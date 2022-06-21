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Помидоры будут сладкими и мясистыми: простые способы вырастить роскошный урожай

21 июня 2022, 06:10

Если вы вы любите сладкие и мясистые томаты, то можно пойти на хитрость и подкормить помидоры простой добавкой, которая значительно улучшит качество овощей.

Что надо для выращивания сладких помидоров
Что надо для выращивания сладких помидоров - дачные хитрости / Фото pixaby

Помидоры - один самых популярных летних овощей, ведь они хороши как в свежем виде, так и в консервированном. Но вот вырастить достойный урожай помидоров под силу далеко не каждому огороднику. Чтобы улучшить их вкус и добиться урожая сочных и сладких плодов, нужно следовать определенным правилам выращивания. К слову, ранее Главред писал, как посадить помидоры уникальным немецким способом.

Что придает сладость томатам

На вкус помидора влияют две составляющие - кислоты (яблочная, лимонная, глутаминовая) и сахара (глюкоза и фруктоза). В зависимости от их соотношения и меняется вкус томата: одни кажутся кислыми, другие – сладкими, а какие-то – безвкусными. В плодах кислых томатов содержится много кислот и мало сахаров, в сладких – много сахаров и мало кислот, у безвкусных помидоров - низкое содержание и кислоты, и сахара.

Кстати, если вы хотите купить помидоры с насыщенным вкусом, то стоит обратить внимание на цвет плода: чем он насыщеннее, тем выше вероятность яркого вкуса. А еще - чем меньше помидор по размеру, тем больше шансов, что он будет вкусным.

Что нужно сделать, чтобы улучшить вкус помидоров

  • Выращенные на глинистых почвах томаты гораздо вкуснее тех, что росли на песчаных.
  • Томаты любят правильный полив. Если влага будет застаиваться, тем хуже вкус плода. Лучше, чтобы почва была подсушенной.
  • Полив должен быть не частым, но обильным. В принципе, помидорам хватает, если поливать их 1-2 раза в неделю. Если погода стоит слишком жаркая, то частоту полива можно увеличить до 3-2 раз в неделю.
  • Очень благоприятно на вкусе помидоров сказывается полив морской водой.

Что надо для выращивания сладких помидоров

Чтобы вырастить сладкие помидоры, нужно создать такие условия, чтобы в плодах накапливались сахара. Поспособствует этому правильная температура воздуха. Днем она должна составлять +25...+27°C, ночью - в пределах +15...+17°C. Если погода стоит пасмурная, то на хороший урожай рассчитывать не стоит.

Также для выращивания лучше выбирать солнечный участок на огороде. Как минимум, 8 часов в день томаты должны находиться под солнцем. Чем больше будет солнечного света - тем слаще вырастут плоды. А еще томаты не любят сквозняк и тесноту - это также обязательно нужно учитывать при посадке.

Чем полить помидоры, чтобы они были сладкими

Если вы вы любите сладкие и мясистые томаты, то можно пойти на хитрость и подкормить их простой добавкой, которая значительно улучшит качество овощей.

Для этого в ведре воды нужно растворить большую ложку обычной соли и стакан просеянной золы. Раствор должен настаиваться в течение двух суток.

Под каждый куст нужно вылить по половине литра подкормки.

Проводится процедура всего один раз в течение сезона - тогда, когда у томатов начнет появляться легкий красный оттенок.

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Сыворотка для томатов - как применять

Чтобы помидоры созревали сладкими и сахаристыми, опытные огородники советуют подкормить их обычной сывороткой.

Примерно 2 литра сыворотки разбавить в ведре воды (то есть разбавлять 1:4) и поливать растения как обычно. Такая подкормка проводится 3-4 раза за лето. Для еще лучшего результата в раствор можно добавить несколько капель йода и небольшую горсть древесной золы. На один взрослый куст можно вылить 1 литр средства. Такая подкормка поможет улучшить рост растений и увеличить урожайность.

Еще несколько советов, как улучшить вкус помидор:

  • на стадии цветения томаты поливают светло-розовым раствором марганцовки;
  • опрыскивать томаты раствором йода (на 4 литра воды понадобится литр молока или сыворотки и 5 капель йода);
  • 10 граммов борной кислоты развести в литре воды. Борная кислота стимулирует рост завязей и увеличивает содержание сахара в плодах. Под корень такой раствор не используют.

Можно ли поливать помидоры сладкой водой

Так как на сладость помидоров влияет содержание в плодах сахаров, то кажется логичным поливать кусты сладкой водой. Но на самом деле, на вкус томатов это не повлияет, а вот проблем добавит. Дело в том, что сахар привлечет к кустам муравьев. Напрямую это не повредит томатам, но муравейники вокруг корней нарушат питание кустов.

Некоторые дачники все же применяют сладкую воду, но делают они это во время цветения. Опрыскивая кусты сладкой водой, к растению привлекают пчел для опыления.

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