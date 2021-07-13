Магнитная буря с 13 июля открывает самый опасный период месяца: что делать

Магнитная буря 13 июля 2021 выходит на пик: как пережить угрозу / flickr.com/dianne_stankiewicz

Календарь магнитных бурь на июль 2021 прогнозировал, что магнитная буря с 12 июля 2021 станет самым серьезным испытанием месяца – однако предварительный прогноз не подготовил к длительности этого удара. Изначально планировалось, что геомагнитные возмущения не продлятся более двух суток.

В итоге магнитная буря 13 июля 2021 действительно станет пиком этого удара: сила бури оценивается в четыре балла, планетарный индекс, по данным NASA, подскочит до 16 (при норме в 5). Магнитные возмущения начнутся с раннего утра, а пик придется на обеденные часы (об этом свидетельствуют данные ФИАН Лебедева, сервис Магнитные бури Гисметео). К вечеру геомагнитная обстановка немного успокоится – но на то, чтобы геомагнитное поле окончательно стабилизировалось, понадобится еще несколько дней.

Читайте такжеКак спастись от магнитных бурь: советы опытного врачаМагнитные бури зачастую провоцируют ухудшение работы сердечно-сосудистой системы, в частности, ухудшают кровоток в мозгу (так как магнитные возмущения влияют на гемоглобин в кровяных клетках). Отсюда риск образования тромбов и ухудшение общего состояния. Например, в этот период возможны сильные головные боли (в том числе синдром тяжелого затылка), головокружения, одышка и тахикардия, проблемы со сном и нервной системой.

Поэтому сегодня не стоит нагружать организм сильными физическими нагрузками, желудок – тяжелой пищей, а нервы – подвергать стрессам. Стоит пить больше воды и некрепких травяных чаев, при возможности утром и вечером неспешно прогуляться на свежем воздухе, а вечером вовремя лечь спать.

Магнитная буря 14 июля 2021, по данным NASA, также оценивается в четыре балла, а вот планетарный индекс опустится до 12. В то же время ФИАН и вовсе прогнозирует, что магнитные возмущения в эти сутки не превысят трех баллов, а пик удара придется на предрассветные часы.

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В это время еще возможны апатия и усталость, поэтому из физических активностей лучше выбрать прогулки, йогу и плавание. Рацион питания в дни магнитных бурь должен содержать минимум мясной пищи – предпочтение лучше отдавать рыбе, сочным овощам и фруктам, в целом пить больше жидкости.

Магнитная буря 15 июля 2021 будет еще слабее, чем в среду: по силе удара не сильнее трех баллов, а планетарный индекс еще на пару пунктов приблизится к норме (он достигнет отметки 10).

Магнитная буря 16 июля 2021 завершит эту канонаду ударов. Геомагнитное поле еще будет возмущенным, поэтому в дневные часы лучше избегать пребывания на солнце. Также стоит придерживаться правильного питьевого режима и соблюдать здоровый режим сна.

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