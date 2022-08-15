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Полнолуние в сентябре 2022: что нужно делать, чтобы не навлечь неприятности

15 августа 2022, 14:24

Что нельзя делать в день Полнолуния, чтобы уберечься о несчастий.

Полнолуние сентябрь 2022
Полнолуние в сентябре 2022 / ua.depositphotos.com/

В начале осени Луна вступит в пик своего роста в созвездии Рыбы. Это произойдет 10 сентября в 12:59 по киевскому времени.

Какие дни станут наиболее удачными и помогут принести в жизнь приятные перемены, а когда стоит проявить бдительность, чтобы избежать большой беды, читайте в материале: Лунный календарь на сентябрь 2022: наилучшие и самые опасные дни месяца.

Полнолуние в знаке Рыбы становится временем, когда можно задуматься над важными вещами. Стоит посмотреть на привычные ситуации под другим углом, пересмотреть ценности. На первый план выходят наилучшие человеческие качества – доброта, милосердие, терпимость. В этот день можно достичь душевной гармонии и прекратить давние конфликты, помирившись с дорогими людьми. Однако стоит проявить осторожность в общении с незнакомыми людьми, прислушивайтесь к своим внутренним ощущениями, интуиция подскажет с кем лучше не иметь никакого дела.

В этот день обостряются чувства, становится сложнее совладать с эмоциями. Полнолуние в Рыбах может вызывать тоску, ностальгию, грусть и сожаление об утраченных возможностях. Отгонять от себя эти мысли не стоит, нужно просто пережить их в этот день.

Полнолуние 10 сентября 2022: что можно делать

В день полнолуния нужно сосредоточить внимание на рутинной работе и текущих обязанностях. Доведите до конца начатое дело. Благоприятный день для решения бытовых вопросов. Не стоит брать на себя задачи, которые требуют предельной аккуратности и внимательности.

Посвятите больше времени творчеству. Это энергетически мощный день и можно раскрыть в себе новые грани своих талантов. Можно провести этот день со своей второй половинкой. Поговорите по душам, однако не стоит затрагивать острые темы.

В уходе за собой отдайте предпочтение питательным и увлажняющим маскам из натуральных продуктов и компрессам из травяных настроев. Солевые ванночки для ног избавят от отеков и усталости. Полезным будет и разгрузочный день.

Полнолуние в сентябре 2022 – что нельзя делать

  • В полнолуние стоит контролировать свои финансы. Бороться с соблазнами потратить деньги под влиянием эмоций сложно, однако поможет сохранить бюджет.
  • Не стоит в этот день увольняться и начинать любые разговоры с начальством. Это все обернется не в вашу пользу.
  • В день полнолуние стоит отказаться от поездок и повременить с началом новых проектов.
  • Не стоит давать в долг и одалживать деньги.
  • От работ в саду и огороде стоит воздержаться. Энергия Луны может негативно сказаться на росте и развитии растений.
  • Нельзя стричься, красить волосы, делать маникюр и педикюр.

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