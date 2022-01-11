Лунный календарь на февраль 2022: самые лучшие и опасные дни месяца

Лунный календарь на февраль 2022 / depositphotos.com/

Лунный календарь на февраль 2022 расскажет, на какой день планировать важное событие, свидание или кардинальные перемены, а в какой стоит быть предельно внимательными, чтобы избежать неприятностей.

О том, как фаза растущей Луны может отразиться на благополучии и достатке, читайте в материале: Лунный гороскоп на неделю 10-16 января: Тельцам – проделки недругов, Девам – соперники, Скорпионам – зависть.

Фазы Луны в феврале 2022

Новолуние – 1 февраля 07:49 по Киеву.

Полнолуние – 16 февраля 18:57 по Киеву.

Убывающая Луна – 17-28 февраля.

Растущая Луна – 2-15 февраля.

Благоприятные дни в феврале 2022

Дни, когда лунная активность наполнена позитивной энергией могут принести в жизнь приятные перемены в любой важной сфере. Все новые начинания и проекты следует планировать на эти сутки и тогда повышается вероятность успеха. Благоприятные дни в феврале 2022: 2, 3, 7, 8, 11, 21, 28.

В феврале есть три дня, которые будут максимально удачными как для воплощения задуманного, так и для романтических свиданий, новых знакомств и любых профессиональных начинаний.

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2 февраля – среда – 2 лунный день – Луна в знаке Рыбы – хороший день, чтобы начать воплощать в жизнь все ваши идеи, даже самые смелые смогут стать реальностью. Во вторые луне сутки можно менять надоевшее место работы или добиваться повышения по службе или зарплаты, решаться на кардинальные изменения имиджа и перемены в личной жизни. Главное проявлять инициативу и быть активным.

7 февраля – понедельник – 7 лунный день – Луна в Тельце – в этот день нужно следить за сказанным, так как любое неосторожное слово может иметь последствия в будущем. В этот день могут открыться дополнительные источники заработка. Или у вас получиться заручиться поддержкой влиятельных людей, которая может повлиять на вашу карьеру. Можно смело отправляться в путешествие – оно принесет вам массу положительных эмоций. На Луну в Тельце не стоит брать и одалживать деньги и принимать поспешные решения.

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11 февраля – пятница – 11 лунный день – Луна в Близнецах – в этот день удача улыбнется динамичным и активным людям, которые не привыкли сидеть на одном месте. В этот день небесное светило предоставляет шанс исправить свои ошибки и заложить фундамент на будущее. Подсказки интуиции помогут определиться с направлением движения. Вы сможете продемонстрировать свои сильные стороны и развивать способности.

Неблагоприятные дни в феврале 2022

Последний месяц зимы подкинет нам несколько дней, когда лучше снизить любую активность к минимуму. Эмоциональный фон будет нестабильным, поэтому важно удержаться от конфликтных ситуаций и поменьше общаться.

16 февраля – среда – полнолуние в знаке Дева – день, когда все небесные силы будут испытывать на прочность. Важно не поддаваться искушениям, потому что стойкость духа (или, наоборот, падение) могут определить дальнейшее будущее. Не самый лучший день для новых начинаний и путешествий. Отношения с окружающими натянутые, чтобы избежать конфликтов, постарайтесь свести общение к минимуму.

26 февраля – суббота – 26 лунный день – Луна в Козероге – крайне неблагоприятный день. Отрицательное воздействие Луны может затронуть любую сферу. В этот день стоит ограничить общение и быть предельно осторожными на улице и переходя дорогу. Повышается риск травм и потерь.

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