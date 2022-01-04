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Полнолуние в январе 2022: что нужно сделать в этот день, чтобы уберечься от бед

4 января 2022, 18:07

Чего категорически нельзя делать в полнолуние, чтобы не привлечь в дом несчастье.

Полнолуние 2022
Полнолуние январь 2022 / depositphotos.com/

В январе 2022 Луна достигнет пика своего роста 18 января в 1:48 по киевскому времени. Полнолуние состоится в созвездии Льва.

Луна во Льве повышает в людях эгоцентризм и зацикленность на своих собственных желаниях. Каждый будет стоять на своем и в этот день повышается риск возникновения конфликтных ситуаций. Может проявиться желание приключений, однако в день, когда жизненная энергия на минимуме стоит держаться подальше от рисковых авантюр и сомнительных мероприятий.

Лунный календарь на январь 2022 расскажет в какие дни можно заручиться поддержкой фортуны, а в какие смотреть в оба.

В полнолуние 18 января 2022 лучше отказаться от решения любых денежных вопросов и ограничиться только самыми необходимыми покупками. Ошибки с деньгами, допущенные в этот день могут оказаться непростительными. На работе стоит максимально сконцентрироваться и быть внимательными к каждой мелочи. Любые сделки и подписания документов лучше отложить на более благоприятный период.

Во время полнолуния могут напомнить о себе хронические заболевания. Будьте внимательны к своему здоровью и воздержитесь от употребления алкогольных напитков.

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Полнолуние в январе 2022: что можно делать

В полнолуние стоит свести свою активность к минимуму и провести время за любимым занятием. Также в этот день хорошо заниматься планированием: мечтайте, ставьте себе цели и расписывайте планы на будущее.

В полнолуние усиливаются творческие способности. Попробуйте отыскать в себе скрытые таланты или займитесь тем, что получается лучше всего.

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В день, когда рост небесного светила достиг своего пика, нужно больше времени проводить на свежем воздухе. Прогулки и умеренная физическая активность благоприятно повлияют на состояние здоровья.

Что

Что нельзя делать в полнолуние

  • отправляться в поездку или путешествие;
  • заводить разговоры с начальством;
  • менять место работы или увольняться;
  • стричь волосы и ногти;
  • ссориться и выяснять отношения;
  • одалживать и брать в долг;
  • начинать новое;
  • проводить хирургические и косметологические вмешательства без крайней надобности.

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