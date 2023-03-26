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Предскажет богатство и вечную любовь: приметы и суеверия, связанные с сиренью

26 марта 2023, 04:31
Если найти цветочек сирени с пятью лепестками, исполнится заветное желание. Но есть и плохие приметы, связанные с сиреневыми кустами.

Сирень
Сирень наделяют магическими свойствами / Фото pixabay.com

Кусты сирени растут практически в каждом дворе частного дома или возле подъезда многоэтажек. Сирень может быть самых разных цветов - белого, лилового, фиолетового или розового. Но каким бы не был цвет, аромат этого кустарника является символом наступления теплой поры года. С сиренью связано множество примет. Самая популярная гласит: если найти цветочек с пятью лепестками, исполнится заветное желание. Но есть и плохие приметы, связанные с сиреневыми кустами.

Сирень - магические свойства

Сирень имеет долгую историю использования в различных магических практиках и верованиях. В некоторых культурах сирень ассоциируется с любовью, женственностью и материнством, а в других - с мудростью, духовностью и мистикой.

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Сирень считается магическим растением. Она используется в различных ритуалах и обрядах, включая привлечение любви, улучшение финансового благополучия, защиту от злых сил и прочее.

В некоторых культурах сирень также считается символом рождения и возрождения. Ее цветение весной символизирует новое начало и возрождение после зимы. В кельтской мифологии сирень ассоциируется с Бриджид (Бригиттой) - богиней огня, поэзии и искусства, которая также считалась покровительницей ремесел и рождения.

В целительстве сирень применяется для лечения различных недугов, включая головную боль, тревожность, бессонницу и депрессию. Считается, что сирень помогает укрепить духовное и эмоциональное состояние, а также поддерживает физическое здоровье.

Какие приметы связаны с сиренью

Существует несколько народных примет, связанных с этим кустарником. Некоторые из них являются положительными, а другие - отрицательными.

Положительные приметы:

  • Если в первый день мая сирень еще не цветет, значит лето будет холодным.
  • Если на Пасху сирень уже расцвела, то год будет успешным и достаточно богатым.
  • Если под сиренью встретится влюбленная пара, то они будут вместе всю жизнь.

Также считается, что сирень является природным оберегом дома от темных сил, призраков и отрицательной энергии. Кустарник впитывает негатив и преобразует его в положительные вибрации.

Белые сорта сирени дарят обитателям дома психологический комфорт и гармонию. Люди становятся более спокойными и уравновешенными.

В некоторых штатах Америки сирень рассматривают как помощника в новых начинаниях. Чтобы избавиться от тяжелой энергии, которая не дает двигаться вперед, рекомендуется поставить дома букет сирени или погулять рядом с кустарником.

Кстати, на языке цветов сирень означает первую любовь. Такой букет принято дарить возлюбленной лишь один раз - как признание в чувствах. Если девушка впервые выходит замуж, то свадебный букет из веток белой сирени станет идеальным выбором.

Что означает сирень в зависимости от цвета:

  • белая сирень означает вечную любовь;
  • лиловая - сомнение в том, а есть ли еще чувства;
  • розовая сирень хороша для признаний, она говорит об огромной, всеобъемлющей и искренней любви;
  • фиолетовая – дарит свое сердце, отдает себя без остатка.
Букет сирени
Букет сирени может иметь символическое значение / Фото pixabay.com

Отрицательные приметы, связанные с сиренью

Сирень считается несчастливым растением, которое не стоит сажать рядом с домом, так как она привлекает негативные энергии и может привести к разладу в семье.

Если срезать цветущую сирень и принести ее в дом, то это привлечет несчастье и болезни.

Считается, что если сирень зацветет дважды в год, то это знак того, что в семье произойдет смерть или другая трагедия.

В некоторых штатах США не разрешают приносить домой белую сирень. Считается, что ей не повезло, потому что не хватило цвета, и "невезучесть" может распространиться на обитателей квартиры.

Стоит отметить, что научных доказательств этих примет нет, поэтому личное дело каждого верить в эти суеверия или нет.

Сирень 5 лепестков - примета

Существует поверье, что если вы увидели цветок сирени с пятью лепестками, то это может быть признаком того, что в ближайшее время произойдет неожиданный поворот событий, который может быть как хорошим, так и плохим.

Также считается, что у того, кто найдет цветок сирени с пятью лепестками, исполнится самое заветное желание.

Стоит отметить, что количество лепестков у сирени может варьироваться в зависимости от сорта, условий выращивания и других факторов, поэтому не стоит слишком серьезно относиться к этой примете.

Ранее Главред писал, почему нельзя сажать гортензию возле дома.

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