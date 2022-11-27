"Потери будут очень сильными": что ждет Украину в декабре - гороскоп

Гороскоп для Украины / facebook.com/GeneralStaff.ua, pixabay

Война в Украине может перерасти в провокации и запугивания. Как говорит астролог Яна Эзотеричка, в декабре стоит ждать серьезные провокации.

"С точки зрения астрологии нужно понимать, что в декабре можно ждать провокации. Также применение ядерного или химического оружия. Что касается второго, это будет все скрыто. Очень много будет заговоров", - говорит астролог в своем прогнозе.

По ее словам, в декабре нельзя совершать судьбоносные решения.

"Дорогие покупки. Недвижимость, продажа и покупка автомобиля. Жениться и разводиться. Декабрь - месяц застоя. Это замораживание событий", - сказала она.

Война в Украине - прогноз

"Карты показывают замораживание вопроса. Может быть и военного. Возможно действительно будет пауза и перегруппировка сил. Люди находятся в беде и в состоянии, когда ничего не могут сделать. Будут ограничения и заточения. Нужно беречь детей", - сказала астролог.

По ее словам, ограничения для украинцев будут очень сильные. И по свету, и по воде.

"В декабре выпадает карта, которая показывает соединение сил. Если это договор, партнерства, то на них идти не нужно, даже если это не Россия. Все это будет обман, который в дальнейшем принесет плохие условия", - говорится в прогнозе.

Астролог также отметила, что Россию ждут серьезные потери на поле боя.

"Может быть такое, что земли Украины уже поделили. Земельный вопрос будет остро стоять. Россия может отходить с территорий. Они понимают, что уже проиграли, но продолжают оставаться. С их стороны потери будут достаточно сильны", - сказала она.

Наступление с Беларуси

"Вопрос времени показывают карты. На сегодняшний день наступления с Беларуси не будет. Лукашенко пытается усидеть на двух стульях и не ввязываться в войну полностью", - говорит астролог.

А вот Россия продолжит запугивать Украину.

"Удача в декабре может быть на стороне врага. Оккупанты будут перемещаться. Могут быть новые наступления и прилеты. Они могут перегруппировываться и переходить на другие места", - сказала астролог.

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