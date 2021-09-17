Лунный гороскоп на неделю 20-26 сентября: риск аварии, финансовые трудности или разрыв отношений

Лунный гороскоп на неделю / ua.depositphotos.com/

На этой неделе нас ожидают три фазы лунного цикла. Растущая Луна 20 сентября благоприятствует новым начинаниям и поисками нового места работы. Полнолуние 21 сентября – не самый простой период, важно правильно его распланировать для привлечения удачи. Период убывающей Луны с 22 сентября благоволит коллективной работе.

О том, как будут обстоять дела с деньгами на следующей неделе, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября: риск мошенничества, неудача или увеличение дохода.

Лунный гороскоп на 20-26 сентября 2021 для Овна

На этой неделе Овны могут расслабиться. Работа не будет вас напрягать, а вот в личной жизни шторм придет в тихую гавань. Повышается вероятность конфликтов с родными и партнером. Возможно, обострятся те проблемы, которые вы откладывали в долгий ящик. В конце неделе вы можете почувствовать, что буря отступает – теперь можно вздохнуть спокойно.

Лунный гороскоп на 20-26 сентября 2021 для Тельца

Уже в начале недели Тельцам может показаться, что окружающие только и делают, что пытаются ставить палки в колеса. Не стоит обращать на них внимание, четко придерживайтесь намеченного пути и идите напролом, целеустремленности и упорства вам не занимать. Звезды советуют быть внимательными на дороге – повышается риск аварий. Вопросы, связанные с детьми могут потребовать немедленных решений.

Лунный гороскоп на 20-26 сентября 2021 для Близнецов

Для Близнецов наступает время удовольствий. Этот период стоит провести не в душном кабинете надоевшего офиса, а на природе с близкими. Благоприятное время, чтобы отправиться в отпуск. Если работа держит и не отпускает – эксперименты с прической и стилем могут добавить в жизнь ярких красок. Отправляйтесь на шопинг и обновите гардероб. Также настало время пересмотреть отношения с близкими друзьями.

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Лунный гороскоп на 20-26 сентября 2021 для Рака

Раки имеют возможность насладиться одним из самых спокойных периодов в году. Проблемы будут решаться быстро и без особых усилий. Благоприятное время для поиска новой работы – звезды сулят выгодное предложение – просто работа вашей мечты. В личных отношениях полная гармония и взаимопонимание с возлюбленными.

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Лунный гороскоп на 20-26 сентября 2021 для Льва

Хороший период для общения. Новые знакомства и интересное общение ждут Львов. Однако не стоит забывать и о старых друзьях. Проведите приятный вечер в компании товарищей, с которыми вы уже давно не виделись. На этой неделе стоит отдавать предпочтение пассивному отдыху – активное времяпровождение увеличивает риск травматизма. Отдохните от домашней работы – делегируйте обязанности мужу и детям.

Лунный гороскоп на 20-26 сентября 2021 для Девы

Ситуации, которые возникают на этой неделе у Дев, могут требовать вдумчивого решения. Не стоит пытаться справиться с трудностями в одиночку. Просите совета или помощи у близких и друзей. Будьте предельно внимательны при подписании документов. Звезды предупреждают о возможных финансовых трудностях. Поэтому лучше не занимать денег и не брать кредитов.

Лунный гороскоп на 20-26 сентября 2021 для Весов

Эта неделя предвещает Весам, что в личных отношениях будут кипеть страсти. Возможно напряжение в паре дойдет до предела и закончиться разрывом отношений. Однако тем, у кого в семье царит гармония и понимание не стоит опасаться бурь – вы будете наслаждаться друг другом. В профессиональной сфере вас может закрутит в водовороте неожиданных обязанностей.

Лунный гороскоп на 20-26 сентября 2021 для Скорпиона

Скорпионам стоит сбросить с себя остатки лени и активно взяться за работу. Не откладывайте дела на потом, они будут накапливаться снежным комом. В отношениях с близкими возможен серьезный разговор. Он поможет решить все острые вопросы. Вы сможете простить друг другу былые обиды.

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Лунный гороскоп на 20-26 сентября 2021 для Стрельца

В профессиональной деятельности Стрельцов наступает горячая пора. Вас ждет активная рабочая неделя, наполненная неожиданными делами, которые требуют быстрого решения. Возможно, друзья или родственники обратятся к вам за помощью. Проведите вечер в омпании друзей – это поможет подзарядить вашу жизненную батарейку. Выходные лучше всего провести на природе.

Лунный гороскоп на 20-26 сентября 2021 для Козерога

В личной жизни свободных женщин-Козерогов намечаются изменения. Возможно, вы встретите вашу судьбу, однако станет ли эффектный мужчина вашим спутником жизни – зависит от того, правильно ли вы себя поведете. Пусть приложит максимум усилий, чтобы обратить на себя внимание, не стоит сдаваться сразу – игра обещает быть интересной. Возможно обострение хронических заболеваний.

Лунный гороскоп на 20-26 сентября 2021 для Водолея

На этой неделе Водолеям отдых будет только сниться. Придется закатать рукава и активно включиться в работу. Однако помните, что рабочие обязанности не должны помешать вашему единению с семьей. Не забывайте о своих домашних. Им как никогда нужна ваши внимание, помощь и поддержка.

Лунный гороскоп на 20-26 сентября 2021 для Рыб

Звезды благоволят активным Рыбам на этой неделе. Упорство в достижении цели поможет достичь желаемого результата уже в скором времени. Успех в любых начинаниях будет сопутствовать целеустремленным представителям знака. Только постарайтесь особо не распространяться о нем. Держите все в тайне даже от близких друзей.