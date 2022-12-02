Последнее полнолуние года 8 декабря 2022: что сулит всем знакам зодиака Холодная Луна

Что можно и нельзя делать в полнолуние 8 декабря 2022 / Фото ua.depositphotos.com

Последнее полнолуние 2022 года наступит 8 декабря в 6:10 по киевскому времени. Декабрьское полнолуние известно под разными именами. Его называют Снежной Луной, Зимней Луной или Холодной Луной. По западной астрологии оно произойдет в знаке Близнецы, а по ведической астрологии — в знаке Телец.

Декабрьское полнолуние имеет высокую траекторию в небе, а это означает, что оно будет находиться над горизонтом дольше, чем большинство полнолуний, поэтому еще одно название - Длинная ночная Луна.

Что нельзя делать в полнолуние 8 декабря 2022

вести переговоры об увольнении;

участвовать в финансовых операциях;

отправляться в длительную поездку;

начинать что-то новое, потому что будет очень много сомнений.

В целом, день считается достаточно опасным, и лучше все важные решения отложить на потом.

Лучше всего заниматься бытовыми вопросами и уделять большое внимание именно мелочам. Астрологи советуют закончить все дела днем, а вечером хорошенько отдохнуть, иначе есть риск впасть в депрессию.

Полнолуние — это самый темный час перед рассветом. Большинство людей проходят через эмоциональные американские горки в этот период. Эксперты спрогнозировали, чего ждать каждому знаку зодиака во время полнолуния 8 декабря 2022.

Полнолуние 8 декабря и его влияние на 12 знаков зодиака

Овны могут слишком прямо высказывать свою точку зрения. Это может вызвать некоторое неприятие со стороны других людей, но их честность будет оценена в долгосрочной перспективе.

Телец. Этому земному знаку знаку зодиака может понадобиться рука помощи, поскольку у Тельцов будет слишком много много дел. Хорошая новость в том, что помощь действительно придет - вам нужно только попросить о ней.

Близнецы будут очень популярны - к ним потянется множество людей. Но звезды советуют установить некоторые границы и сфокусироваться на себе и своих потребностях, а не на нуждах других людей.

Раки смогут открыть для себя новые возможности для удовлетворения духовных потребностей. Им следует больше доверять процессу и не беспокоиться о будущем.

Лев будет очень уверен в себе. Другие люди пойдут за вами, как за лидером. Если к вам обратятся за поддержкой, помогите без осуждения.

Девам рекомендуется на этот раз сделать шаг назад и расслабиться. Лучший способ справиться с тревожными мыслями, типичными для этого полнолуния — просто отдохнуть.

Весы. Этот воздушный знак зодиака проявит свое лучшее качество - чувство баланса. Проанализировав ситуацию, вы примете самое важное решение в этом году.

Скорпион. У этого страстного водного знака могут быть некоторые недоразумения с близкими. Вас ждут великие дела, поскольку эти проблемы, вероятно, сами по себе не решатся.

Стрелец. Вполне вероятно, что Стрельцы в это полнолуние станут немного самоуверенными и будут принимать неверные решения. Всегда лучше подумать дважды, прежде чем действовать слишком импульсивно.

Козерогам все может показаться немного мрачным, но представители знака слишком пессимистично настроены. Будущее сулит большие возможности. Вам просто нужно выдержать несколько темных ночей, прежде чем увидеть свет.

Водолей. Этому воздушному знаку нужно быть осторожным в отношении того, кого он подпускает близко к себе, поскольку не все энергии полезны для него в данный момент.

Рыбы. Настало время затаиться. Погрузитесь в свой комфортный и привычный воображаемый мир, чтобы без неприятностей пережить это полнолуние.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на декабрь 2022 и рассказал, каким знакам зодиака повезет меньше всего в последний месяц уходящего года. В частности, неудачниками декабря станут такие знаки зодиака: Овен, Рак, Лев и Водолей.

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