УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Лунный гороскоп на неделю 20-26 сентября: риск аварии, финансовые трудности или разрыв отношений

17 сентября 2021, 11:47

Кто из знаков Зодиака - счастливчик недели, а кому нужно оьратить внимание на здоровье - расскажет гороскоп Главреда

Лунный гороскоп на неделю
Лунный гороскоп на неделю / ua.depositphotos.com/

На этой неделе нас ожидают три фазы лунного цикла. Растущая Луна 20 сентября благоприятствует новым начинаниям и поисками нового места работы. Полнолуние 21 сентября – не самый простой период, важно правильно его распланировать для привлечения удачи. Период убывающей Луны с 22 сентября благоволит коллективной работе.

О том, как будут обстоять дела с деньгами на следующей неделе, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября: риск мошенничества, неудача или увеличение дохода.

Лунный гороскоп на 20-26 сентября 2021 для Овна

На этой неделе Овны могут расслабиться. Работа не будет вас напрягать, а вот в личной жизни шторм придет в тихую гавань. Повышается вероятность конфликтов с родными и партнером. Возможно, обострятся те проблемы, которые вы откладывали в долгий ящик. В конце неделе вы можете почувствовать, что буря отступает – теперь можно вздохнуть спокойно.

Лунный гороскоп на 20-26 сентября 2021 для Тельца

Уже в начале недели Тельцам может показаться, что окружающие только и делают, что пытаются ставить палки в колеса. Не стоит обращать на них внимание, четко придерживайтесь намеченного пути и идите напролом, целеустремленности и упорства вам не занимать. Звезды советуют быть внимательными на дороге – повышается риск аварий. Вопросы, связанные с детьми могут потребовать немедленных решений.

Лунный гороскоп на 20-26 сентября 2021 для Близнецов

Для Близнецов наступает время удовольствий. Этот период стоит провести не в душном кабинете надоевшего офиса, а на природе с близкими. Благоприятное время, чтобы отправиться в отпуск. Если работа держит и не отпускает – эксперименты с прической и стилем могут добавить в жизнь ярких красок. Отправляйтесь на шопинг и обновите гардероб. Также настало время пересмотреть отношения с близкими друзьями.

Реклама

Лунный гороскоп на 20-26 сентября 2021 для Рака

Раки имеют возможность насладиться одним из самых спокойных периодов в году. Проблемы будут решаться быстро и без особых усилий. Благоприятное время для поиска новой работы – звезды сулят выгодное предложение – просто работа вашей мечты. В личных отношениях полная гармония и взаимопонимание с возлюбленными.

Читайте такжеПолнолуние в сентябре 2021: дата, что нельзя делать

Лунный гороскоп на 20-26 сентября 2021 для Льва

Хороший период для общения. Новые знакомства и интересное общение ждут Львов. Однако не стоит забывать и о старых друзьях. Проведите приятный вечер в компании товарищей, с которыми вы уже давно не виделись. На этой неделе стоит отдавать предпочтение пассивному отдыху – активное времяпровождение увеличивает риск травматизма. Отдохните от домашней работы – делегируйте обязанности мужу и детям.

Лунный гороскоп на 20-26 сентября 2021 для Девы

Ситуации, которые возникают на этой неделе у Дев, могут требовать вдумчивого решения. Не стоит пытаться справиться с трудностями в одиночку. Просите совета или помощи у близких и друзей. Будьте предельно внимательны при подписании документов. Звезды предупреждают о возможных финансовых трудностях. Поэтому лучше не занимать денег и не брать кредитов.

Лунный гороскоп на 20-26 сентября 2021 для Весов

Эта неделя предвещает Весам, что в личных отношениях будут кипеть страсти. Возможно напряжение в паре дойдет до предела и закончиться разрывом отношений. Однако тем, у кого в семье царит гармония и понимание не стоит опасаться бурь – вы будете наслаждаться друг другом. В профессиональной сфере вас может закрутит в водовороте неожиданных обязанностей.

Лунный гороскоп на 20-26 сентября 2021 для Скорпиона

Скорпионам стоит сбросить с себя остатки лени и активно взяться за работу. Не откладывайте дела на потом, они будут накапливаться снежным комом. В отношениях с близкими возможен серьезный разговор. Он поможет решить все острые вопросы. Вы сможете простить друг другу былые обиды.

Читайте такжеГороскоп на октябрь 2021: роман на стороне, успех во всем или происки недругов

Лунный гороскоп на 20-26 сентября 2021 для Стрельца

В профессиональной деятельности Стрельцов наступает горячая пора. Вас ждет активная рабочая неделя, наполненная неожиданными делами, которые требуют быстрого решения. Возможно, друзья или родственники обратятся к вам за помощью. Проведите вечер в омпании друзей – это поможет подзарядить вашу жизненную батарейку. Выходные лучше всего провести на природе.

Лунный гороскоп на 20-26 сентября 2021 для Козерога

В личной жизни свободных женщин-Козерогов намечаются изменения. Возможно, вы встретите вашу судьбу, однако станет ли эффектный мужчина вашим спутником жизни – зависит от того, правильно ли вы себя поведете. Пусть приложит максимум усилий, чтобы обратить на себя внимание, не стоит сдаваться сразу – игра обещает быть интересной. Возможно обострение хронических заболеваний.

Лунный гороскоп на 20-26 сентября 2021 для Водолея

На этой неделе Водолеям отдых будет только сниться. Придется закатать рукава и активно включиться в работу. Однако помните, что рабочие обязанности не должны помешать вашему единению с семьей. Не забывайте о своих домашних. Им как никогда нужна ваши внимание, помощь и поддержка.

Лунный гороскоп на 20-26 сентября 2021 для Рыб

Звезды благоволят активным Рыбам на этой неделе. Упорство в достижении цели поможет достичь желаемого результата уже в скором времени. Успех в любых начинаниях будет сопутствовать целеустремленным представителям знака. Только постарайтесь особо не распространяться о нем. Держите все в тайне даже от близких друзей.

viber
гороскоп 2021
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень 2021 вошли эффектные кардиганы в стиле 50-х, от которых невозможно оторвать взглядВ моду на осень 2021 вошли эффектные кардиганы в стиле 50-х, от которых невозможно оторвать взгляд Лунный гороскоп на неделю 13-19 сентября: люди из прошлого, конфликты или знаковые событияЛунный гороскоп на неделю 13-19 сентября: люди из прошлого, конфликты или знаковые события "Нельзя смотреть без слез": в Киеве мать увидела сына-подростка, спрыгнувшего с крыши многоэтажки"Нельзя смотреть без слез": в Киеве мать увидела сына-подростка, спрыгнувшего с крыши многоэтажки Арестович назвал АТО "курортом для мальчиков" и попал в громкий скандалАрестович назвал АТО "курортом для мальчиков" и попал в громкий скандал ГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газаГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газа

Последние новости

12:36

"Выборы" в Госдуму на Донбассе и в Крыму – вне закона: Украина жестко предупредила Россию об ударе

12:23

Копы, пограничники, налоговики: стало известно, кто в Украине чаще всего берёт взятки

12:15

Кочевники напали на Дмитрия Комарова в пустыне

12:04

Врачи рассказали о новом "вызывающем беспокойство" штамме коронавируса "Mu"

11:54

Никакой удаленки и жесткое требование по вакцинации: в Киевской ОГА предупредили о закрытии школ Видео

Реклама
11:53

В Испании украинка ради селфи залезла на заградительные перила над пропастью и сорвалась вниз

11:47

Лунный гороскоп на неделю 20-26 сентября: риск аварии, финансовые трудности или разрыв отношений Видео

11:43

Рождество Пресвятой Богородицы 2021: история праздника, традиции дня и молитва

11:41

Инсульт: два образа жизни, повышающие риск развития опасного для жизни состояния Видео

11:02

+8 днем и +4 ночью: когда в Украину придет настоящая осень

10:28

Проверяют документы и измеряют температуру: в Киеве стартовали инспекции в городском транспорте Видео

10:23

Меньше чем туркам и бразильцам: сколько нужно работать украинцу, чтобы купить iPhone 13

10:13

Молотком пытался разобрать снаряд: на Черкасчине трагически погиб 14-летний подросток

10:06

Когда Воздвижение Креста Господнего в 2021 году: дата, традиции, молитва и запреты дня

10:01

Сегодня самая сильная магнитная буря в сентябре 2021: чем грозит этот метеоудар Видео

09:46

Кароль заговорила о переезде из Украины и вспомнила, как крутила роман сразу с двумя

09:46

Врачи рассказали, какой тип питания помогает бороться с инфекциями организма Видео

09:43

Бил тяпкой по голове: в Киеве задержали бездомного, убившего жившую в палатке у реки заробитчанку

09:30

Смертельный взрыв в Карпатах: у одной из пострадавших туристок - угроза жизни

09:15

Страховщики в ожидании новой вспышки Covid-19 меняют условия страхования персонала новости компании

Реклама
08:52

Михайлово чудо – поздравления в картинках, в прозе и стихах

08:46

Гороскоп на 17 сентября 2021 для всех знаков Зодиака: большие перемены или неожиданный подарок Видео

08:45

Запуск СП-2 и ответный удар Украины: Киев по заданию Зеленского начал борьбу с трубой Газпрома Видео

08:41

Вместо медицины и науки - на внешний долг: что не так с проектом госбюджета-2022 мнение

08:28

COVID-19 набирает обороты: в Украине за сутки более 6 тысяч новых случаев заражения Видео

08:10

Пожары, наводнения и испепеляющая жара: в ООН предупредили о серьезных изменениях климата Видео

07:24

Пол-Украины накроют грозы: синоптик уточнил прогноз погоды на 17 сентября

07:00

Угроза военного вторжения РФ в Украину велика, как никогда: эксперт предупредил Киев об опасности Видео

06:55

Самый вкусный тыквенный крем-суп от Ольги Сумской: простой рецепт Видео

06:43

"Для стандартной зимы достаточно": Макогон рассказал, хватит ли Украине газа Видео

06:34

Удар Украины по СП-2 и решение США с ФРГ: эксперт назвал сценарий для Киева по трубе Газпрома Видео

06:33

Чем украинцам грозит рост тарифов с 1 октября мнение

06:22

Врачи рассказали, как алкоголь влияет на давление Видео

05:40

Мокрая Ирэна Карпа разделась в откровенной съемке и сверкнула грудью без лифчика

05:22

Приметы на 17 сентября: что нельзя делать и как уберечь себя от беды Видео

04:44

Как развить критическое мышление - ценные советы психолога Видео

04:34

День спасателя в Украине: поздравления и картинки к празднику

03:05

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября: риск мошенничества, неудача или увеличение дохода

03:02

В США создали назальную вакцину против коронавируса Видео

02:32

Без лифчика, но сразу в трех трусах: 51-летняя Наоми Кэмпбелл опубликовала интригующее фото

Реклама
02:30

Громкий скандал в Черкассах: учеников заставляли работать в поле

01:55

Украину накроют мощные ливни: когда и где ждать удара непогоды Видео

01:06

Суровые морозы исчезнут: синоптик рассказал о предстоящей зиме в Украине Видео

00:55

Носит ли "повелитель волчиц" обручалку: Полякова рассекретила Винника

16 сентября, четверг
23:54

Ани Лорак на вечеринке в Москве обнималась с Киркоровым, ей напомнили о скандале

23:27

В один из столичных ТРЦ хотел пройти рыцарь, но его не впустил охранник Видео

23:13

"Прогресс ничтожен": Меркель резко высказалась о ситуации на Донбассе

22:44

Популярная косметологическая процедура может защитить от коронавируса? Ученые дали ответ Видео

22:30

Проблемы со зрением увеличивают риск неизлечимой болезни на 60% Видео

22:23

В Минздраве рассказали, с какими симптомами детям запрещено ходить в школу Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять