Полнолуние в январе 2022: что нужно сделать в этот день, чтобы уберечься от бед

Чего категорически нельзя делать в полнолуние, чтобы не привлечь в дом несчастье.
В январе 2022 Луна достигнет пика своего роста 18 января в 1:48 по киевскому времени. Полнолуние состоится в созвездии Льва.
Луна во Льве повышает в людях эгоцентризм и зацикленность на своих собственных желаниях. Каждый будет стоять на своем и в этот день повышается риск возникновения конфликтных ситуаций. Может проявиться желание приключений, однако в день, когда жизненная энергия на минимуме стоит держаться подальше от рисковых авантюр и сомнительных мероприятий.
Лунный календарь на январь 2022 расскажет в какие дни можно заручиться поддержкой фортуны, а в какие смотреть в оба.
В полнолуние 18 января 2022 лучше отказаться от решения любых денежных вопросов и ограничиться только самыми необходимыми покупками. Ошибки с деньгами, допущенные в этот день могут оказаться непростительными. На работе стоит максимально сконцентрироваться и быть внимательными к каждой мелочи. Любые сделки и подписания документов лучше отложить на более благоприятный период.
Во время полнолуния могут напомнить о себе хронические заболевания. Будьте внимательны к своему здоровью и воздержитесь от употребления алкогольных напитков.
Полнолуние в январе 2022: что можно делать
В полнолуние стоит свести свою активность к минимуму и провести время за любимым занятием. Также в этот день хорошо заниматься планированием: мечтайте, ставьте себе цели и расписывайте планы на будущее.
В полнолуние усиливаются творческие способности. Попробуйте отыскать в себе скрытые таланты или займитесь тем, что получается лучше всего.
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В день, когда рост небесного светила достиг своего пика, нужно больше времени проводить на свежем воздухе. Прогулки и умеренная физическая активность благоприятно повлияют на состояние здоровья.
Что нельзя делать в полнолуние
- отправляться в поездку или путешествие;
- заводить разговоры с начальством;
- менять место работы или увольняться;
- стричь волосы и ногти;
- ссориться и выяснять отношения;
- одалживать и брать в долг;
- начинать новое;
- проводить хирургические и косметологические вмешательства без крайней надобности.
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