Протесты в Казахстане: в Алматы накаляется ситуация, страна сидит без интернета

Сегодня вечером в Казахстане на фоне протестов, которые вспыхнули из-за резкого подорожания сжиженного газа, начались перебои с мобильным интернетом, сообщает Радио Свобода.

При этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил в новым видеообращением к гражданам страны.

Новое обращение президента Казахстана к народу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением. Он призвал жителей страны проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

Токаев также подчеркнул, что "власть не падет", однако Казахстану нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог. Президент также пообещал учесть все законные требования протестующих.

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Ситуация в Алматы накаляется

В Алматы на проспекте Республики протестующие начали громить полицейские автомобили. При этом правоохранители распылили слезоточивый газ. Над площадью стоит густой дым.

Также в район проспекта стянуты водометы.

В Алматы силовики пустили в ход слезоточивый газ, чтобы оттеснить протестующих.

Перебои в работе мобильного интернета

Перебои со связью наблюдаются в Алматы и других регионах Казахстана. Операторы мобильной связи Beeline и Kcell объяснили, что перебои связаны с обеспечением антитеррористической и общественной безопасности.

"Согласно пункту 1-2 статьи 41-1 закона РК "О связи" сейчас компетентными органами Республики Казахстан ведутся мероприятия по приостановлению работы сетей и оказанию услуг связи в интересах обеспечения антитеррористической и общественной безопасности", - сообщает Kcell в Twitter.

При этом Beeline заявил, что перебои в сети происходят по независящим от компании причинам.

"В настоящее время у нас наблюдаются ограничения с предоставлением услуги мобильного интернета по независящим от компаний причинам", - сообщает Beeline Казахстан в Twitter.

Задержание журналиста Радио Свобода

На фоне массовых протестов против повышения тарифов на газ в Казахстане сотрудники местной полиции задержали и. о. руководителя Алматинского бюро Радио Свобода Азаттыка Касыма Аманжола, сообщили в самой редакции.

Задержание произошло, когда журналист вел съемку акции протеста, несмотря на то, что он предъявил правоохранителям удостоверение представителя СМИ и объяснил, что выполняет свои профессиональные обязанности.

Что требуют протестующие

Сначала митингующие призвали снизить цену на газ, однако за три дня количество требований значительно возросло. Теперь они требуют, в частности, чтобы действующее правительство ушло в отставку, чтобы в государстве проводилась борьба с коррупцией и кумовством, а также чтобы строились новые фабрики и заводы и уменьшался уровень безработицы.

Также они хотят, чтобы бывший президент Нурсултан Назарбаев отошел от политики.

В городах Жанаозен и Актау на западе Казахстана ночь на вторник, 4 января, сотни протестующих провели на площадях. В Актау митингующие установили палатки и юрту.

Протесты продолжаются и 4 января. В Жанаозене на митинг вышли 4 тысячи человек. В Актау протестующие установили на площади 3 палатки и 2 юрты.

Напомним, ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил позицию Нур-Султана по захвату Крыма Россией в 2014 году. По его словам, Казахстан не стал признавать Крым российским, поскольку тогда пришлось бы признать ряд самопровозглашенных государств.

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