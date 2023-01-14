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Последствия для волос будут ужасными: почему зимой нельзя ходить без шапки

14 января 2023, 05:00
Могут ли выпадать волосы, если ходить без шапки зимой - ответ на этот спорный вопрос ищут многие, ведь сталкиваются с этой и другими проблемами.
шапка
Почему нельзя ходить без шапки зимой / Коллаж фото Instagram

Ни для кого не секрет, что с приходом мороза нужно доставать из шкафа не только теплые куртки и обувь, но и шапки. Конечно, многие красавицы часто пренебрегают этим, ведь считают, что шапки могут испортить прическу или в ней они выглядят плохо.

Но многие даже не задумываются о том, что именно из-за отсутствия шапки вся эта "красивая прическа" может просто исчезнуть. Эти слова можно воспринимать буквально, ведь из-за прямого действия мороза на кожу головы может начаться серьезный процесс потери волос.

Почему зимой волосы превращаются в "солому" и выпадают

Если вы любите ходить без шапки зимой и думаете, что капюшон вас спасет, то не удивляйтесь, если потом ваши волосы резко станут очень жесткими и непослушными. Нередко эту ситуацию не получается исправить кондиционерами, масками или даже специальными маслами для волос. К тому же через короткое время вы можете заметить, что количество выпавших волосин после мытья головы или расчесывания может существенно увеличиться.

Все дело в том, что мороз сильно сужает кровеносные сосуды кожи головы, что ведет к нарушению кровообращения. Именно из-за этого у луковиц начинается дефицит в питании, что в итоге приводит к выпадению волос.

Стоит отметить, что по той же причины многие могут заметить сильную сухость головы и появление перхоти. В таком случае может появиться даже раздражение и ощущение того, что голова постоянно чешется.

Это связано с тем, что под действием холода организм начинает больше выделять подкожной жировой клетчатки, чтобы согреть кожу головы. Таким образом ваши волосы будут становиться более грязными, а кожа - сухой и безжизненной.

Как возобновить рост волос и прекратить выпадение

В первую очередь нужно начать носить шапку. Также стоит понимать, что правильное питание и куча витамин смогут лишь на небольшой процент приблизить вас к решению проблемы.

В первую очередь нужно вернуть жизнь вашей коже головы и улучшить кровоснабжение. Одним из самых отличных и бесплатных вариантов станет массаж головы. Именно хороший массаж может снова запустить процесс кровоснабжения и вернуть необходимое количество "пищи" для луковиц.

Массаж можно делать как руками, так и расческой-щеткой, а также специальными приборами для это. Существует много техник, которые можно найти в Интернете.

Какой должна быть шапка

Самым первым, на что нужно обращать внимание при выборе шапки - размер. Головной убор должен быть идеальным по размеру. Ведь если он будет сильно обтягивать голову, то лишь усугубит ситуацию и ухудшит поток питательных веществ к волосяным луковицам.

Также лучше не выбирать шапку из синтетических материалов, ведь они не позволят воздуху циркулировать и просто создадут парниковый эффект. Натуральные меховые шапки отлично утепляют голову, но стоит обращать внимание на то, что они могут ускорить загрязнение волос. Шерстяные шапки нельзя назвать хорошим вариантом, ведь они могут вызвать раздражение кожи.

Важно: никакие зимние повязки или наушники не смогут защитить кожу головы от холода, это лишь красивые аксессуары.

Также стоит отметить, что в помещениях желательно снимать шапку не только мужчинам, но и женщинам. Если мужчины снимают головные уборы ради приличия, то с женщинами все немного иначе. Дело в том, что в теплом помещении без шапки кожа сможет немного "подышать" и отдохнуть.

Ранее Главред рассказывал о том, каких ошибок нельзя допускать во время мытья головы. Оказалось, что некоторые ошибки могут привести к серьезному повреждению волос и даже выпадению.

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