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Повлияет на GPS, мобильную связь и погоду: к Земле приближается солнечная буря

14 июля 2021, 07:58
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Сильные солнечные ветры могут вызвать геомагнитную бурю в магнитосфере Земли. Сейчас они движутся к нашей планете со скоростью 1,6 млн км/ч.

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14 июля 2021 солнечный шторм может обрушиться на на атмосферу Земли / 1zoom.ru

Сегодня, 14 июля, на атмосферу Земли может обрушиться мощный солнечный шторм. С одной стороны, он спровоцирует появление визуально красивых полярных сияний в северных и южных широтных регионах, но с другой – повлияет на сигналы GPS и мобильной связи, а также на погоду.

Как объясняют эксперты, из-за геомагнитной бури в атмосфере Солнца образовались дыры, в результате чего возник поток заряженных частиц и высокоскоростного солнечного ветра. При этом сильные ветры могут вызвать геомагнитную бурю в магнитосфере Земли, сообщает DNA India.

Солнечные ветры дуют со скоростью 1 миллион миль в час. В настоящее время они движутся к Земле со скоростью 1,6 млн км/ч. При этом скорость может увеличиться, сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Из-за солнечных ветров могут быть прерваны спутниковые сигналы. В частности, геомагнитная буря может иметь прямое влияние на радиосигналы, связь и погоду, а также на область космоса, в которой доминирует магнитное поле Земли.

Читайте такжеКак спастись от магнитных бурь: советы опытного врачаКак сообщал Главред, календарь магнитных бурь на июль 2021 прогнозировал, что магнитная буря с 12 июля 2021 станет самым серьезным испытанием месяца – однако предварительный прогноз не подготовил к длительности этого удара. Изначально планировалось, что геомагнитные возмущения не продлятся более двух суток.

В итоге магнитная буря 13 июля 2021 стала пиком этого удара: сила бури оценивалась в четыре балла, а планетарный индекс, по данным NASA, подскочил до 16 (при норме в 5).

здоровье магнитная буря магнитные бури
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