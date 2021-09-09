Полнолуние в сентябре 2021: дата, что нельзя делать

Какие силы организма усиливаются во время полнолуния и почему в этот день не стоит планировать свидания - в материале Главреда
Луна в первом месяце осени достигнет пика своего роста 21 сентября в 2:55. Полнолуние произойдет в знаке Овна.
Овен – энергетически сильный знак Зодиака и отличается повышенной агрессией. Однако покровительствовать дню будет планета Марс, которая сможет сгладить острые углы и даже привнести позитив.
В период полнолуния можно почувствовать тревогу, волнение и неопределенность. Положение небесного светила может вызвать обострение хронических заболеваний.
О том, что привнесут в жизнь фазы лунного цикла, читайте в нашем материале: Лунный календарь на сентябрь 2021: знак свыше, несчастья и самый удачный день.
Полнолуние в сентябре 2021: что можно делать
В период сентябрьского полнолуния благоприятными будут новые начинания. Если вы обдумывали какой-либо проект, самое время начать воплощать свои идеи в жизнь. Данная фаза Луны благоволит поиску скрытых талантов. Ваши потенциал раскрывается, и может проявиться с неожиданной стороны. Все вопросы, которые требуют необычного подхода, можно решать в этот день.
В день полной Луны усиливается интуиция и экстрасенсорные способности. Вы можете почувствовать, что с легкостью улавливаете настроение других. Чтобы разложить свои мысли и чувства по полочкам эти лунные сутки необходимо провести в одиночестве. Медитация или долгие прогулки – станут отличным способом подзарядиться жизненной энергией.
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Что нельзя делать в полнолуние
Общение в этот день стоит свести к минимуму. Излишняя эмоциональная чувствительность может привести к возникновению конфликтных ситуаций. Отложите важные встречи и свидания с возлюбленными. В общении с малознакомыми людьми важно сохранять дистанцию.
Также не стоит:
- выбрасывать личные вещи – это может забрать покой;
- проводить хирургические операции – повышается риск развития сильного кровотечения;
- брать и давать в долг;
- ругаться, принимать серьезные решения, касаемо личной жизни;
- менять место работы.