Прекрасна и опасна: почему нельзя сажать гортензию возле дома

Гортензия может добавить красоты и изящества вашему дому и саду, но место для посадки нужно выбирать в соответствии с требованиями растения.

Чем опасна гортензия для человека и почему ее нельзя сажать возле дома / Фото pixabay.com

Гортензия - это невероятно красивое и изысканное растение, которое может преобразить любое место, где оно растет. Если вы планируете посадить гортензию возле дома, то стоит помнить о некоторых важных моментах. Также стоит учитывать тот факт, что гортензия несет в себе некоторую опасность.

Что означает цветок гортензии

Многие высаживают это растение, так как когда гортензия цветет, она превращает сад в настоящий райский уголок, наполненный благоуханием и яркими красками.

Цветок гортензии имеет разные символические значения, в зависимости от культуры и традиций. Например, в японской культуре гортензия символизирует любовь, благодарность, смирение и прекрасные чувства. В американской культуре гортензия ассоциируется с изобилием, благополучием и процветанием. А в Европе гортензия считается символом вечной любви и уважения, а также воплощением женственности, нежности и изящества.

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Цвет гортензии также имеет символические значения. Например, белые гортензии означают чистоту и невинность, розовые - любовь и нежность, а синие - мистические знания и глубокую мудрость.

Синие гортензии означают мистические знания и глубокую мудрость / Фото pixabay.com

Почему нельзя сажать гортензию возле дома

На самом деле сажать гортензию возле дома можно, однако нужно учитывать несколько факторов, которые могут влиять на ее здоровье и рост.

Первое, что следует учитывать, это доступность солнечного света. Гортензия любит много солнца, поэтому ее нужно сажать в местах, где есть доступ к солнечному свету.

Если же вы посадите ее в тени дома, она может не только расти медленно, но и перестать цвести вовсе.

Гортензия любит кислую почву. Если грунт возле дома щелочной, то растение не получит необходимые питательные вещества, что может привести к тому, что оно будет плохо расти или вовсе погибнет.

Гортензии могут вырасти в довольно крупные кусты, которым нужно много места. Если растение будет посажено слишком близко к дому, то оно может затенять окна и преграждать путь к двери. Если гортензия вырастет до впечатляющего размера, то корни растения прирастут к фундаменту дома и могут его повредить.

Большие кусты гортензии могут перекрывать вход в дом / Фото pixabay.com

Чем опасна гортензия для человека

Несмотря на свою красоту, гортензия очень коварна. В частности, некоторые виды этого растения ядовиты. Например, большое количество цианида содержится в Гортензии крупнолистной (Hydrangea macrophylla), особенно в цветочных почках.

Гортензия считается умеренно токсичным растением. Если употребить в пищу этот цветок, то есть риск спровоцировать пищевое отравление.

Все части гортензии содержат много кремния, который может вызывать раздражение кожи и слизистых оболочек при контакте.

Кроме того, гортензия содержит лектин, который может вызвать тошноту, рвоту, диарею и другие желудочно-кишечные симптомы, если он попадет в организм в большом количестве.

Если вы случайно съели какую-либо часть гортензии, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Ранее Главред писал: если гортензии не хотят расти, болеют, чахнут, желтеют или вовсе отказываются цвести, им нужна "скорая помощь". Лимонная кислота спасет цветок.

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