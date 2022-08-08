Лунный календарь на сентябрь 2022: наилучшие и самые опасные дни месяца

Лунный календарь на сентябрь 2022 / ua.depositphotos.com/

В первом месяце осени есть дни, в которые энергия небесного светила максимально благопритяна и дает зеленый свет любым новым начинаниям, помогая воплотить задуманное в жизнь. В какие дни необходимо проявить осторожность, чтобы не навлечь беду и неприятности.

Фазы Луны в сентябре 2022

Растущая Луна – с 1 по 9 сентября, и с 27 по 30 сентября.

Полнолуние – 10 сентября в 12:59 в созвездии Рыб.

Убывающая Луна – с 11 по 25 сентября.

Новолуние – 26 сентября в 00:54, в созвездии Весов.

Благоприятные дни в сентябре 2022

Лунный календарь на сентябрь 2022 расскажет, в какие дни первого месяца осени можно заручиться удачей и воплотить в жизнь самые смелые идеи, найти любовь и укрепить финансовое положение.

1 сентября 2022 – растущая Луна в знаке Скорпион – в этот день нужно правильно расставить приоритеты и сосредоточиться на важных вещах. Прислушивайтесь к подсказкам интуиции, в любых вопросах, сегодня она работает как часы. Благоприятный день для общения, вы сможете завязать новые знакомства, которые будут не только интересными, но и полезными. Повезет и в любви, романтические отношения, которые начнутся в этот день, будут иметь серьезное продолжение.

6 сентября – растущая Луна в Козероге – энергетически сильный день. Появится шанс разобраться в сложной ситуации или найти ответы на вопросы, которые тревожили некоторое время. Идеи нужно записывать, позже будут возможности для их реализации. Благоприятный день для новых начинаний и масштабных проектов. Энергия небесного светила может способствовать исполнению самых заветных желаний. Нужно уделить больше внимания близким людям. В поездку стоит отправляться только с теми людьми, кому доверяете.

9 сентября 2022 – растущая Луна в знаке Рыб – непредсказуемый день, когда капризная Луна может одарить невероятной удачей или принести в жизнь крутые повороты судьбы. Важно разобраться в себе и своем прошлом, исправить ошибки, которые будут повторяться, пока вы не докопаетесь до сути. Благоприятный день, чтобы попросить прощения у тех, кого могли обидеть словом и делом, так вы очистите карму и привлечете в жизнь удачу.

17 сентября 2022 – убывающая Луна в знаке Близнецы – в этот день решения придется принимать быстро, чтобы не упустить открывающихся возможностей. Удача улыбнется активным людям, которые привыкли проявлять инициативу и действовать решительно. Большого успеха могут достичь те, кто действует честно и открыто, а вот хитрецы и те кто привыкли манипулировать окружающими в своих интересах останутся ни с чем. Этот день может оказать влияние и предопределить развитие событий до конца месяца. Чтобы привлечь в жизнь позитивные изменения не стоит тратить время на пустяки.

Неблагоприятные дни а сентябре 2022

19 сентября 2022 – убывающая Луна в знаке Рак – начало последней фазы лунного месяца благоприятное время для подведения итогов, анализа, доведения начатого до конца и работы над ошибками. Разговоры и общение стоит свести к минимуму, в этот день повышается вероятность конфликтов. Самостоятельная работа поможет достичь лучших результатов и не поссориться с коллегами и начальством. Не стоит раздувать из мухи слона, провоцируя ссоры, рискуете нажить врагов. В общении с близкими и друзьями сохраняйте спокойствие, разногласия могут серьезно обидеть дорогих людей и испортить отношения.

21-22 сентября 2022 – убывающая Луна в знаке Льва – опасный день, когда на поверхность выходят все негативные качества и темные стороны человеческой сущности: гордыня, зависть, высокомерие. Стоит проявлять предельную осторожность, сегодня повышается вероятность краж и несчастных случаев. Любые новые начинания от деловых встреч до признаний в любви обречены на провал. Важно не терять связь с реальностью и доверять только самому себе. От необязательных покупок стоит воздержаться, любые крупные приобретения лучше отложить на более благоприятный день.

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