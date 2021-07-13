УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Магнитная буря с 13 июля открывает самый опасный период месяца: что делать

13 июля 2021, 00:16

Прогноз магнитных бурь на июль 2021 обещает непростую рабочую неделю не только метеозависимым, но и вполне здоровым людям.

Магнитная буря 13 июля 2021 выходит на пик как пережить угрозу
Магнитная буря 13 июля 2021 выходит на пик: как пережить угрозу / flickr.com/dianne_stankiewicz

Календарь магнитных бурь на июль 2021 прогнозировал, что магнитная буря с 12 июля 2021 станет самым серьезным испытанием месяца – однако предварительный прогноз не подготовил к длительности этого удара. Изначально планировалось, что геомагнитные возмущения не продлятся более двух суток.

В итоге магнитная буря 13 июля 2021 действительно станет пиком этого удара: сила бури оценивается в четыре балла, планетарный индекс, по данным NASA, подскочит до 16 (при норме в 5). Магнитные возмущения начнутся с раннего утра, а пик придется на обеденные часы (об этом свидетельствуют данные ФИАН Лебедева, сервис Магнитные бури Гисметео). К вечеру геомагнитная обстановка немного успокоится – но на то, чтобы геомагнитное поле окончательно стабилизировалось, понадобится еще несколько дней.

Читайте такжеКак спастись от магнитных бурь: советы опытного врачаМагнитные бури зачастую провоцируют ухудшение работы сердечно-сосудистой системы, в частности, ухудшают кровоток в мозгу (так как магнитные возмущения влияют на гемоглобин в кровяных клетках). Отсюда риск образования тромбов и ухудшение общего состояния. Например, в этот период возможны сильные головные боли (в том числе синдром тяжелого затылка), головокружения, одышка и тахикардия, проблемы со сном и нервной системой.

Поэтому сегодня не стоит нагружать организм сильными физическими нагрузками, желудок – тяжелой пищей, а нервы – подвергать стрессам. Стоит пить больше воды и некрепких травяных чаев, при возможности утром и вечером неспешно прогуляться на свежем воздухе, а вечером вовремя лечь спать.

Магнитная буря 14 июля 2021, по данным NASA, также оценивается в четыре балла, а вот планетарный индекс опустится до 12. В то же время ФИАН и вовсе прогнозирует, что магнитные возмущения в эти сутки не превысят трех баллов, а пик удара придется на предрассветные часы.

Реклама

В это время еще возможны апатия и усталость, поэтому из физических активностей лучше выбрать прогулки, йогу и плавание. Рацион питания в дни магнитных бурь должен содержать минимум мясной пищи – предпочтение лучше отдавать рыбе, сочным овощам и фруктам, в целом пить больше жидкости.

Магнитная буря 15 июля 2021 будет еще слабее, чем в среду: по силе удара не сильнее трех баллов, а планетарный индекс еще на пару пунктов приблизится к норме (он достигнет отметки 10).

Магнитная буря 16 июля 2021 завершит эту канонаду ударов. Геомагнитное поле еще будет возмущенным, поэтому в дневные часы лучше избегать пребывания на солнце. Также стоит придерживаться правильного питьевого режима и соблюдать здоровый режим сна.

Повышенное давление: симптомы и что делать, если у человека высокое давление

Читайте такжеЛунный посевной календарь на июль 2021 для садоводов и огородников

здоровье магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Астролог назвал топ-3 самых умных знака ЗодиакаАстролог назвал топ-3 самых умных знака Зодиака Оля Полякова представила новый клип на зажигательную композицию "Взрослая девочка"Оля Полякова представила новый клип на зажигательную композицию "Взрослая девочка" Вы любите не "Любовь и голуби" - вы любите совокВы любите не "Любовь и голуби" - вы любите совок Начали терять зубы: о какой неизлечимой болезни это может говоритьНачали терять зубы: о какой неизлечимой болезни это может говорить Украина в капкане испепеляющей жары: синоптик назвала дату спасительного похолоданияУкраина в капкане испепеляющей жары: синоптик назвала дату спасительного похолодания

Последние новости

00:16

Магнитная буря с 13 июля открывает самый опасный период месяца: что делать

00:02

Блогерша-подросток выгуляла парня на поводке и нарвалась на критику: ей угрожает мусульманская банда Видео

12 июля, понедельник
23:55

Симптомы высокого уровня холестерина: невидимый знак на ваших пальцах Видео

23:35

"Он ведет Украину к уничтожению": Поклонская вызверилась на Зеленского из-за статьи Путина Видео

23:30

На Житомирщине ребенок получил тяжелое огнестрельное ранение: полиция подозревает военного Видео

Реклама
23:04

Можно ли почистить печень и организм в целом: ученые наконец дали ответ Видео

22:56

Статья Путина - обиженный старческий бубнеж мнение

22:55

Заливали молоком и засыпали хлопьями: в киевском метро блогеры отличились очередной выходкой Видео

22:40

Как правильно хранить и замораживать кукурузу: главные правила для здоровья Видео

22:31

Как спастись от магнитных бурь: советы опытного врача Видео

22:29

"Концентрация остается высокой": Зеленский высказался по поводу отвода российских войск Видео

22:09

Как долго остаются симптомы COVID-19 после выздоровления - ответ медиков Видео

21:50

Cемь ошибок приготовления, которые делают овощи бесполезными Видео

21:43

"Замены быть не может": Меркель сделала громкое заявление касательно Северного потока-2 Видео

21:38

Меркель рассказала, какое громадное количество вакцин от COVID-19 Германия передаст Украине Видео

21:12

Лишение свободы и громадный штраф: в Запорожье суд вынес приговор водителю электросамоката

21:07

Меркель разозлилась из-за медленного выполнения Минских соглашений Видео

21:05

Приметы на 13 июля: что нельзя делать в Собор 12 апостолов Видео

20:51

"Все черное и обожженное": во Львове девочка проглотила батарейку и сильно повредила пищевод

20:11

Купались рядом с трупом: в Одессе тело утопленника пролежало на пляже 4 часа - СМИ Видео

Реклама
19:45

Гороскоп на 13 июля 2021 всех знаков Зодиака: несчастные случаи, ложь и тайные преграды Видео

19:40

"Украина - детище советское эпохи": полный текст скандальной статьи Путина об Украине

19:39

Победительница Холостяка Даша Квиткова поразила признанием про секс на 9 месяце

19:29

"Все случилось внезапно": в Херсоне 12-летняя девочка умерла во время операции

19:07

В Испании трагически утонула украинка: двое маленьких детей остались без матери Видео

18:43

Рианна впервые за 5 лет снимает клип и покажет там своего возлюбленного

18:42

"Киеву Донбасс просто не нужен": статья Путина

18:14

Племянница Ротару поразила фантазию загорелыми формами на диком пляже

18:00

На украинских прилавках появились первые арбузы ранних сортов: цены удивляют

18:00

Как не попасть на вредоносный сайт: специалисты рассказали, на что обращать внимание

17:42

За рубежом украинское постное масло вдвое дешевле: сравнение цен на продукты в Украине и в Чехии Видео

17:37

Новая больница 3 уровня в Краматорске может остаться без персонала: названа причина

17:07

Не устроила панамка: маму девочки в детсаду под Днепром буллили и требовали деньги

17:02

Тина Кароль раскрыла все опасности Atlas Weekend 2021, которые случились с ней Видео

16:44

Семеро детей в багажнике: под Киевом пьяный мужчина за рулем в ДТП убил себя и ребенка Видео

16:41

Украинец, который первым в мире стал производить очки из кофе: "мне говорили, что я занимаюсь фигней"

16:20

"Проявляю уважение": в Хмельницком девушка станцевала на мемориале Героев Небесной Сотни Видео

16:18

"Незабываемые впечатления": блогерка нырнула в водоросли и потроллила отдых в Одессе Видео

16:04

Приемные отделения в больницах Черкасской области отремонтировали в рамках "Большой стройки"

15:52

Вера Кекелия показала первые кадры 5 сезона ЖВЛ в дерзком танце без лифчика

Реклама
15:24

Разбитая "дружба": под Харьковом уничтожили памятник "братству украинского и русского народов"

15:18

"Горячая девица!": бывшая Дзидзьо Slavia в одних стрингах задорно показала ягодицы и грудь

15:15

"Страна из меня делает наркомана": скандальный нардеп Юрченко рассказал о ДТП со своим участием Видео

15:13

"Хотелось сделать что-то реально ценное для человечества": украинец Максим Гавриленко, производящий очки из кофе

15:11

Когда и как правильно собирать огурцы: советы бывалых дачников Видео

14:49

Украину накроет дикая жара под +40: названы самые горячие дни и регионы Видео

14:02

В Украине начали прививать вакциной Pfizer всех желающих: как её можно получить Видео

13:56

Девушка Бонда Леа Сейду после вакцинации заразилась коронавирусом

13:54

Легализация каннабиса: Зеленский позвал Раду на внеочередное заседание Видео

13:32

Соломия Витвицкая призналась, в каких отношениях с бывшим после развода

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять