УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Прекрасна и опасна: почему нельзя сажать гортензию возле дома

18 марта 2023, 13:44
Гортензия может добавить красоты и изящества вашему дому и саду, но место для посадки нужно выбирать в соответствии с требованиями растения.
Гортензия
Чем опасна гортензия для человека и почему ее нельзя сажать возле дома / Фото pixabay.com

Гортензия - это невероятно красивое и изысканное растение, которое может преобразить любое место, где оно растет. Если вы планируете посадить гортензию возле дома, то стоит помнить о некоторых важных моментах. Также стоит учитывать тот факт, что гортензия несет в себе некоторую опасность.

Что означает цветок гортензии

Многие высаживают это растение, так как когда гортензия цветет, она превращает сад в настоящий райский уголок, наполненный благоуханием и яркими красками.

Цветок гортензии имеет разные символические значения, в зависимости от культуры и традиций. Например, в японской культуре гортензия символизирует любовь, благодарность, смирение и прекрасные чувства. В американской культуре гортензия ассоциируется с изобилием, благополучием и процветанием. А в Европе гортензия считается символом вечной любви и уважения, а также воплощением женственности, нежности и изящества.

видео дня

Цвет гортензии также имеет символические значения. Например, белые гортензии означают чистоту и невинность, розовые - любовь и нежность, а синие - мистические знания и глубокую мудрость.

Гортензия
Синие гортензии означают мистические знания и глубокую мудрость / Фото pixabay.com

Почему нельзя сажать гортензию возле дома

На самом деле сажать гортензию возле дома можно, однако нужно учитывать несколько факторов, которые могут влиять на ее здоровье и рост.

Первое, что следует учитывать, это доступность солнечного света. Гортензия любит много солнца, поэтому ее нужно сажать в местах, где есть доступ к солнечному свету.

Если же вы посадите ее в тени дома, она может не только расти медленно, но и перестать цвести вовсе.

Гортензия любит кислую почву. Если грунт возле дома щелочной, то растение не получит необходимые питательные вещества, что может привести к тому, что оно будет плохо расти или вовсе погибнет.

Гортензии могут вырасти в довольно крупные кусты, которым нужно много места. Если растение будет посажено слишком близко к дому, то оно может затенять окна и преграждать путь к двери. Если гортензия вырастет до впечатляющего размера, то корни растения прирастут к фундаменту дома и могут его повредить.

Гортензия
Большие кусты гортензии могут перекрывать вход в дом / Фото pixabay.com

Чем опасна гортензия для человека

Несмотря на свою красоту, гортензия очень коварна. В частности, некоторые виды этого растения ядовиты. Например, большое количество цианида содержится в Гортензии крупнолистной (Hydrangea macrophylla), особенно в цветочных почках.

Гортензия считается умеренно токсичным растением. Если употребить в пищу этот цветок, то есть риск спровоцировать пищевое отравление.

Все части гортензии содержат много кремния, который может вызывать раздражение кожи и слизистых оболочек при контакте.

Кроме того, гортензия содержит лектин, который может вызвать тошноту, рвоту, диарею и другие желудочно-кишечные симптомы, если он попадет в организм в большом количестве.

Если вы случайно съели какую-либо часть гортензии, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Ранее Главред писал: если гортензии не хотят расти, болеют, чахнут, желтеют или вовсе отказываются цвести, им нужна "скорая помощь". Лимонная кислота спасет цветок.

Вам также может быть интересно:

лайфхак комнатные растения гортензия
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:44

Прекрасна и опасна: почему нельзя сажать гортензию возле дома

13:28

Привиделись десятки "иностранных нацистов-наемников": оккупанты нелепо оправдали удар по ЗапорожьюВидео

13:20

Гороскоп на неделю 20-26 марта 2023: Близнецам – веселые старты, Тельцам – хорошие деньгиВидео

13:02

Для чего пьют сырые яйца: удивительные свойства популярного продуктаВидео

12:40

Если Путин не явится в Гаагу, его объявят в международный розыск — экс-судья МУСВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:27

Урожай вырастет на 30%: зачем замачивать семена огурцов и помидоров в соде

12:26

Провал ракетного террора: РФ не переломит ситуацию новыми ударами – ГУР

11:50

Депутат Госдумы призвал напасть на Турцию и "отжать Константинополь"Видео

11:41

Путина могут арестовать на саммите БРИКС в ЮАР - Sky News

Реклама
11:30

Гороскоп на завтра 19 марта 2023: Водолеям – неожиданное путешествие, Весам – романтикаВидео

11:19

"Ему пожмут руку, а через несколько дней у него схватит сердце": Кадырова могли отравить – ТизенгаузенВидео

10:53

Неожиданно скончался звезда фильма "Джон Уик"

10:47

В Украине "демилитаризовали" наемника ЧВК "Вагнер" из состава группировки, которая убила 12 человек

10:41

Зачем 19 марта нужно обязательно мыть полы в доме "уникальной" водой: приметы и что нельзя делатьВидео

10:23

Кадыров болен и может уйти с поста очень скоро - политтехнолог

10:20

"Путину будет очень сложно передвигаться по миру" – правительство ВеликобританииВидео

09:35

"В РФ почувствуют, что он – неудачник": Путин "сядет в лужу" во время контрнаступления ВСУ – ФейгинВидео

09:34

"Не надо чрезмерного пессимизма": Вятрович рассказал, как возвращать умы украинцев в Крыму и на ДонбассеВидео

09:15

Гороскоп на сегодня 18 марта 2023: Водолеям – новые отношения, Львам – особенный деньВидео

09:00

Кадыров сильно достал спецслужбы РФ, его вполне могли отравить - Борис ТизенгаузенЭксклюзив

Реклама
08:37

РФ ударила ракетами по жилому комплексу в Запорожье: есть серьезные разрушенияВидео

08:20

Си Цзиньпин в России хочет обсудить схемы уклонения от санкций – ISW

08:20

Байден, будь добреньким дедушкой, пришли куриные окорочкамнение

07:48

Ордер на арест Путина оправдан – Байден

06:23

Миротворческий вояж китайского лидера: чем все может обернутьсямнение

05:40

Как лучше всего сажать огурцы: неожиданный секрет удивит невиданным урожаем

04:10

Что вы увидели первым: тест по картинке расскажет о ваших самых лучших чертахВидео

03:20

Торт за копейки, который в 100 раз вкуснее магазинного: рецепт без выпечки и лишней возни с тестомВидео

03:05

Астролог назвала дату "победного события" для УкраиныВидео

02:08

"Лицемерию нет предела": Волочкова стала посмешищем на росТВВидео

01:38

Война в Украине не закончится в 2023 году, возможно временное прекращение огня - КусаВидео

01:35

Военный эксперт поведал, как Россия собирает силы для нового наступленияВидео

00:51

Почему 18 марта нельзя разбивать куриные яйца ножом: приметы и что нельзя делатьВидео

17 марта, пятница
23:55

Украину накроет жара: синоптики назвали самые теплые дни в мартеВидео

23:40

Как выглядеть стильно в 40 лет: 6 умных модных трюков, чтобы стать интересной и выразить себя

23:32

В Украине гремят взрывы: оккупанты устроили ночную атакуВидео

23:23

Медведев сравнил с туалетной бумагой международный ордер на арест ПутинаВидео

22:46

"У меня солидная сумма": Лолита разозлила россиян и назвала сумму, сколько ей платят пенсии в РФВидео

22:42

В суде Гааги объяснили, почему ордер на арест Путина выдан за похищение детейВидео

22:30

"Ордер на арест – сигнал элитам РФ сливать своего лидера": Путина могут "сдать" – политологВидео

Реклама
22:18

"Аж подпрыгнули": в Бердянске произошла мощная "бавовна"Видео

22:00

Си Цзиньпин попал на растяжку: ордер для Путина стал ударом по мировым амбициям Китаямнение

21:45

"Россиян рвет на куски": Жданов назвал сроки наступления ВСУВидео

21:21

После ордера Путин стал "лакомым кусочком" для собственного окружения - КочетковВидео

20:55

Зеленский ошеломляюще отреагировал на выдачу ордера на арест ПутинаВидео

20:28

"Хранитель ценностей": Путина начали готовить к президентским выборам в РФВидео

20:24

"Ищу адвоката для защиты в Гааге": в сети высмеяли Путина из-за ордера на его арестВидео

20:13

50-летняя первая леди Южной Кореи выглядит как девочка: удивительные фото

20:05

Ежедневно до 1500 оккупантов: стали известны новые цифры потерь РФ в УкраинеВидео

19:59

У Путина остался единственный способ избежать Гааги – умеретьмнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять