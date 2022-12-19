Пожалейте соседей: почему туалетную бумагу нельзя бросать в унитаз

Не все люди бросают туалетную бумагу в мусорное ведро возле унитаза, но зря. Бытует мнение, что именно она является одной из частых причин засора канализации.
Почему нельзя бросать туалетную бумагу в унитаз?
Обычно туалетная бумага производится на основе целлюлозы — натурального материала, который не растворяется в воде. Но здесь не все так однозначно.
Когда можно бросать туалетную бумагу в унитаз?
В новых многоэтажных домах можно не опасаться засора в трубах и спокойно выбрасывать использованную бумагу в унитаз поскольку трубы еще не успели зарасти известковыми наростами, а потоки воды достаточно сильны и унесут размякшую бумагу в канализационный коллектор.
В таком случае бумага не растворится, но может измельчиться, и ее ошмётки в конце концов попадут на решётки канализационного отстойника и будут извлечены с иными нерастворимыми веществами.
Какую бумагу можно смывать в унитаз?
В магазинах есть новые сорта туалетной бумаги, которые растворяются в воде. Такая бумага стоит намного дороже обычной, но вы можете не боятся засорить ею трубы канализации.
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