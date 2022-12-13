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Поздравления с Новым годом 2023 в прозе, стихах и прикольные картинки

13 декабря 2022, 18:48
Новый год 2023 будет под покровительством черного водяного кролика и несет в себе только самые положительные и добрые события.
Новый год
Поздравления с Новым годом 2023 / pixabay.com

До Нового года 2023 осталось не так много времени и пора задуматься, как вы будете поздравлять близких с предстоящим праздником.

Мы позаботились об этом и нашли лучшие поправления с Новым годом в прозе, стихах и прикольных картинках.

Поздравление с Новым Годом в прозе

Пусть в Новом году дни проходят так же ярко и весело, как новогодние! Пусть каждая новая минута жизни в 2023 году будет яркой, радостной и веселой. Пусть все проблемы тают сами собой, как снег на ладошках! Пусть под торжественный бой курантов жизнь изменится к лучшему, а Дед Мороз весь следующий год трудолюбиво осуществляет все загаданные желания! С Новым Годом!

***

С самым прекрасным праздником поздравляем! Желаем оптимистичного взгляда на жизнь, желаем радоваться даже мелочам, во всем находить повод для улыбки и позитива. Пусть трудности дают бесценный опыт, то что удается - дарит радость. Пусть вдохновение и любовь сделают жизнь в Новом Году замечательной, прекрасной, позитивной и наполненной только хорошими новостями!

***

Поздравляю с самым прекрасным праздником! Ура запаху новогодней елки, хлопушкам, вкусу шампанского! Пусть сбудется всё загаданное в эту сказочную ночь! Пусть в доме всегда живет счастье, а удача не только не покинет ваш порог, а еще и пригласит своих подруг — любовь, радость и красоту!

Поздавление с Новым годом 2023
Поздавление с Новым годом 2023 / соцсети

С Новым Годом! Пусть как новогодний снегопад, сыпется на вас счастье! Пусть в вашем доме всегда царят душевный покой, уют, радость и оптимизм! И конечно, пусть все проблемы и заботы останутся в уходящем году!

Каждый из нас ожидает от Нового Года только лучшего, ведь он обязательно должен быть удачнее и радостней предыдущего. Желаю, чтобы так и случилось! Пусть вас ждут в новом году яркие впечатления, приятные встречи, искренние улыбки. Удачи вам, финансового благополучия и взаимопонимания!

***

Пусть Новый Год будет для тебя удачным с любой стороны: на личном фронте, на работе, в семье, с друзьями. Крепкого тебе здоровья и будь счастлив!

Пусть все желания сбудутся, а праздничное настроение задержится на целый год! Пусть откроются новые, еще неизвестные горизонты в твоей жизни и произойдет множество удивительных и приятных сюрпризов! Сказочного тебе везения и отличного настроения!

Поздавление с Новым годом 2023
Поздавление с Новым годом 2023 / соцсети

Самые дерзкие мечты пусть сбудутся именно под этот бой курантов, а зажигательная эйфория праздника останется с тобой надолго! Пусть в следующем году в твоей жизни появится всё, чего не хватает для счастья – люди вокруг станут дружелюбнее, мир – ярче, дела – легче, дружба – крепче, любовь – сильнее. Пусть сердце поет, хочется жить, творить, любить и мечтать!

С прекрасным праздником тебя! Пусть открываются все двери, осуществляются желания, воплощаются планы, сбываются мечты. Пусть счастье, как волшебная снежинка, опустится на твою ладонь и никогда не растает!

***

Поздравляю с самым волшебным, самый долгожданным, самый замечательным праздником – Новым годом! Желаю чтобы для тебя следующий год стал действительно чудесным! Пусть твоя жизнь будет полна оптимизмом, яркими событиями, приятными встречами, позитивными впечатлениями. Пусть сбудутся все желания, которые ты успеешь загадать в полночь, под бой курантов!

Поздавление с Новым годом 2023
Поздавление с Новым годом 2023 / соцсети

Поздравляю! Пусть Новый Год принесет с собой море позитива! Пусть в жизнь придут радость и благополучие, счастье и любовь, пусть ждет удача во всех делах! И пусть этот год будет годом исполнения желаний и реализации всех планов!

***

От души желаю тебе сказочного Нового Года! Пусть праздник будет ярким, веселым, запоминающимся. Пусть рядом будут любимые, дорогие сердцу люди, пусть счастье и удача в 2023 году станут твоими верными спутниками, на душе всегда живет радость, а сердце греет любовь!

Красивые поздравления с Новым годом в стихах

Пусть неприятности останутся в прошедшем,

А новый год лишь радость принесет,

Подарит нам успех и новые надежды,

И нас к их исполненью приведет.

Желаю всем я искреннего смеха,

Сердечных слов, душевного тепла,

Пусть, несмотря на холод, в сердце живет лето,

Жизнь интересна будет и проста.

Я доброго веселья пожелаю,

Улыбки яркие чтоб вам любовь несла,

И просто с Новым годом поздравляю,

Желаю счастья вам сегодня и всегда!

***

Ярким, солнечным, лучистым

Будет год,

И снежком искристым

Обновит событий ход.

Бой курантов ожидаем,

Все обиды забываем,

С новым годом поздравляем,

Словно в детстве чуда ждем!

Пусть же чудо совершится,

Жизнь, как в сказке, обновится,

Добром сердце оживится,

С Новым годом, с Рождеством!

Поздавление с Новым годом 2023
Поздавление с Новым годом 2023 / соцсети

Хоть год нам выпал трудный,

Нас проверял в пути,

Грядущий, свежий, юный

Год ждет нас впереди.

Пусть будет он прекрасным,

Счастливым, волевым,

Подарит нам все блага,

И кризис победит.

Год яркий, солнце, света

Пусть много принесет,

И каждый день грядущий

Всегда во всем везет!

***

Мандаринка, Дед Мороз –

Ждем мы словно в детстве чуда,

Запах ели, снег, мороз,

Свет гирлянды ночью лунной.

Мир как будто волшебством,

Доброй сказкой весь окутан,

Мы не знаем, что потом,

Но сейчас беду забудем.

И войдем мы в новый год,

С душой чистою и светлой,

Пусть же новый часов ход

Приведет к мечте заветной!

***

Вы смело год возьмите за рога,

Придет пусть в дом и счастье и удача,

А все плохое – вон, за ворота,

Жить на "отлично" – главная задача!

Пусть Дед Мороз под елку принесет

Желанный самый, нужный вам подарок,

Салют чувств нежных, радости поток,

И на события пускай год будет ярок.

Пускай сбываются заветные мечты,

Любовь искрится как полоски снега,

В жизнь лучшую год наведет мосты,

Где царствует добра и счастья нега!

Поздавление с Новым годом 2023
Поздавление с Новым годом 2023 / соцсети

Новый год в окно стучится –

Скоро чудо совершится.

Двенадцать раз часы пробьют,

С собою счастье приведут.

Будет год хорошим, добрым,

Щедро всех озолотит,

Чтоб жили, кризиса не зная,

Мечты в реальность воплотит.

***

Скоро, скоро Новый год!

Скоро счастье к нам придет.

Будет новый год богатым,

Добрым, ярким, золотым,

Будет частым на подарки,

Претворит все в жизнь мечты.

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Автор: Сергей Кущ
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