российским, поскольку тогда пришлось бы признать ряд самопровозглашенных государств.
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