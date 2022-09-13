Полнолуние в октябре 2022: что нужно сделать, чтобы защитить себя от бед

Полнолуние в октябре 2022 / ua.depositphotos.com/

Во втором месяце осени Луна достигнет пика своей активности 9 октября в 23:55 по киевскому времени. Полнолуние в октябре наступит в созвездии Овна.

О том, в какие дни средины осени энергия небесного светила способствует исполнению желаний, а когда стоит быть предельно осторожными, читайте в материале: Лунный календарь на октябрь 2022: дни наибольшей удачи и опасности.

Полнолуние в Овне – непростой период, ведь агрессивная огненная стихия созвездия взаимодействует с энергией воды. Это время неожиданных изменений и активности. Однако на пути к достижению желаемого могут возникнуть трудности и запланированное придется отложить. В период полнолуния стоит контролировать эмоции и не ввязываться в сомнительные авантюры.

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Активная энергия этого дня может побудить на новые свершения, однако именно в это время нужно воздержаться от действий и занять позицию наблюдателя. В последующие недели можно почувствовать прилив жизненных сил и реализовать самые смелые идеи. Решительные действия обеспечат успех.

Полнолуние 9 октября 2022: что можно делать

Полная Луна в Овне призывает раскрывать свою индивидуальность. Нужно отстаивать свои интересы и проявлять самостоятельность. В ближайшие две недели открываются возможности изменить жизнь к лучшему, главное определиться со своими истинными желаниями, правильно расставить приоритеты и прислушиваться к внутреннему голосу.

Это время смелых поступков, отбросив нерешительность и выйдя из зоны комфорта можно достичь всего, о чем только можно мечтать. Полнолуние в Овне становится своеобразным пинком, знаком свыше. Не стоит упускать возможности прожить жизнь на максимуме. Смелым и решительным обязательно улыбнется удача.

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Что нельзя делать в полнолуние

В день полнолуния энергия небесного светила на пике. Повышается вероятность возникновения конфликтных ситуаций. Стоит контролировать эмоции, потому что даже незначительная перепалка может перерасти в серьезную ссору. Восстановить отношения после скандала будет сложно. Кроме того в этот день не стоит:

брать и давать деньги в долг и заниматься финансовыми операциями;

начинать новое – подождите пару дней, и тогда энергия Луны поможет осуществить задуманное;

стричь волосы и ногти – так можно "состричь" здоровье и спугнуть удачу;

проводить садово-огородные работы.

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