Польза и вред мандаринов: чем особенный новогодний фрукт и кому их лучше не есть

Мандарины могут быть как полезны, так и вредны / Pixabay

Мандарины - неотъемлемый атрибут новогодних праздников, но мало кто знает, что всеми любимый фрукт может как принести пользу организму, так и навредить.

Мандарины считаются очень полезными для здоровья, хотя некоторым людям они могут быть вредны, пишет fruitscity.

Чем полезны мандарины?

Фрукты содержат в себе большое количество различных кислот, а также витаминов, поэтому его можно смело рекомендовать при недостатке этих веществ в организме. Также в мандаринах есть природные антисептики, что помогает бороться с бактериями. Цитрусовые способны укрепить иммунитет за счет содержания большого количества аскорбиновой кислоты.

Фрукт хорош при борьбе с простудными заболеваниями, особенно ценится цедра мандарина, так как она помогает разжижать мокроту и уменьшить кашель. Мандарин также позволяет сбить температуру, активизировать защитные силы организмы против ОРВИ и гриппа, а вот мандариновое масло известно своим седативным эффектом, оно успокаивает, улучшает сон, помогает избавиться от чувства тревоги.

Читайте такжеСовсем не отходы: где с пользой применить апельсиновые корки и картофельные очисткиОни способствуют улучшению пищеварения – во фрукте много клетчатки и пектина, которые ускоряют передвижение пищи и активизируют обмен веществ. Мандарины могут стать частью диетического питания, так как способствуют снижению веса, хотя и содержат достаточно сахара.

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Вред мандаринов - кому их нужно есть с опаской

Мандарины рекомендуется употреблять с осторожностью, поскольку они относятся к аллергенным фруктам. Кроме того, их следует ограничить или исключить из рациона при:

заболеваниях кишечника и желудка (гастрит с повышенной кислотностью, язва), так как аскорбиновая кислота раздражает поврежденную слизистую

наличии гепатита, нефрита или холецистита – из-за вреда печени

повышенном аппетите и пищевом расстройстве – нельзя кушать фрукт на голодный желудок и сразу после еды.

Также не стоит давать мандарины детям до трех лет или ограничить употребление до нескольких долек в день.

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