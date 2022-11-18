Гениально и бесплатно: как люди используют втулки от туалетной бумаги

Обычная втулка от туалетной бумаги, которую выбрасывают в мусорку, может получить новую жизнь и упростить ее вам.
Втулка от туалетной бумаги – один из таких предметов, которые зачастую оказываются на дне мусорного ведра. Но вы даже не представляете сколько полезных вещей можно сделать из втулок.
Подставка для смартфона
Также втулка станет отличной основой для подставки. При этом понадобятся только ножницы. Но в случае если вы планируете сделать себе долговечную подставку, а не временный вариант, лучше будет ее чем-нибудь украсит, например оберточной бумагой.
Штатив для смартфона
Портативная колонка
Для того чтобы сделать себе колонку, вам понадобится одна втулка, два одноразовых стаканчика и клей. Картонный валик будет выступать в роли подставки, а стаканчики в роли усилителей.
Контейнер для кабелей, проводов, шнуров и наушников
Для тех у кого дома много различных гаджетов, также полным-полно разных кабелей и шнуров от них, которые постоянно путаются, валяются по всему дому и в итоге, благополучно теряются.
Из картонной втулки получатся отличные контейнеры, которые помогут рассортировать их.
Органайзер для шнуров и кабелей
Для этого понадобится использовать много туалетной бумаги и много клея.
Горшочек для рассады из втулок от туалетной бумаги
Если Вы занимаетесь земледелием этот лафйхак для вас. Втулки могут стать идеальными горшочками для любой рассады.
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