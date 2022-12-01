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Гороскоп на декабрь 2022: названы 4 неудачника месяца - им светит увольнение, травмы и ссоры

1 декабря 2022, 10:47

В первый месяц зимы некоторые знаки зодиака могут столкнуться с серьезными трудностями и неприятностями, предупредил астролог Влад Росс.

Влад Росс
Влад Росс рассказал, кому из знаков зодиака не повезет в декабре 2022 / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Астролог Влад Росс составил гороскоп на декабрь 2022 и рассказал, каким знакам зодиака повезет меньше всего в последний месяц уходящего года.

В частности, неудачниками ноября станут такие знаки зодиака: Овен, Рак, Лев и Водолей. Об этом специалист рассказал в интервью Главреду.

В частности, Овнам грозят ссоры и конфликты, велика опасность ДТП и несчастных случаев. Раки почувствуют упадок сил - им лучше больше отдыхать и не перенапрягаться. Львов могут уволить из-за козней коллег, а Водолеи будут раздражать окружающих.

Гороскоп для Овнов на декабрь 2022

Декабрь 2022 года для Овна будет сложным периодом. Марс, управитель Овна, по-прежнему будет ретроградным, потому месяц пройдет с огромным минусом.

"Овен будет очень остро переживать этот период, его все время будет отбрасывать назад. Проявить себя будет тяжело. Начинать новые дела в этом месяце бесперспективно. Вероятны неприятности, связанные с финансовой сферой: могут быть "наезды" и открытие уголовных дел против Овна", - предупредил Росс.

В декабре представителям знака следует быть осторожнее с любой полученной информацией, поскольку далеко не все, что они будут узнавать, будет для них полезным. А информации поступать будет много, и она будет весьма разнообразной.

В декабре-2022 возможны поездки и новые благоприятные знакомства. Месяц не будет пассивным и скучным. В частности, не исключены приятные неожиданности, особенно в работе, например, повышение. Цели Овна в декабре могут неожиданно измениться.

Декабрь обещает быть весьма стрессовым месяцем, и у Овна эти стрессы проявятся в виде конфликтных ситуаций с близкими людьми и общей нервозности из-за того, что невозможно действовать так, как хотелось бы, или двигаться в привычном темпе и направлении.

Особенно сложный период – первые две декады декабря.

"После 20 декабря – после вхождения Юпитера в знак Овна – представителей знака может посетить ее величество удача. Чтобы снизить стресс, особенно в первые две декады месяца, Овну следует обратиться к прошлому, проанализировать и повторить то, что уже известно. Повторенье – мать ученья, таков для Овна лозунг декабря", - сказал астролог.

Росс не советует с большим энтузиазмом браться за новое дело, тратя на него всю свою энергию. Овну в декабре все нужно делать осторожно, так как важно экономить силы. Лучше подтянуть старые хвосты, чем плодить новые долги.

Стрессовая ситуация ждет Овна вблизи 8 декабря – велика опасность ДТП и несчастных случаев. Поэтому в гололед лучше вообще не садиться за руль.

Также Овну не стоит загружать себя физическими упражнениями. Это не лучший месяц для посещения тренажерного зала. Однако следует больше ходить пешком, выезжать за город и бывать на свежем воздухе.

Не нужно хвататься за множество дел одновременно. Лучше медленно, но верно продвигаться в одном деле и доводить его до конца.

Гороскоп на декабрь 2022 для Раков

Декабрь 2022 года для Рака пройдет под знаком минус. В этом месяце Рак может почувствовать упадок сил, нежелание действовать активно и напористо.

Представители знака предпочтут роль наблюдателя, не будут вмешиваться в ход событий и провоцировать развитие сложных драматических ситуаций. И это будет лучшим решением сейчас, нежели действовать активно и импульсивно. В противном случае можно нажить себе врагов. Поэтому Раку лучше пятиться назад и не встревать ни в какие конфликтные ситуации.

Важно быть внимательнее в этот период к собственному здоровью, не перетруждаться и не уходить в работу с головой – нужно оставлять время для отдыха. Перенапрягать нервную систему Ракам точно не стоит, поскольку очень вероятны физические недомогания, и они в большей мере будут связаны с психосоматическим состоянием.

"Если Рак почувствует, что никакие его действия не приносят желаемого результата, то лучше все-таки остановиться в этом беге по кругу, отойти в сторону и подождать, осматриваясь вокруг и оценивая свою жизнь. Отдых Раку однозначно в этом поможет", - посоветовал Росс.

По его словам, Ракам благоприятно покинуть страну – уехать на новогодние праздники куда-нибудь под египетское солнце и на теплое море.

В этом месяце перед Раком остро могут встать вопросы, связанные с отношениями с другими людьми, но с большой вероятностью он останется доволен своими отношениями.

"Если будет тяжело морально, можно смело просить поддержки друзей или партнеров, но не с позиции жертвы ("спасите меня"), а из состояния обмена идеями, мыслями, временем, проведенным в приятном обществе друг друга", - считает астролог.

Гороскоп на декабрь 2022 для Львов

Для Льва декабрь 2022 года будет непростым месяцем. В это время возможен кризис целей и желаний. Лев может потеряться в потоке своих мыслей и состояний, и ему будет казаться, что он не знает, чего хочет на самом деле. Важно помнить, что этот период не будет длиться вечно, и Лев сможет справиться с этим состоянием уже в ближайшем будущем.

В декабре Льву следует заняться бытовыми вопросами, уделить больше внимания работе и позаботиться о здоровье. Могут быть приятные сюрпризы, финансовые подкрепления и удачные покупки. Астролог советует их сделать до 25 декабря.

"Стрессы могут быть связаны с отношениями с друзьями – возможны ссоры, споры, недопонимание. Льву будет сложно что-либо доказать, из-за чего его могут даже подсидеть коллеги. В начале декабря не стоит вступать в открытую войну с людьми из окружения, особенно с коллективами, в которых Лев находится. Может пострадать репутация Льва, после чего его уволят. Поэтому и с выдвижением требований к начальству лучше повременить, дабы обезопасить себя", - посоветовал Росс.

Чтобы снизить стресс, Льву следует посвятить время творческим занятиям – это поможет снизить любые негативные ощущения. Даже если Льву будет казаться, что вдохновение его покинуло, нужно попробовать обратиться к прошлому, вспомнить старые хобби и увлечения, вернуться к ним.

Гороскоп на декабрь 2022 для Водолеев

Водолея в декабре-2022 ждет крайне трудный период. Водолей будет пытаться выделиться в этом месяце, что будет раздражать окружающих. Потому могут быть ссоры, споры, разногласия, особенно с детьми и возлюбленными.

В декабре будет сложно достичь компромисса с детьми, возможен творческий кризис, когда идеи Водолея будет непросто реализовать именно в том виде, в каком он хочет.

"Водолею важно быть терпеливее. Этот период будет ему дан для того, чтобы он больше внимания уделял деталям, отбросил лишнее и пересмотрел свои старые идеи", - отметил Росс.

Во второй половине месяца Водолей может найти ответы на вопросы, которые давно его мучили. Хорошее время для метафизики, психологии. Мировоззрение Водолея может круто измениться. Может вскрыться тайная информация, после чего наконец сложится паззл в голове представителей знака.

Чтобы снизить стресс, самым лучшим решением для Водолея будет обратиться внутрь себя, проконсультироваться с психологом, астрологом, экстрасенсом, подумать над своими истинными желаниями и потребностями. Хороший месяц для занятия психологией, налаживания контакта с собой, медитацией и поездки в Индию в ашрам или на остров Бали.

Водолею будет благоприятно проводить время в уединении и создать вокруг себя комфортную и спокойную обстановку.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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