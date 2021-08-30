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Правильное питание: идеальный список продуктов для похода в супермаркет

30 августа 2021, 05:00

Благодаря этому списку продуктов вы сможете всегда поддерживать в себя в отличной форме и не покупать лишнего.

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Список продуктов для похода в супермаркет / ua.depositphotos.com

Прогуливаясь по улочкам супермаркета, так и хочется купить все, что лежит в яркой цветной упаковке и имеет красивое название. Но если вы пристально следите за своей фигурой, то к выбору продуктов нужно подходить осознанно.

Идеальный вариант – выбирать продукты четко по списку. Что следует купить в супермаркете – рассказали в самой популярной в Украине онлайн-программе для похудения Wowbody slim, авторами которого являются фитнес-тренеры Анита Луценко и Юлия Богдан.

Что покупать в супермаркете

Белки:

  • яйца (куриные, перепелиные);
  • нежирное мясо (курица, индейка, телятина, кролик, перепелка);
  • рыба (хек, минтай, треска, тунец, дорадо, сибас, судак, карп);
  • печень (куриная, говяжья) и другие субпродукты;
  • морепродукты (креветки, мидии, кальмары, гребешки);
  • бобовые (чечевица, нут, горох, фасоль, маш);
  • молочные продукты средней жирности (творог 5 – 9%, молоко, натуральный йогурт без добавок, кефир, сметана 15%).

Клетчатка:

  • овощи (брокколи, спаржа, морковь, свёкла, грибы, капуста свежая или квашеная, зеленые листовые овощи, огурцы, помидоры, перец и другие);
  • зелень (кинза, укроп, петрушка, базилик, тимьян, мята и другие);
  • фрукты (яблоко, груша, апельсин, персик, абрикос и другие);
  • ягоды (клубника, малина, ежевика, голубика, арбуз и другие).
Продукты
Покупайте продукты четко по списку – так вы сможете контролировать рацион / pixabay

Полезные жиры:

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  • растительные масла (оливковое, кунжутное, льняное, подсолнечное и другие);
  • сливочное масло (82,5%);
  • сыры (фета, брынза, моцарелла, адыгейский, голландский, гауда и другие);
  • орехи (грецкий, кешью, миндаль, фундук, кедровый);
  • кунжут, семена (льняные, тыквенные, чиа);
  • авокадо;
  • жирная рыба (семга, лосось, скумбрия, селедка).

Сложные углеводы:

  • каши (гречка, рис, овсянка долгой варки, пшенная, пшеничная, кукурузная, ячневая, кус-кус, киноа, булгур);
  • макароны из твердых сортов пшеницы;
  • хлеб (бездрожжевой, цельнозерновой), лаваш, хлебцы;
  • картофель, батат, топинамбур.

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Ранее сертифицированный нутрициолог и спортивный диетолог Оля Усенко поделилась золотыми правилами, как среди многообразия ярких упаковок находить полезные для вашего здоровья продукты.

viber
супермаркет правильное питание Анита Луценко
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