Правда или миф: почему люди ставят кактус возле компьютера

Несколько десятков лет назад было очень популярно ставить кактусы рядом с монитором.

Кактус / pixabay.com

Существует миф о том, что кактус, который стоит возле монитора компьютера, способен поглощать радиацию, которую якобы излучает техника.

Несколько десятков лет назад было очень популярно ставить кактусы рядом с монитором. Даже сейчас у многих возле компьютера стоит это растение, но смысла в этом почти нет.

"Радиоактивные" мониторы

Сложно представить, но в 90-х годах действительно делали мониторы и телевизоры, которые могли излучать радиацию. Из-за этого на них цепляли защитные фильтры. Также возле них ставили кактусы. Считалось, что растение могло уберечь человека от радиации.

Кактусы поглощают электромагнитное излучения

Современные модели мониторов рентгеновского излучения не дают, но в 80-х годах прошлого века было установлено, что кактусы поглощают электромагнитное излучение.

Считается, что колючки растения действуют в качестве мини-антен и принимают электромагнитные волны. Так что польза от кактуса возле монитора есть.

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